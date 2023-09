Verena Dunst blickt auf 79 Sitzungen als Präsidentin zurück

Abschied nimmt Verena Dunst nur vom obersten Sitz im Landtags-Saal, das fällt nach viereinhalb Jahren nicht leicht, aber: „Meine politische Reise wird weitergehen“, sagt die Langzeit-Abgeordnete. Im Hohen Haus wird Dunst auch bleiben und von ihrem Platz in Reihen der SPÖ Nachfolger Robert Hergovich und dessen Stellvertretern Walter Temmel und Kurt Maczek bei der Arbeit zusehen.

Gänsehaut-Momente gab es einige in den vergangenen Jahren, bilanzierte Dunst zum Abschied. Der Krieg in der Ukraine sei ein negativer Gänsehaut-Moment mit Auswirkungen für die ganze Welt gewesen, die Schulsitzungen im Rahmen der Demokratie-Offensive durchwegs positive.

Auf die Öffnung des Hauses habe sie im Zuge ihres Amtes besonderen Wert gelegt, hebt Dunst die Initiative hervor: 890 Schülerinnen und Schüler wurden im Sitzungssaal empfangen; im Austausch mit der Präsidentin und Regierungsmitgliedern habe man „Politik zum Angreifen“ geboten. Auch den Erwachsenen, die bei Führungen Einblick ins Landhaus bekommen konnten – und weiterhin auch können.

Vom U-Ausschuss bis zum Jubiläum

Das Haus zu öffnen und Sitzungen abzuhalten, das sei in Zeiten von Corona und Lockdowns schwierig gewesen. Herausfordernd war auch der siebenmonatige Untersuchungs-Ausschuss zur Causa Commerzialbank, der von Dunst geleitet wurde. In ihre Amtszeit fielen zudem hohe Anlässe wie das 100-Jahr-Jubiläum des Burgenlandes und das 20-jährige Bestehen des Landesrechnungshofes, der mit René Wenk einen neuen Direktor bekam.

Bei insgesamt 79 Sitzungen nahm Verena Dunst in den vergangenen viereinhalb Jahren Platz an der Spitze des Landtages. 768 Tagesordnungspunkte wurden dabei abgehandelt, 149 Gesetze wurden beschlossen und 356 Anträge bearbeitet. „Das sind die nüchternen Zahlen, hinter denen unzählige Ausschuss-Sitzungen und Bearbeitungen stecken“, dankte Dunst ihrem Team und den Landtagsklubs.

Als Gast beim Rückblick im Landtags-Saal begrüßte die scheidende Präsidentin Verena Dunst Sozialforscher Günther Ogris. Foto: Wolfgang Millendorfer

Spannend sei die Politik immer noch, sagt Dunst, „und die Beschäftigung mit Politik ist mehr denn je notwendig“. Deshalb habe sie auch so vielen Schülerinnen und Schülern „mit Handschlag“ vor allem eines auf den Weg mitgegeben: „Seid wachsam und passt auf eure Zukunft auf!“

„Immer auf Augenhöhe“

Als Gast bei der Abschieds-Bilanz begrüßte Dunst dazu passend Meinungs- und Sozialforscher Günther Ogris vom SORA Institut. In einem kurzen Vortrag schnitt Ogris aus soziologischer Sicht große Themen wie Demokratie, Rechtspopulismus oder Arbeitswelt an, mit scharfem Blick auf die Herausforderungen.

An anstrengende Diskussionen und „tiefere“ Szenen im Landtag erinnert sich Dunst aber auch. Man könne gerade im kleinen Land aber über alles reden: „Da mag es schon sein, dass ein Ordnungsruf oder meine Vorsitzführung einmal stärker diskutiert wurde. Aber es geht darum, dass du dich am Wochenende darauf bei der Fahrzeugsegnung der Feuerwehr wiedersieht – und auch die Bevölkerung, die fragt: ,Was war da los im Landtag?‘ Und da muss man auf Augenhöhe reden können.“