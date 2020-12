Im Burgenländischen Landtag wird am Mittwoch und Donnerstag über das Budget 2021 debattiert. Der Landeshaushalt hat ein Gesamtvolumen von 1,4 Milliarden Euro und soll "ein Budget der Sicherheit und der Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten" darstellen, sagte SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich am Montag. Es sei wichtig, antizyklisch zu investieren, um den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten und Sicherheit in den Bereichen der Gesundheit, Soziales und Bildung zu gewährleisten.

Auf diese drei Bereiche entfallen knapp zwei Drittel des gesamten Budgets. Der Gesundheitsbereich etwa schlägt sich mit rund 200 Millionen Euro zu Buche, was eine Steigerung um 15 Prozent bedeute. Für das Sozialwesen - dazu zählen beispielsweise die Alten- und Pflegeheime sowie Behindertenheime - sind 363 Millionen Euro vorgesehen. Im gesamten Bildungsbereich seien 302 Millionen Euro budgetiert, ein Plus von zwölf Millionen Euro.

"Wir wollen uns aus der Krise herausinvestieren", betonte Hergovich. Wenn es wieder besser laufe, "wenn wieder mehr Einnahmen generiert werden, dann müssen wir auch wieder sparen und dieses Geld zurückzahlen." Für Investitionen seien im Budget 311 Millionen Euro veranschlagt, was eine Investitionsquote von 22,3 Prozent bedeute.

Die Maßnahmen sollen sich sowohl in Unterstützung für die Betriebe als auch am Arbeitsmarkt widerspiegeln: "Wir wollen so viele Menschen wie möglich in Beschäftigung halten. Wir wollen so viele Menschen wie möglich wieder in Beschäftigung bringen, wenn sie Jobs suchen."

Man nehme dafür auch eine Neuverschuldung in Kauf, die ausschließlich der Covid-Krise geschuldet sei, stellte Hergovich fest. Das Burgenland werde etwa 120 Millionen weniger an Ertragsanteilen vom Bund erhalten, womit aber zu rechnen gewesen sei. Für Covid-Maßnahmen des Landes seien im Budget 31 Millionen Euro vorgesehen.

Die Abgänge in den Spitälern beliefen sich auf 17 Millionen Euro. "Auch das ist eine zusätzliche Ausgabe, die der Covid-Krise geschuldet ist", so der Klubobmann. "Wenn wir alles hinzuzählen, kommen wir auf einen Abgang von 118 Millionen Euro, die wir aber gerne in Kauf nehmen, weil es darum geht, die Menschen gut durch die Krise zu führen. Und das will dieses Budget erreichen."

ÖVP will Voranschlag 2021 nicht zustimmen

Die ÖVP Burgenland hat am Montag aus ihrer Ablehnung des von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) vorgelegten Budgets 2021 keinen Hehl gemacht. Die Volkspartei hatte den Voranschlag in einer digitalen Klausur mit Experten erörtert. "Dieses Budget zeigt einzig und allein den Machtrausch Doskozils. Er will alles unter seine Kontrolle bringen und versorgt seine Freunde und Weggefährten mit lukrativen Jobs", lautete das Resümee von Landesparteiobmann Christian Sagartz.

Dies führe dazu, dass die Kassen des Landes leer seien. "Um diese Budgetlöcher zu stopfen, greift Doskozil direkt in die Geldbörsen der Menschen im Burgenland. Wir sagen Nein zur Verstaatlichung und Enteignung, wir sagen Nein zur Freunderlwirtschaft und wir sagen Nein zur Abzocke durch neue Doskozil-Steuern. Die Volkspartei wird so einem Budget niemals zustimmen", so Sagartz am Montagnachmittag.

Die ÖVP habe bereits im Frühjahr einen Kassasturz samt Budgetgipfel gefordert. Dabei seien auch viele Ideen auf den Tisch gelegt worden, um das Burgenland gut durch die Zukunft zu führen. "Wir fordern Investitionen in drei Bereichen: Wirtschaft, Gemeinden und Gesundheit", betonte Sagartz. Im Wirtschaftsbereich müssten dringend die Wirtschaftsförderung, der Lehrlingsbonus und die Wohnbauförderung erhöht werden, damit die regionale Wirtschaft unterstützt wird. "Mit der Investitionsoffensive für regionale Betriebe, einem Hacklerfonds für Facharbeiter und einer Home-Office-Förderung wollen wir Arbeitsplätze sichern."

Auch für die Gemeinden müsse es endlich eine Hilfe geben. "Dazu soll die Landesumlage, die den Gemeinden abgezogen wird, verwendet werden", so Sagartz. Der ÖVP-Obmann forderte weiters für den Gesundheitsbereich wöchentliche Tests in den kritischen Bereichen.

"Dieses Budget ist das Ergebnis einer absoluten SPÖ-Mehrheit und Doskozils Alleinherrschaft", stellte ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas fest. Der stellvertretende ÖVP-Klubobmann kritisierte erneut den am Freitag abgehaltenen Sonderlandtag, weil damit "Gesetze durch den Landtag gepeitscht" worden seien.

Diese hätten "massive Folgen" für die Burgenländer: Die SPÖ führe insgesamt 15 Millionen Euro an neuen Steuern ein, mit denen den Burgenländern "das Geld aus der Tasche gezogen" werde: Das lehnen wir klar ab", so Sagartz.