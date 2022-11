Das Burgenland feiert Martini

Werbung

Traditionen und Brauchtum stehen am heutigen Martinstag hoch im Kurs: Im ganzen Land wird zu Messen, Kirtagen, Umzügen geladen, die Winzerinnen und Winzer verkosten beim Martiniloben den Jungwein, auf den Tisch kommt das Gansl. Nach einem Jahr Pause und einem eher verhaltenen 2021 wird Martini heuer wieder so richtig groß begangen.

Die Diözese Eisenstadt hält rund um den 11. November, den Todestag des Heiligen Martin von Tours (siehe Info ganz unten), eine Reihe von Feierlichkeiten bereit. Höhepunkt ist die Festmesse im Eisenstädter Martinsdom mit Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics und Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg. Fester Bestandteil der Feiern in der Landeshauptstadt ist auch der Martinikirtag, ebenso wie die Verkostung des Stadtweines im Beisein prominenter Gäste und Weinbaubetriebe.

Markt St. Martin: „Comeback“ zum 800. Geburtstag

Zurück ist das große Martinifest auch in Markt St. Martin, jener Gemeinde des Landes, wo dem Patron seit jeher die besucherstärkste Feier ausgerichtet wird. Heuer wird es (ab 11.11 Uhr) besonders rundgehen, gilt es doch einmal mehr das 800-Jahr-Jubiläum der Marktgemeinde zu feiern.

Tradition Der Martini-Kirtag ist zurück!

Und – Stichwort 11.11 Uhr: Das „Ausgraben“ des Faschings füllt am 11.11. zusätzlich so manchen Dorf- und Hauptplatz.

Politische Botschaften zum Landesfeiertag

Tradition haben auch die politischen Rück- und Ausblicke; dieses Jahr stehen sie einmal mehr im Zeichen einer gewissen Krisenstimmung, nicht zuletzt deshalb wird einmal mehr zum Zusammenhalt aufgerufen. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zieht zum Feiertag in einer Aussendung Bilanz über die erste Halbzeit des Legislaturperiode; er verweist auf die „entschlossene“ Arbeit am Regierungsprogramm, dem „Zukunftsplan Burgenland“ sowie auf die rasche Reaktion auf aktuelle Herausforderungen. „Die letzten Jahre haben uns mit COVID-19, dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der damit verbundenen Energieproblematik und Teuerungswelle, vor enorme Herausforderungen gestellt, die wir bislang gut gemeistert haben.Umso mehr soll der Landesfeiertag im Zeichen der Sicherheit stehen, die nicht zuletzt dem Fleiß und Gemeinschaftssinn der Menschen im Land zu verdanken ist.“

Foto: Millendorfer

Das Burgenland sei „eine Region mit hoher Lebensqualität, eine soziale Modellregion mit einer qualitativ hochwertigen und flächendeckenden Gesundheitsversorgung und ein wichtiger Impulsgeber in Energie- und Umweltbelangen“, hält Doskozil fest. Der Landesfeiertag stehe für die einzigartige Geschichte, den hohen gesellschaftlichen Zusammenhalt und die unverkennbar starke burgenländische Identität.

Landtagspräsidentin Verena Dunst stellt zu Martini jene in den Mittelpunkt, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren: „Sie stehen vorbildhaft für die Stärken und Tugenden des Burgenlandes: der Fleiß und Einsatz, die Verlässlichkeit, das besondere Engagement der Menschen. Das Burgenland ist ein kleinstrukturiertes Bundesland, ein Land der Gemeinden. Und es ist ein Land der Freiwilligen.“ Ein weiterer Fixpunkt rund um Martini ist daher die Ehrung zahlreicher Freiwilliger und verdienter Persönlichkeiten durch das Land.

„Unsere Städte und Gemeinden sind in diesen herausfordernden Zeiten verlässliche Partner für die Menschen“, hält auch ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz anlässlich des 11. Novembers fest, „das

ist vor allem dem Engagement der Gemeindevertreterinnen und -vertreter zu verdanken. Sie versuchen tagtäglich das Beste für ihre Gemeinden herauszuholen.“

FPÖ-Landesobmann Alexander Petschnig erinnert in seiner politischen Auslegung des Landesfeiertages an die Situation an den Landesgrenzen und an ein „Recht auf Sicherheit“. Im Zentrum standen zu Martini jedoch nicht die altbekannten politischen Diskussionen, sondern weitgehend der Wille zur Zusammenarbeit; das habe auch über den Feiertag hinaus Gültigkeit, wurde betont.