Lage an Grenze Flüchtlinge: Burgenlands Polizei gefordert, aber "2015 weit entfernt"

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Grenzübergang Foto: APA

D er stellvertretende Landespolizeidirektor im Burgenland, Werner Fasching, hat am Donnerstag in Hinblick auf die Lage an der Grenze zu Ungarn beruhigt.