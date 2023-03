Die neuen Köpfe in der Jungen Volkspartei

Werbung

Als erste Frau an der Spitze der Jungen Volkspartei im Burgenland ist Vanessa Tuder aus Unterkohlstätten vorerst als geschäftsführende Landesobfrau angetreten. Offiziell wird sie beim Landestag am 20. Mai zur Nachfolgerin von Sebastian Steiner gewählt. Den bisherigen JVP-Chef zieht es, wie berichtet, beruflich nach Deutschland. Beim Landestag wird die 25-jährige Tuder als Nachfolgerin auch ihr Programm und aktuelle Themen präsentieren. Die Chancen für die Jungen stehen – gerade in Krisenzeiten – ebenso im Fokus wie die Einbringung auf kommunaler Ebene.

Da Tuder als Landesgeschäftsführerin selbst an die Spitze aufgerückt ist, gibt es nun auch ein neues Duo in der Geschäftsführung: „Zwei erfahrene JVPler“ bringen damit Schwung ins Landesbüro. Der 23-jährige Eric Hafner ist in seiner Heimatgemeinde St. Martin an der Raab ebenfalls als Gemeinderat im Einsatz und will sich unter anderem um Fortbildung und Mentoring kümmern; der 25-jährige Kittseer Gemeinderat Thomas Otrok ist für Mitgliederservice und Strukturen zuständig.

Geplant sind etwa Stammtische und Diskussionsformate im ganzen Land, Infos zu Förderungen und Veranstaltungs-Tipps sowie der Ausbau der Ortsgruppen.