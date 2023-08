Ausbau im September: Neue Busse, neue Zeiten

Eine andere Zeitrechnung soll mit Schulbeginn im Burgenland allein schon durch den umfassenden Ausbau der Buslinien anbrechen: Jeden Werktag sind die Busse der landeseigenen Verkehrsbetriebe dann mit noch mehr Fahrten auf 13 Linien unterwegs, sogar am Wochenende (da klarerweise mit reduziertem Einsatz).

Von Infrastruktur-Landesrat Heinrich Dorner bereits angekündigt, hat Wolfgang Werderits als Verkehrsbetriebe-Geschäftsführer mit seinem Team in den vergangenen Monaten an den Fahrplänen gearbeitet; am 4. September geht dann der Vollbetrieb los.

Vom Süden in den Norden und bis nach Wien und Graz.

Online sind die Verbindungen schon jetzt sichtbar, von Jennersdorf bis Neusiedl, von Oberwart bis Eisenstadt und mit Anbindungen und Direktverbindungen bis nach Wien, Graz oder Wiener Neustadt (auf verkehrsbetriebe-burgenland.at).

Landes-Busse startklar. Verkehrskoordinator Peter Zinggl, Landesrat Heinrich Dorner und Geschäftsführer Wolfgang Werderits bei einer früheren Präsentation. Foto: LandesmedienserviceSiess

Dass mit der Herausforderung all dieser Fahrpläne auch Änderungen einhergehen, ist gerade im Pendlerland Burgenland nur allzu bekannt. Erste Stimmen wurden aber bereits laut, dass beispielsweise die Anreise zum klassischen Acht-Stunden-Job vom Süden nach Eisenstadt ein Umdenken im Tagesplan erfordere: Um seine acht Stunden im Betrieb oder Büro absolvieren zu können, heißt es nach neuem Fahrplan entweder um 45 Minuten früher aufstehen oder um eine knappe Stunde später heimkommen.

Dass Jobs und Planung individuell sind, ist klar. Beim Land und bei den Verkehrsbetrieben weist man im Gegenzug auf die neuen Möglichkeiten hin: Zum einen gebe es morgens wie abends gleich mehrere Fahrten, zum anderen werde darauf geachtet, fixe Linien zu bieten, auf die man sich einstellen und auch verlassen könne. So wurde für den Oberwarter Hauptplatz beispielsweise die zentrale Abfahrtszeit „in Minute 15“ festgelegt.

Im Fall der teilweise längeren Fahrzeiten unterstreicht Wolfgang Werderits die gesetzliche Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern – „ohne Dauerstress“ für Fahrer und Fahrgast – sowie die angestrebte Pünktlichkeit. Und: Der Landes-Verkehr sei keine „starre“ Angelegenheit, betonte Dorner immer wieder. Das neue Anruf-Sammeltaxi (ebenfalls ab September) und mögliche Adaptionen sollen zusätzlichen Schwung in die Sache bringen.

Neu ab September

Täglich verkehren die 13 Linien in allen Bezirken und in die Ballungszentren, zum Teil schon ab drei Uhr früh.

Genutzt werden können sie mit dem regionalen Klimaticket zum vergünstigten Pauschalpreis oder mit gängigen Fahrkarten.

Im Service enthalten sind auch die Burgenländischen Anruf-Sammeltaxis („BAST“), die auf Vorbestellung (zentrale) Haltepunkte anfahren.

Selbst Schul-Ausflüge bis nach Wien sind künftig mit Linienbussen machbar.