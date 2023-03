Roland Fürst über SPÖ- Vorsitz: „Alle reden drüber, nur wir nicht“

Werbung

Gleich mehrere Namen geisterten auch diese Woche durch die SPÖ-Büros und Medien, wenn es um eine vorzeitige Ablöse von Parteichefin Pamela Rendi- Wagner geht. Alexander Wrabetz und Christian Kern können wohl ausgeschlossen werden. Eine Rolle spielt in der Gerüchteküche nach wie vor Landeschef Hans Peter Doskozil.

Die jüngste Variante: Nationalratspräsidentin Doris Bures könnte bis zum Parteitag Anfang Mai kurzfristig übernehmen und einen künftigen Spitzenkandidaten suchen, auf den sich alle einigen können. Auch weil Wiens Bürgermeister Michael Ludwig über einen Wechsel an der Spitze nachgedacht haben soll.

Nur eine Variante, wie gesagt, denn Ludwig unterstrich seine Rückendeckung für Rendi-Wagner bei einem gemeinsamen Auftritt. Aus der kolportierten Kampfabstimmung mit Doskozil als möglichem Gegner wird vorerst nichts. Im Burgenland gibt‘s dazu sowieso keinen Kommentar: „Wir halten uns daran, dass wir vor den Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg keine öffentliche Diskussion führen werden“, bleibt das Wording im Landhaus und in der SPÖ-Zentrale.

Wundern muss sich nur Landesgeschäftsführer Roland Fürst: Er wurde in einer Tageszeitung damit zitiert, dass er im kleinen Kreis erwähnt habe, dass er nach der Kärnten-Wahl am 5. März „die Bude in Wien anzünden“ werde. Im BVZ-Gespräch dementiert er: „Ich weiß nicht, woher man das hat, und wüsste nicht, wo ich das gesagt haben soll. Das ist auch nicht meine Wortwahl.“ Und: Außerhalb des Burgenlandes würde jeder über die Gerüchte reden, „alle, nur wir nicht.“

Trotz der Zurückhaltung läuft es auf die Frage hinaus, ob Doskozil das Landeshauptmann-Büro in Richtung Wien verlassen würde. Er werde zu gegebener Zeit seine Vorstellungen präsentieren, sagte Doskozil unlängst. Ob es doch die Zeit zwischen der Kärnten- und der Salzburg-Wahl sein könnte, wird sich nach dem kommenden Sonntag herausstellen.