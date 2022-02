FPÖ will bei Verkehr und Finanzen Druck machen

Die FPÖ Burgenland hat in der Causa Commerzialbank Mattersburg am Mittwoch Entschädigungszahlungen vom Land gefordert. Diese sollen an alle Betriebe gehen, die bei der Pleite der Bank mehr als die von der Einlagensicherung abgedeckten 100.000 Euro verloren haben, betonte Landesparteiobmann Alexander Petschnig. Die Betroffenen sollen 50 Prozent des verbleibenden Schadens, maximal aber 100.000 Euro ersetzt bekommen.

Das Land habe bereits die neun von der Bankpleite betroffenen Gemeinden finanziell unterstützt. Auch einzelne Betriebe, wie die Dachdeckerei Zimmermann und die Firma Fassadenprofi Stangl, habe es aufgefangen. "Wir fordern aber die Gleichberechtigung aller Betroffenen. Viele Menschen fühlen sich im Stich gelassen", sagte Petschnig.

Warum das Land zahlen sollte, begründete der Parteichef mit einer "moralischen Verantwortung" der SPÖ Burgenland, die er durch den Commerzialbank-Untersuchungsausschuss im Vorjahr bestätigt sieht. Die SPÖ habe die Gründung der Bank politisch ermöglicht, außerdem hätten SPÖ-geführte Gemeinden im Bezirk Mattersburg von der Bank profitiert und diese etwa zur Schaffung von Bauplätzen oder zur Finanzierung von Fußballklubs herangezogen. Die SPÖ hat das stets zurückgewiesen. Für sie hat der U-Ausschuss - wie auch für Verfahrensrichter Walter Pilgermair - keine Fehler des Landes offengelegt.