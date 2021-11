Burgenland-Budget sieht für 2022 Neuverschuldung von 52 Mio. Euro vor

In Zeiten von Corona stehe man vor einer "ungewissen Prognose", betonte Doskozil. Ob die 52 Millionen Euro an zusätzlichem Finanzbedarf auch tatsächlich gebraucht werden, könne er deshalb heute noch nicht sagen. "Wir wollen uns aber daran messen lassen, diese 52 Millionen nicht zu überschreiten", sagte der Landeshauptmann. Ziel sei es, im Jahr 2025 keine neuen Schulden mehr aufzunehmen und mit dem sukzessiven Abbau beginnen zu können.

2021 hat das Burgenland deutlich weniger Schulden gemacht als im Voranschlag zunächst angenommen, sagte Doskozil. Im Budget sei man von einer Neuverschuldung von 118 Millionen ausgegangen, geworden seien es letztlich 36 Millionen. Ausschlaggebend dafür seien zusätzliche Ertragsanteile, die nicht prognostiziert waren, die Auflösung von Zahlungsmittelreserven und das ständige Hinterfragen des Budgets. "Es braucht eine laufende Auseinandersetzung, ob ein Verbrauch, wie er beschlossen wurde, auch tatsächlich notwendig ist", meinte Doskozil, der Selbiges auch für das kommende Jahr ankündigte.

Mit Blick auf die derzeitigen Entwicklungen und die österreichweit steigenden Coronazahlen könne man für 2022 erneut schwer prognostizieren, wie es weitergehe, sagte der Landeshauptmann. Er gehe aber davon aus, dass das gesamte Land auf einen Lockdown zusteuere, der Wirtschaft und Finanzen wiederum beeinflussen werde. "Das ist der Situation geschuldet, dass tagtäglich Menschen sterben, dass tagtäglich Menschen auf Intensivstationen eingeliefert werden", betonte er. "Aus Akt der Solidarität sehe ich diesen Schritt auch unausweichlich für das Burgenland." Man müsse die anderen Bundesländer bestmöglich unterstützen. Das Burgenland nehme etwa auch Patienten aus anderen Ländern in den Spitälern auf, sagte Doskozil.

Das Budget im Burgenland sei aber "stabil". Die Landesregierung habe sich deshalb trotz Coronakrise vorgenommen, den "Zukunftsplan" und die darin geplanten Vorhaben weiterzuverfolgen. Als Schwerpunkte gab der Landeshauptmann Pflege, Klimaneutralität und Spitäler aus. So soll etwa im Bereich der Pflege der Mindestlohn von 1.700 Euro netto eingeführt und die Organisation und Struktur hinterfragt werden.

Im Bereich der Klimaneutralität will Doskozil im kommenden Jahr ein Paket präsentieren, das den Ausstieg aus Öl und Gas sowie eine Wärmeversorgung mit "Preisstabilität und Preisgarantie auf Jahre hinaus" beinhaltet. Weitere große Projekte sind der Neubau des Krankenhauses Oberwart, den der Landeshauptmann nach Fertigstellung vom Rechnungshof prüfen lassen will, sowie die Errichtung eines neuen Spitals in Gols.

In der der Budgetrede vorangegangenen Landtagssitzung wurden am Donnerstag ein neues Fischereigesetz und ein neues Kinder- und Jugendhilfegesetz beschlossen. Letzteres sieht unter anderem die Anstellung von Pflegeeltern beim Land und die Aufstockung der Schulsozialarbeiter vor.