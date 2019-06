Im Seehotel in Rust beriet sich die Liste Burgenland über das Programm der kommenden Monate. Jetzt gaben LBL-Obmann Manfred Kölly und sein Team bekannt, dass man zur Landtagswahl im Jänner 2020 in allen Bezirken antreten wolle. Als erste Kandidaten präsentierte Kölly unter anderem den früheren FPÖ-Bezirksobmann von Mattersburg, Herbert Schütz, und mit Maria Nakovits die ehemalige Regionalleiterin Nord der FPÖ. Beide hatten sich im Streit von den Freiheitlichen getrennt.

Nach dem Abgang von LBL-Mandatar und Bürgermeister Gerhard Hutter gab es zuletzt auch in der LBL interne Diskussionen. Jetzt will LBL-Chef Kölly in allen Bezirken ein Team präsentieren.