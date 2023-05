120 Maßnahmen für die Klimaneutralität

Die Energie ist einer der zentralen Hebel in der Umsetzung der burgenländischen Klimastrategie. Den Weg zum großen (Etappen-)Ziel „Klimaneutralität 2030“ stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil nun mit seiner Stellvertreterin und Umweltreferentin Astrid Eisenkopf, Burgenland-Energie-Vorstandsvorsitzendem Stephan Sharma und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb vor: Die rund 120 Maßnahmen umfassende Klimastrategie wurde passend zum Thema am „Green-Tech-Campus“ des Bio-Landgutes Esterhazy präsentiert.

Geht es nach der Klimastrategie, soll unter anderem die Bodenversiegelung hintangehalten und eine Speicherlösung für erneuerbare Energien gefunden werden. Weitere Schwerpunkte liegen bei der Landwirtschaft und in den Schulen.

Versuchsbetrieb für Speicher

Bei der Versorgung mit erneuerbarer Energie, insbesondere über die regionalen Energiegemeinschaften, sei das Speichern die Schlüsselfrage, meinte der Landeshauptmann. Sonnenstrom, der auch zur Verfügung stehe, wenn die Sonne gerade nicht scheine, könne die Versorgungsquote erhöhen. Im Juni soll im Rahmen der bestehenden Kooperation mit dem deutschen Batteriehersteller CMBlu der erste Speicher organischer Basis in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) in den Versuchsbetrieb gehen.

Um die Bodenversiegelung zu reduzieren, sind eine Aufforstungs- und eine Entsiegelungsprämie geplant. Außerdem sollen Wirtschafts- und Industriegebiete künftig für einen ganzen Bezirk an einem Standort errichtet werden, um große Wirtschaftsparks in den einzelnen Gemeinden zu verhindern, heißt es. Im Bereich der Landwirtschaft will das Land weiter auf regionale und biologische Lebensmittel setzen.

„Keine Bildung wie vor 40 Jahren“

Ziel sei es, die Bevölkerung durch Anreize auf den Weg zur Klimaneutralität mitzunehmen, sagte Doskozil. Dafür sei es wichtig, den Klimaschutz in die Schulen zu bringen. Im Burgenland gebe es dazu zahlreiche Projekte, letztlich müsse aber das Bildungsministerium die „historisch gewachsene Stundentafel endlich aufbrechen“, forderte Doskozil. „Bildung soll nicht mehr so stattfinden wie vor 30 oder 40 Jahren.“

Mit der Klimastrategie wurde auch ein Berechnungstool entwickelt, das aufzeigen soll, wie groß das Potenzial einzelner Maßnahmen zur Einsparung von CO2-Emissionen ist, erklärte Landeshauptmann-Stellvertreterin Eisenkopf. Die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die derzeit bei 50 Prozent liegt, soll im Burgenland bis Jahresende auf 40 Prozent reduziert werden, hob Energie-Vorstand Sharma hervor. Privatpersonen, Gemeinden und Unternehmen sollen Energie künftig mit Wind, Sonne, Wasserstoff und Speicher selbst produzieren.

Die Umstellung des Energiesystems werde knapp 4,5 Milliarden Euro kosten, sich aber nach ungefähr neun Jahren rechnen. Derzeit zahle man nämlich eine halbe Milliarde pro Jahr für Energieimporte, argumentierte Sharma.

Die Umsetzung der Klimastrategie soll wissenschaftlich begleitet werden – die Details dazu werden derzeit noch erarbeitet, sagte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Insgesamt sei die Strategie „bemerkenswert“, zumal sie sich auch an den UNO-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals) orientiere, so Kromp-Kolb.