Wien übergibt die Staffel ans Burgenland

Mit einem symbolischen Staffelholz übergab Michael Ludwig den Vorsitz in der Landeshauptleute-Konferenz an Hans Peter Doskozil. Das Burgenland übernimmt damit in der ersten Jahreshälfte die Spitze des Gremiums. Die Vorsitzführung steht unter dem Motto "Sicherheit in bewegten Zeiten".

Als inhaltliche Schwerpunkte für die kommenden Monate wurden Pflege, Gesundheit und die Bewältigung der Energiekrise genannt. Auch weitere wichtige Termine stehen schon fest: Am 4. und 5. Mai treffen sich die Landesfinanzreferenten in Schlaining. Die Landeshauptleutekonferenz findet am 6. und 7. Juni in Andau in Scheiblhofers The Resort statt.

Gleichzeitig mit dem Ländervorsitz übernahm das Burgenland auch die Bundesratspräsidentschaft. Als Präsident fungiert seit Jahresbeginn Günter Kovacs (SPÖ). Er folgte auf Bundesrätin Korinna Schumann (SPÖ).

„Das Gemeinsame leben, Strukturen hinterfragen“

Nachdem der neue Bundesrats-Präsident Günter Kovacs den symbolischen Schlüssel überreicht bekommen hatte, wurde in den Statements der Landeshauptleute das Gemeinsame aller Bundesländer unterstrichen. Dieses gelte es immer neu zu beleben, sagte Landeschef Doskozil; Ludwig nannte die LH-Konferenz ein beständiges Gremium in Zeiten, in denen „die Menschen zu recht das politische Klima bemängeln“. Denn: „Über Landes- und Parteigrenzen hinweg können Entscheidungen getroffen werden, die für die Menschen wichtig sind. Wir brauchen oft länger, aber bemühen uns immer um Einstimmigkeit.“

Der Blick des Bundes auf die Kompetenzen der Länder habe diese immer geeint, sagte Doskozil in seiner Rede. Regionale Unterschiede seien dabei ganz normal: „Die Pflege, die Gesundheitsversorgung ist im Burgenland aufgrund seiner Struktur eine andere als in Wien. Aber was uns eint, ist der Umstand, dass wir es für die Bevölkerung leisten müssen, damit jeder den gleichen Zugang zum System hat.“

Wie bereits in der Vergangenheit, sprach Doskozil dabei auch an, dass man gerade in diesen Bereichen Strukturen hinterfragen müsse, „Stichwort Zwei-Klassen-Medizin“ – „damit jeder, der seine Kassenbeiträge zahlt, sich sicher sein kann, die gleiche wohnortnahe Versorgung zu bekommen.“

Nach der Übergabe kamen die Landeshauptleute und die burgenländischen Regierungsmitglieder und Landtags-Vertreter noch zum Gespräch im Bürgermeister-Büro zusammen. Statements zu weiteren politischen Themen waren nicht vorgesehen.