Ein Ziel dabei sei, leichtere und schnellere Entscheidungswege zu schaffen, erläuterte Landesrätin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Mittwoch in Eisenstadt. Als Säulen der Novelle, die demnächst im Landtag beschlossen werden soll, nannte die Landesrätin Deregulierung und eine Verfahrenskonzentration.

"Das bedeutet, dass ein Großteil der Zuständigkeiten von der Landesregierung an die Bezirkshauptmannschaften (BH) wandert", sagte Eisenkopf. In Vergangenheit habe man oft für ein einziges Projekt bei drei Stellen um Genehmigung ansuchen müssen. Dies habe in der Praxis dazu geführt, dass der Naturschutz erst spät eingebunden worden sei und in vielen Fällen "als Verhinderer" gegolten habe.

Künftig soll der Naturschutz von Beginn an in das Verfahren einbezogen werden. Deshalb wandere die Zuständigkeit in naturschutzrechtlichen Verfahren bei Natura 2000- und Feuchtgebieten von der Landesregierung an die Bezirksverwaltungsbehörde, wenn dort oder in einer Gemeinde noch ein Zweitverfahren anhängig sei.

Beim Land bleibe die Zuständigkeit, wenn sich ein Verfahren über mehrere Bezirke erstrecke. Auch bei bestimmten Ausnahmen zu Arten- oder Pflanzenschutzbestimmungen - etwa bei der Entfernung von Biberdämmen - sowie für die gesamte Zone des Neusiedler Sees samt Schilfgürtel und Seevorgelände sei weiterhin das Land federführend.

In Landschaftsschutzgebieten soll die naturschutzrechtliche Bewilligungspflicht für "geringfügige" Verkehrsflächenbauten entfallen, berichtete FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. Als Beispiele nannte er Fahrbahnteiler bei Ortseinfahrten, Busbuchten oder die Verbreiterung einer Straße von nicht mehr als einem Meter auf höchstens 500 Metern Länge.

Wer auf Grünflächen eine Gerätehütte oder ein Flugdach mit einer Fläche von höchstens 50 Quadratmetern errichten will, braucht dies künftig nur mehr anzuzeigen. Die Behörde muss binnen acht Wochen die Freigabe erteilen oder mitteilen, dass um eine naturschutzrechtliche Bewilligung anzusuchen ist. Wer beispielsweise eine Hütte gebaut hat, ohne dies mitzuteilen, müsse diese in Zukunft nicht mehr zwangsläufig beseitigen. Der Betroffene bekomme nun vier Wochen Zeit, um eine Bewilligung zu beantragen.

Auch das Bezirkshauptmannschaftengesetz werde novelliert, so Molnar. Die Landesregierung werde ermächtigt, per Verordnung Verfahren bei einer bestimmten Bezirkshauptmannschaft zu konzentrieren. So sollen künftig Schotterabbauanlagen nur mehr von den BHs Neusiedl am See und Oberwart abgewickelt werden.

Grüne sehen "massive Rückschritte"

Die Grünen befürchten durch die am Mittwoch präsentierte Novelle "massive Rückschritte". Ein "großes Problem" sei etwa, dass Kompetenzen für Natura 2000-Gebiete zu den Bezirkshauptmannschaften wandern würden, argumentierte Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller in einer Aussendung.

Das sei vor allem deshalb schlecht, weil den Bezirkshauptmannschaften das notwendige Personal und geeignete Fachleute fehlten. Nach Ansicht von Spitzmüller hätte das Naturschutzgesetz "geschärft, verbessert und erweitert" gehört: "Stattdessen wird es geschwächt, sowie personell und fachlich ausgehungert."

"Wir hätten Verbesserungen für den Naturschutz gebraucht, den stärkeren Schutz von Streuobstwiesen und Feuchtwiesen etwa und nicht das genaue Gegenteil. Wirtschaft und Tourismus fußen auch auf dem Lebensraum Natur, den Naturschutz auszuhöhlen ist kurzsichtig und falsch", stellte Spitzmüller fest. Nach Ansicht der Grünen enthalte das Gesetz nur "eine einzige wesentliche Verbesserung", das sei die Sicherung von Geldern für Naturdenkmäler.