LH-Konferenz 2023: Alle Augen auf das Burgenland

Zehn Konferenzen mit jeweils bis zu 60 Teilnehmern, dazu Rahmenprogramm und Übernachtungsmöglichkeiten, Erfrischungen, technische Ausstattung, Gastgeschenke und noch mehr Veranstaltungen – und das alles innerhalb eines halben Jahres. Die Vorarbeiten zur Vorsitzführung in der Landeshauptleute-Konferenz laufen derzeit nicht nur sprichwörtlich auf Hochtouren.

Gastgeber für die Bundesländer. Protokoll-Chef Riegler organisiert. Foto: BVZ

Nach vier Jahren übernimmt das Burgenland mit Jänner wieder den Vorsitz und richtet die Tagungen der Bundesländer-Referentinnen und -Referenten aus – von Umwelt über Soziales bis Wirtschaft – sowie die große Runde der Landeshauptleute.

Mit Krisenmanagement und aktuellen Reizthemen wird die LH-Konferenz in jedem Fall beschäftigt sein; inhaltlich will man seitens des Landes die Sicherheit in schwierigen Zeiten in den Mittelpunkt stellen und Schwerpunkte bei Gesundheit und Pflege setzen, so viel kann man schon verraten, das liege schließlich im Interesse aller. Und wer Landeshauptmann Hans Peter Doskozil kennt, der weiß, dass weniger die Feierlichkeiten als vielmehr die Arbeitssitzungen im Fokus der Vorsitzführung stehen werden.

Planungen bis ins Detail, Termine im ganzen Land

Die burgenländische Gemütlichkeit wird aber nicht zu kurz kommen. Alles läuft in der Stabsabteilung Protokoll und zentrale Dienste zusammen, wo bereits minutiös geplant wird: „Ein enormer Aufwand, weil man an die kleinsten Details denken muss“, sagt Protokoll-Chef Manfred Riegler. Das aber mit einer Ruhe in der Stimme, die man für ein solches Großprojekt braucht.

Die logistische Herausforderung fängt schon bei der Terminplanung an, erzählt Riegler aus der Praxis – und dann braucht es noch die passende Location mit ausreichend Betten: Burg Schlaining, Eisenstadt und Bad Tatzmannsdorf stehen ebenso als Austragungsorte bereit wie das Vila Vita in Pamhagen, das Eisenberg in St. Martin an der Raab oder Scheiblhofers Resort in Andau.

Und gefeiert wird am Ende doch noch, das aber sozusagen in eigener Sache: Der wegen Corona verschobene Festakt zum 100-Jahr-Jubiläum des Landes wird Mitte Juni auf Schloss Esterházy nachgeholt. Auch das wird von Riegler und seinem achtköpfigen Protokoll- Team organisiert. Da ist die Arbeit, die mit dem gleichzeitigen Vorsitz im Bundesrat einhergeht, eher noch Nebenschauplatz, die liegt primär im Bund. Im Zentrum steht hier SPÖ-Abgeordneter Günter Kovacs, der als Bundesrats-Präsident übernimmt. Und das unter einem weiteren historischen Gesichtspunkt: Im Jänner wird Kovacs bei der Wiedereröffnung des sanierten Parlamentsgebäudes in Wien vorne dabei sein.