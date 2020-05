Der Parteienverkehr im Amt und in den Bezirkshauptmannschaften wurde stark reduziert, war aber in dringenden Fällen und nach telefonischer Voranmeldung weiter möglich.

„Die letzten Wochen haben gezeigt, wie wichtig eine starke Landesverwaltung in Krisenzeiten ist. Auch jetzt gehen wir mit gutem Beispiel voran und fahren den Dienstbetrieb mit Bedacht wieder hoch“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Ab 15. Mai wird es mit den erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wieder einen uneingeschränkten Dienstbetrieb und einen physischen Parteienverkehr geben“, konkretisiert Landesamtsdirektor Ronald Reiter.

Die Landesverwaltung stand seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie vor der großen Herausforderung, ein funktionierendes Krisenmanagement und Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus zu gewährleisten. Gleichzeitig wurde der Dienstbetrieb aufrechterhalten, aber nach den Vorgaben des Bundes eingeschränkt. „Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Amt und in den Bezirkshauptmannschaften, die dazu beigetragen haben, dass wir diese Aufgaben in den letzten Wochen so gut bewältigen konnten“, so der Landeshauptmann und der Landesamtsdirektor. Jetzt gehe es darum, „den Dienstbetrieb und den Parteienverkehr so zu organisieren, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bevölkerung bestmöglich geschützt sind und die Infektionsgefahr minimiert wird“.

Parteienverkehr nach vorheriger Vereinbarung

Uneingeschränkter Parteienverkehr ist ab 15. Mai möglich. Seitens des Landes wird empfohlen, Behördenwege weiterhin nach Möglichkeit telefonisch oder elektronisch zu erledigen und die Angebote des E-Government, womit Amtswege unter https://e-government.bgld.gv.at/ in vielen Bereichen online erfolgen können, zu nutzen. Ein physischer Parteienverkehr im Amt und in den Bezirkshauptmannschaften und anderen Dienststellen des Landes soll nach vorheriger Vereinbarung erfolgen – womit auch Wartezeiten vermieden werden können. Die Zeiten für Parteienverkehr werden in den Bezirkshauptmannschaften ausgeweitet.

Ab 15. Mai: Parteienverkehrszeiten in den Bezirkshauptmannschaften: Montag bis Donnerstag: 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr, Freitag: 8 bis 12 Uhr; Parteienverkehr im Amt der Burgenländischen Landesregierung: Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr (oder nach Vereinbarung außerhalb dieser Zeiten);

Nähere Information zu den Parteienverkehrszeiten der einzelnen Dienststellen findet man auf der Homepage des Landes www.burgenland.at.

Sicherheits- und Hygienemaßnahmen

Für das Betreten von Amtsgebäuden sind Sicherheits- und Hygienemaßnahmen vorgesehen. Dazu zählen Händedesinfektion, Fiebermessungen, die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Auch Plexiglasscheiben kommen beim Parteienverkehr zum Einsatz.

Nicht für den Parteienverkehr, auch für den Dienstbetrieb insgesamt werden Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das schließt ein, dass Räumlichkeiten regelmäßig desinfiziert und gelüftet werden und ein Sicherheitsabstand einzuhalten ist. Besprechungen mit einer größeren Teilnehmerzahl sollen nach Möglichkeit weiterhin in Form von Videokonferenz abgehalten werden. In Bereichen, in denen es sinnvoll ist, können bestimmte Tätigkeiten auch weiterhin in Telearbeit geleistet werden.

„Im Detail sind alle diese Maßnahmen per Erlass geregelt. Damit ist der Dienstbetrieb, auch in Abstimmung mit dem Bund und anderen Ländern, mit 15. Mai wieder in vollem Umfang möglich. Die Landesverwaltung wird auch in den nächsten Wochen besonders gefordert sein, um Behördenverfahren und Verhandlungen rasch abwickeln zu können. Gleichzeitig wird in einem gewissen Umfang auch die Stabsarbeit zur Bewältigung der Corona-Krise fortgeführt und alles getan, um eine zweite Infektionswelle zu verhindern“, so Landesamtsdirektor Reiter abschließend.