Landes-Chefs treffen sich in Stegersbach .

Am morgigen Freitag, den 23. November 2018, findet in Stegersbach die Landeshauptleutekonferenz unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Hans Niessl statt. Bereits am heutigen Donnerstag findet eine Pressekonferenz im Vorfeld statt. Die BVZ ist mit dabei.