Urlaubszeit für Zweisamkeit

Ob sich die 660 Kilometer der Vorjahres-Tour nach Deutschland wieder ausgehen, steht noch nicht fest, wohl aber, dass sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit seiner Verlobten Julia Jurtschak wieder aufs Rad schwingen wird: Spontane Tagesrouten im Burgenland und in benachbarten Regionen seien die ideale Möglichkeit, „um Kraft zu tanken, den Kopf freizubekommen und unsere Heimat zu erkunden“, sagt der Landeschef. Ende August geht‘s dann noch kurz ans Mittelmeer. Wohin genau, das wird noch entschieden. Für Landesvize Astrid Eisenkopf steht die Destination hingegen schon fest: Mit ihrem Freund Christian Pronai wird sie in Malta urlauben, ganz klassisch mit Sightseeing, maltesischer Küche und Meer. Ein paar Tage Südburgenland sind im Sommer auch noch drin, ebenfalls am Rad und in der Therme.

Das Bike spielt bei Landesrat Leonhard Schneemann eine zentrale Rolle: Im August tritt er zum zweiten Mal die Radtour zum Hochwechsel an. Neben Kulturterminen im Burgenland geht‘s Anfang August mit der Familie ans Meer: „Dort gilt es die Batterien aufzuladen und zu entspannen.“ Mit im Gepäck ein sind ein paar Bücher. „Die Tage lassen wir in einer gemütlichen Taverne ausklingen“, freut sich der Landesrat.

Nach Kreta zieht es Landesrat Heinrich Dorner mit seiner Frau und den beiden Söhnen: Für die Zwillinge Alexander und Heinrich, die demnächst acht Jahre alt werden, ist die Reise etwas ganz Besonderes, weil sie zum ersten Mal im Flugzeug in den Urlaub fliegen. In der Nähe bleibt der Landesrat mit seiner Familie im August, da stehen noch ein paar Tagesausflüge am Programm.

Landesrätin Daniela Winkler ist mit ihrer Familie wieder im traditionellen Bibione-Urlaub. Nach Strand mit den Kids gibt‘s jetzt bald wieder Bildungspolitik und Co.; falls sich ein Kurzurlaub ergibt, verbringt ihn die Landesrätin gerne in Bad Tatzmannsdorf.

Ganz einfach zuhause im Südburgenland urlaubt Landtagspräsidentin Verena Dunst ein paar Tage im Juli und ein paar im August. Dabei wird sie mit ihrem Enkelkind unterwegs oder am Fischteich anzutreffen sein. Im Uhudler-Weingarten packt die Präsidentin gerne selbst an; ebenso an den Wochenenden, wenn sich der Terminkalender wieder meldet, schließlich ist ja fast schon Gemeinderats-Wahlkampf.

Auch ÖVP-Chef Christian Sagartz zieht sein kühles Kellerstöckl im Südburgenland Sonne und Meer vor. Mitte August geht es für den EU-Abgeordneten doch ins Ausland, jedoch beruflich und zwar nach Kasachstan.

Für FPÖ-Obmann Alexander Petschnig steht Erholung mit der Familie am Programm und noch im Juli eine Woche Urlaub in Italien.

Ein spezielles Sommerprogramm plant die grüne Landessprecherin Regina Petrik : Beim Camping-Urlaub in den Niederlanden genießt sie Natur, Kultur und ihre Bücher. Und: Ende Juli wird sie Lebensgefährten Stefan Benczak heiraten, verrät die Grünen-Chefin: „Der heurige Urlaub ist also zugleich meine Hochzeitsreise und damit etwas ganz Besonderes.“