Für den Voranschlag 2020 gilt bereits das neue System. Eine Herausforderung stellt dabei die von den Gemeinden vorzunehmende Vermögensbewertung dar, die etwa zwei Drittel der 171 Kommunen bereits erstellt haben.

Die größte Umstellung für die Kommunen sei jene von zwei auf drei Haushalte, erläuterte die Leiterin der Gemeindeabteilung, Brigitte Novosel. Statt der bisherigen Gliederung in Einnahmen und Ausgaben gibt es künftig einen Ergebnis-, einen Finanzierungs- und einen Vermögenshaushalt.

Dabei sei ein Umdenken erforderlich gewesen. Die Gemeinden müssten nun auch darstellen, dass sie sich ein Projekt überhaupt leisten können. In der Ergebnisrechnung seien künftig Abschreibungen zu berücksichtigen. Diese könnten sich enorm auf den Haushalt auswirken.

Hinzu komme auch das Instrument der Rückstellungen, etwa für Abfertigungen und Urlaubsansprüche. Zur Vermögensbewertung habe man seitens des Landes als Hilfe für die Gemeinden eine Richtlinie zur Bewertung des Sachanlagevermögens herausgegeben, berichtete Novosel.

Die Umstellung auf drei Komponenten ermögliche eine vollständige Darstellung der Vermögensbilanz in den Gemeinden. Dadurch werde die finanzielle Situation "wahrheitsgetreuer und transparenter dargestellt", stellte Landesrat Christian Illedits (SPÖ) fest.

Die Kommunen müssen an das Land ihre per Gemeinderatsbeschluss bestätigten Vermögensbewertungen übermitteln. Auf etwa ein Drittel warte man noch. "Sie sind aber alle dabei", so Illedits. Im Herbst müssen die Gemeinden außerdem eine Eröffnungsbilanz erstellen, um die Voraussetzungen für den Umstieg zu schaffen.

Eine Novelle der Gemeindeordnung zur Umsetzung des neuen Haushaltssystems sei in Begutachtung und soll im September im Landtag beschlossen werden. Notwendig sei danach auch eine Neufassung der Gemeindehaushaltsordnung, erläuterte Illedits. Für den Rechnungsabschluss 2019 gelte noch das alte System.

Zur Schulung der Verantwortlichen wurden von der Akademie Burgenland 30 Seminare für Gemeindebedienstete zum Thema Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung angeboten und von insgesamt 1.007 Teilnehmern besucht. Bei vier Seminaren zum Thema Vermögensbewertung wurden rund 300 Teilnehmer gezählt.