„Hans Niessl hat in den vergangenen 18 Jahren Großartiges geleistet und eine starke Basis für unsere weitere Arbeit gelegt. Als zukünftiger Landeshauptmann ist es mir eine Ehre, dem Land und den Menschen mit voller Leidenschaft dienen zu dürfen.“

Nachfolger Hans Peter Doskozil

„Für die vier Jahre unserer Regierungszusammenarbeit habe ich folgende Adjektive: exzellent, kraftvoll, lebendig, verlässlich. Aber nicht nur politisch, vor allem auch menschlich war die Zusammenarbeit hervorragend.“

Landesvize Hans Tschürtz (FPÖ)

„Bei allen unterschiedlichen Zugängen zur Politik gab es durchaus Bereiche, wo wir gut zusammengearbeitet haben – in Eisenstadt etwa haben wir tolle Projekte auf Schiene gebracht. Ich wünsche Hans Niessl jedenfalls weiterhin alles Gute.“

ÖVP-Landesobmann Thomas Steiner

„Niessls Verdienst war es, die Position des Landes als Ziel-1-Gebiet in der EU gut zu nutzen. Äußerst kritisch sehe ich, dass er in Sicherheits- und Asylfragen dem Stil der FPÖ gefolgt ist und diese in die Regierung geholt hat.“

Grünen-Sprecherin Regina Petrik

„Ich muss Hans Niessl Respekt zollen, weil er seine Handschrift klar und deutlich hinterlassen hat und im Land tatsächlich etwas weitergegangen ist. Wir waren im Landtag zwar immer kritisch, konnten zusammen aber auch viel umsetzen.“

LBL-Obmann Manfred Kölly

„Bei aller Milde anlässlich des verspäteten Abgangs spricht die Erbschaft Bände. Aus wirtschaftlicher Sicht bleiben hohe Schulden für die Bürger, in politischer hat die SPÖ in Niessls Verantwortung viele Stimmen verloren.“

Gerhard Steier (Ex-SPÖ, parteifrei)

„In zweiter Position war es nicht immer einfach, aber Hans Niessl hatte Handschlagqualität. Gemeinsam haben wir viel weitergebracht und waren wahnsinnig viel unterwegs. Das war manchmal ein echter Wettlauf um die Menschen im Land.“

Ex-Landesvize Franz Steindl (ÖVP)

„Wenn ich durchs Burgenland fahre, dann sehe ich, wie stark es sich entwickelt hat. Hans Niessl hat diese Meilensteine gesetzt. Es war eine tolle und anspruchsvolle Arbeit, die ich zehn Jahre als Büroleiter steuern durfte.“

früherer Büroleiter Martin Ivancsics