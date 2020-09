Doskozil will vom Bund Spielregeln für Budgeterstellung .

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) will vom Finanzministerium "Spielregeln für die Länder" zur Budgeterstellung in Zeiten der Coronakrise. Derzeit bekomme man von Fiskalrat und Ministerium "komplett unterschiedliche" Prognosen, zu Mindereinnahmen und geringeren Ertragsanteilen habe man keine genauen Zahlen, sagte Doskozil in der ersten Fragestunde nach neuen Regeln im Landtag.