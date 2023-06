Volkshilfe radelte gegen Kinderarmut auch durchs Land

Die Strecke von Wien nach Klagenfurt steht mit 353 Kilometern Rad-Distanz für die laut Statistik mehr als 353.000 Kinder, die in Österreich von Armut betroffen sind. Darauf macht die Volkshilfe derzeit mit ihrer Tour aufmerksam. Im Burgenland wurde jetzt auch geradelt, von Neusiedl am See über Schützen am Gebirge bis zum Stopp vor dem Landhaus.

Empfangen wurde die Radfahrgruppe um Direktor Erich Fenninger und Volkshilfe-Burgenland-Präsidentin Verena Dunst von Sozial-Landesrat Leonhard Schneemann, zahlreichen Schülerinnen und Schülern der Volksschule Eisenstadt und weiteren Organisationen. Auf dem Weg gab’s Unterstützung von der ASKÖ Burgenland.

Ziel der Tour ist die Einführung einer Kindergrundsicherung in Österreich. Allein im Burgenland sind 4.000 Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre von Armut und Ausgrenzung betroffen. „Immer mehr Familien erzählen in Beratungsgesprächen, dass sie die Grundbedürfnisse nicht mehr ausreichend decken können“, erzählt Präsidentin Dunst aus der Praxis. Gefordert wird „eine nachhaltige strukturelle Lösung“.

Grundsicherung: „Die Wirkung wäre enorm“

Geht es nach der Volkshilfe, soll die Kindergrundsicherung als sozial gestaffelte Familienbeihilfe automatisch ausbezahlt werden. Statt der aktuellen Familienbeihilfe und dem Kinderabsetzbetrag würden dann alle Kinder 285 Euro monatlich bekommen, wird vorgerechnet. „Geringverdiener“ mit bis zu 40.000 Euro Haushaltseinkommen pro Jahr würden zusätzlich einen nach Einkommen gestaffelten Betrag erhalten (maximal gesamt 872 Euro pro Kind).

„Die Wirkung wäre enorm: Die Armutsgefährdung bei Kindern und Jugendlichen würde auf 2,8 Prozent sinken. Aktuell ist diese Zahl fast sechsmal so hoch“, sagt Volkshilfe-Direktor Fenninger. Unterstützt wird die Forderung nach einer Kindergrundsicherung auch vonseiten der Landesregierung, wie Landesrat Schneemann beim Tourstopp festhielt: Es gehe darum, „Kinderarmut nachhaltig und treffsicher abzufangen“. Für die Petition und eine Behandlung im Nationalrat sammelt die Volkshilfe nun Unterschriften.