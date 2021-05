Das Mittagsmenü können sich die Landesbediensteten ab Montag wieder im eigenen Haus holen – die altbekannte „Kantine“ im Landhaus neu in Eisenstadt wurde um drei Millionen Euro zum Restaurant umfunktioniert. Wo früher zugekaufte Speisen ausgegeben wurden, kocht man künftig – entsprechend der Bio-Vorgaben im Regierungsprogramm – frisch und selbst.

Nach knapp elf Monaten Umbau geht damit sozusagen das Herzstück des neuen Referates „Küche und Catering“ in Betrieb. Denn hier wird nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdienst gekocht, sondern auch für Eigenveranstaltungen, wofür das Catering bislang ebenfalls zugekauft wurde. Als Dienstleister will man aber nicht auftreten, auch nicht für Tochterunternehmen: Beliefert werden ausschließlich Landes-Events.

200 Sitzplätze exklusiv für Landesbedienstete

Während die Referatsleitung nach abgeschlossener Ausschreibung noch auf die Besetzung wartet, wurde mit Christa Schrammel-Karner die Küchenleiterin bereits bestellt.

Mit dem sechsköpfigen Personal wird sie für die Kulinarik im Landhaus zuständig sein, „regional, frisch und bio“, wie es heißt. Offen steht das neue Restaurant mit 200 Sitzplätzen nur für die Landesbediensteten. In weiterer Folge und entsprechend der Covid-Maßnahmen könnten bald auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kultur Burgenland sowie vom Burgenland Tourismus hier verköstigt werden.

Die Leitung des Referates „Küche und Catering“ ist nicht der einzige freie Top-Job im Landesdienst. Mit der neuen Geschäftseinteilung, die ab 1. Juli gilt, werden auch die Chefposten in der neu geschaffenen Abteilung 9 („EU, Gesellschaft und Förderwesen“), in der Stabsabteilung Verfassungsdienst und Legistik sowie in der ebenfalls neu geschaffenen Gruppe 5 noch besetzt. Die Hearings laufen.