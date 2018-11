Klubobmann Christian Sagartz und Landesgeschäftsführer Christoph Wolf orteten "Postenschacher" und forderten, die Stelle neu auszuschreiben - sonst werde die Volkspartei die Justiz anrufen.

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) wolle daran festhalten, seine Büro-Leiterin "in die Position der Präsidentin zu hieven", dies höre man "auf allen Landhausgängen", meinte Sagartz. Die Landesregierung betreibe "schamlosen Personal-Postenschacher". Sollte es zu dieser Bestellung kommen, werde die ÖVP die Justiz anrufen. "Wenn man nämlich einen Kandidaten, eine Kandidatin beruft, die offensichtlich die Qualifikationsmerkmale nicht erfüllt, dann liegt der Verdacht des Amtsmissbrauchs vor", argumentierte Sagartz: "Und wir werden dementsprechend eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermitteln."

Offensichtlich sei der Landesregierung Gewaltenteilung "völlig egal", stellte Wolf fest. Die unabhängige Institution des Landesverwaltungsgerichtes diene dazu, dass Bescheide von Gemeinden oder des Landes dort bekämpft werden können. "Umso wichtiger ist es, dass hier die Unabhängigkeit gewahrt bleibt - nicht nur von den Richtern, sondern vor allem auch vom Präsidenten dieses Amtes."

Laut Ausschreibung dürften Personen über 40 Jahre, die bereits im Landesdienst seien, sich nicht bewerben: "Schon alleine diese Tatsache ist verfassungswidrig und widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz", so Wolf. Dazu komme, dass von den fünf Mitgliedern der Objektivierungskommission drei dem Landeshauptmann direkt unterstellt oder weisungsgebunden seien. Man appelliere nicht nur an die Landesregierung, sondern an den Präsidenten der Kommission, "dass hier die Qualifikationen nochmals beurteilt werden und eine entsprechende Reihung auf Basis der echten Qualifikation gemacht wird."

SPÖ gegen "Skandalisierungsversuche der ÖVP"

"Die Skandalisierungsversuche der ÖVP haben mittlerweile eine Dimension erreicht, die der eigentliche Skandal ist", so SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax in einer Aussendung. Die FPÖ warnte davor, dem Ruf des Verwaltungsgerichtes weiter zu schaden.

Von der Volkspartei werde eine Bewerberin regelrecht "vorgeführt", kritisierte Dax: "Es ist höchst bedenklich, wie hier eine qualifizierte Frau öffentlich diskreditiert wird, die sich nichts 'zuschulden' kommen lassen hat, außer sich für ein Amt zu bewerben. Da wurden mittlerweile alle Grenzen eines respektvollen Umgangs überschritten." Die Besetzung der Präsidentenstelle am Landesverwaltungsgericht werde nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien auf der Basis eines Vorschlages einer unabhängigen Kommission erfolgen, betonte der SPÖ-Politiker.

Mit der Drohung einer Sachverhaltsdarstellung versuche die ÖVP, "die Landesregierung zu einem bestimmten Verhalten zu nötigen", argumentierte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar. "Wenn sich die ÖVP jetzt neben einzelnen Bewerbern auch auf die Kommission unter Vorsitz des Landesgerichtspräsidenten einschießt, ist das absolut verantwortungslos und riskiert sie großen Schaden: Für einzelne Bewerber, für das Landesverwaltungsgericht und insgesamt für die unabhängige Gerichtsbarkeit - und das für ein paar billige Schlagzeilen", kritisierte Molnar.