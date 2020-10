Coronavirus: Sagartz beendete Heimquarantäne .

Der Europaabgeordnete und geschäftsführende burgenländische ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz hat am Freitag seine Heimquarantäne beendet und wird vom Homeoffice an seinen Arbeitsplatz zurückkehren, teilte die ÖVP Burgenland am Samstag in einer Aussendung mit.