Die Ortschefs als „Vertrauens-Kaiser“

Spannend ist die Umfrage vor allem auch deshalb, weil sich mittlerweile die Tendenz in Krisenzeiten gut ablesen lässt: Während der Corona-Zeit haben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an Vertrauen noch enorm zugelegt, bundesweit lag die Zustimmung in den vergangenen drei Jahren zwischen 60 und 70 Prozent.

Foto: BVZ

Im Burgenland genießen die Ortschefs mit 71 Prozent noch mehr Zustimmung als der Bundes-Schnitt von 53 (jeweils Summe aus „volles“ und „überwiegendes“ Vertrauen, siehe Grafik). „Wo Politik greifbar wird, gibt es hohe und stabile Vertrauenswerte“, fasst Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl die Ergebnisse zusammen. Da die Umfrage regelmäßig durchgeführt wird, gilt sie als verlässliches Stimmungsbarometer. Was das Ergebnis im Burgenland angeht, wird seitens der Meinungsforscher nur darauf hingewiesen, dass der Rücklauf hier geringer war; die Tendenzen seien aber durchaus erkennbar.

38 Prozent vertrauen der Landespolitik

Gut kommt auch die Landespolitik weg: Mit 38 Prozent Vertrauen schneidet sie im Burgenland am besten ab; für die Bundespolitik gibt’s nur zwölf Prozent, für die EU-Ebene zehn und selbst für die Gemeindepolitik „nur“ 23 Prozent. Kein Widerspruch zum Top-Bürgermeister-Ergebnis, wie auf BVZ- Anfrage beim Gemeindebund erklärt wird: Bei Letzteren dreht sich viel um die Persönlichkeit, mit der Gemeindepolitik werden eher auch sperrige Verwaltungsfragen assoziiert. Zugleich spielt die Landes- und Bundespolitik auch stark in die Gemeinden hinein.

War eingangs die Rede vom Krisen-Bonus, so zeigt sich, dass der nicht uneingeschränkt gilt. Im Gegenteil: 78 Prozent trauen der Parteipolitik an sich laut Fragestellung „weniger“ bis „überhaupt nicht“. Dabei gibt‘s hier im Vergleich zum Vorjahr sogar ein leichtes Plus, denn da lag der Negativwert bei rekordverdächtigen 82 Prozent.