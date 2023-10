Flöten und Schi als „Investition in die Zukunft“?

Knapp eineinhalb Jahre ist es her, dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit seinen Ansagen am SPÖ-Landesparteitag Schlagzeilen machte: „Musikinstrumente für alle Zweitklässler und Gratis-Schi für Mittelschüler!“ Das sorgte mitunter schon damals für kritische Kommentare.

Ein Jahr später zeigte sich dann, dass es sich nicht – wie manche gemeint hatten – um Gitarren oder Keyboards handelte, sondern um die kostenlose Blockflöte; und die Gratis-Schi sind als Gutscheine für Schulschikurse zu verstehen. So weit, so klar – allein: Die politische Diskussion ist geblieben, weshalb man seitens der Landesregierung nicht müde wird, den gesellschaftlichen Aspekt der Projekte zu unterstreichen.

Musik als Mehraufwand, aber auch „mit Herzblut“

Erneut aufgekommen ist das Thema Flöte zuletzt, als die Lehrer-Gewerkschaft im Burgenland im Hinblick darauf einging, wobei auch das Wort „Zwangsbeglückung“ fiel. Gemeint war damit unter anderem der Mehraufwand für Lehrerinnen und Lehrer, die den Flöten-Unterricht aufzubereiten haben und das Instrument selbst beherrschen sollten. Das stößt angesichts der aktuellen Herausforderungen (Stichwort: Lehrermangel) nicht ausschließlich auf Begeisterung.

„In der Bildungsdirektion sind bislang weder Beschwerden noch substanzielle Kritik eingelangt“, hält Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz auf BVZ-Anfrage fest. Die Gewerkschaft mit Manuel Sulyok (FSG) und Helmut Gaal (FCG) hatte darauf hingewiesen, dass die Kosten etwa auch für individuelle Förderung aufgewendet werden könnten. SPÖ-Bildungslandesrätin Daniela Winkler verteidigte das Flöten-Projekt nach Diskussionen im Landtag.

Ein Faktum ist jedenfalls der Zustrom zu den heimischen Musikschulen: „Sowohl 2022 als auch 2023 gab es einen Anmelderekord“, freut sich Landesmusikschulreferent Gerhard Gut-schik. Das Interesse ist zum Teil zwar in Lockdown-Zeiten aufgekommen, zur Flöten-Initiative gibt's aber eine zugkräftige Kooperation mit den Musikschulen, ebenso wie mit dem Blasmusikverband.

„Die beliebtesten Instrumente sind Klavier, Gitarre und Schlagzeug“, hat Gutschik als Geschäftsführer der burgenländischen Musikschulen direkten Einblick. Und: „Die Flöte ist ein gut geeignetes Einstiegs-Ins-trument.“ Da er ebenso Einblick in die musikalische Lehrer-Fortbildung hat, will Gutschik das Engagement seiner 200 Lehrenden, „die das mit Herzblut machen“, nicht kleingeredet wissen. 133 Volksschullehrerinnen und -lehrer haben im Vorjahr an der Flöten-Fortbildung teilgenommen, heuer waren es 50.

Klassiker am Zauchensee. Bei der burgenländischen Schiwoche wird der Sport für den Nachwuchs gelebt – seit fast schon 50 Jahren! Foto: Fenz

Sozial gestaffelt: Mit Fördergeld zum Schikurs

Eine ähnlich intensive Debatte „drohte“ zu Beginn übrigens auch der Schi-Aktion des Landes: Die Grünen fragten nach dem Sinn des Schifahrens im flachen Burgenland, ÖVP und FPÖ waren von der SPÖ-Idee wenig begeistert. Schon in einer früheren Landtagssitzung sagte Landesrat Heinrich Dorner, es gehe primär darum „den Kindern die Möglichkeit zu geben, damit sie überhaupt zum Schifahren kommen“.

Erreicht werden soll das mit finanzieller Unterstützung für Schulschikurse und besagten Gutscheinen für Leih-Ausrüstung. Derzeit verhandelt das Land dazu die Konditionen, der Startschuss soll rechtzeitig bis zur Wintersaison fallen.

Das versichert auch Gerald Guttmann vom Landes-Schiverband (siehe Zitate). Seitens der Bildungsdirektion wird auf den pädagogischen Wert der Schikurse und der Klassenfahrten generell verwiesen, dabei werde unter anderem das soziale Lernen der Schüler gestärkt. Mit Hilfe der Schikurse werde ein „österreichisches Kulturgut“ an die nächste Generation weitergegeben. Für das aktuelle Schuljahr wurden bislang zwölf Schikurse bei der Bildungsdirektion gemeldet.

Im vergangenen Schuljahr waren von den burgenländischen Schulen 86 Schikurse mit 4.500 Teilnehmenden durchgeführt worden. Vergleichszahlen zu früheren Jahren gebe es, heißt es aus der Bildungsdirektion, nicht. Im vergangenen Schuljahr habe ein „Corona-Effekt“ stattgefunden, da nach der Absage von Aktivitäten während der Pandemie viele Kinder die Gelegenheit wahrnahmen, auf Schikurs zu fahren.

Für heuer geht die Bildungsdirektion davon aus, dass die Anzahl der Kurse stabil bleiben wird. Aufgrund der Teuerung wird damit gerechnet, dass die Zahl der Teilnehmenden etwas zurückgeht. Mit einer Erhöhung der Gebühren im Ausmaß der allgemeinen Kostensteigerungen sei zu rechnen. Genau das soll die Landes-Förderung im Bedarfsfall abfedern.

Info: Die Landes-Intitiativen

Projekt Flöte: 2.720 Blockflöten wurden im Vorjahr an die Schülerinnen und Schüler der zweiten Volksschulklassen verteilt; heuer sind es in etwa nochmal so viele. Die Kosten werden järlich mit rund 200.000 Euro beziffert.

Projekt Schi: Die Kosten für Schulschikurse sollen mit Landesförderung gedeckelt werden. Derzeit wird mit Anbietern und auch mit Schi-Firmen verhandelt.

"Ski-Burgenland-"Präsident Gerald Guttmann mit dem Nachwuchs auf der Piste. Foto: Ski Burgenland

Zitate zum Thema

Daniela Winkler, Bildungslandesrätin: „Die Initiative ermöglicht und erleichtert den Kindern den Zugang zum Musizieren mit einem kostenlosen Musikins-trument. Es geht auch weit über die Volksschulen hinaus und spannt einen Bogen von den Jüngsten bis hin zur akademischen Ausbildung. Denn der Besitz eines eigenen Instrumentes steigert die Chancen, dass sich Kinder entscheiden, ein Musikinstrument zu lernen und in weiterer Folge bis hin zum Erwachsenen zu spielen.“

Bildungslandesrätin Daniela Winkler. Foto: Landesmedienservice

Gerald Guttmann, Präsident „Ski Burgenland“: „Das Ziel der gemeinsamen Initiative mit dem Land ist zum einen ein sportpolitisches – Kinder zur Bewegung zu bringen – und zum anderen ein sozialpolitisches, indem leistbarer Schisport er- möglicht werden soll. Laut einer Umfrage geben 25 Prozent der Schulkinder österreichweit an, dass sie an einem Schikurs nicht teilnehmen wollen. Der Hintergrund ist, dass sich viele Familien das nicht leisten können. Hier soll die Initiative Abhilfe schaffen. Es darf auch nicht daran scheitern, dass die Ausrüstung zu teuer ist. Und wenn man in die Zukunft blickt, ist es generell wichtig, Bewegung schon früh im Alltag zu verankern.“