Ilse Benkö feierte zum Abschied mit allen gemeinsam

„Ich wollte ja leise Servus sagen …“, lachte Ilse Benkö, als sich kurz nach Beginn ihrer Abschiedsparty die blauen Klubräume rasch füllten. Es wurde auf jeden Fall ein durchaus herzliches Servus, das die Fraktionen in seltener Einigkeit begingen: Ihre „blaue Lady“ (seit dem Wahlkampf-Hit auf Youtube darf man sie so nennen) ließen nicht nur die Freiheitlichen hochleben, auch die SPÖ, die ÖVP und hohe Beamtinnen und Beamte schauten auf einen Sprung vorbei.

Dass sie in der Sache nie einen Unterschied gemacht habe und bis heute mit allen gut kann, das unterstrich die ehemals dritte Landtagspräsidentin in einer kurzen Ansprache, bei der sich nicht nur sie selbst gerührt zeigte. Bevor das Glas erhoben wurde, lud Benkö alle ein: „Meine Tür steht immer offen!“ Gemeint ist die Tür ihres Hauses, das derzeit in Oberwart gebaut wird, ein Projekt für die Polit-Pension und für eine entspannte Zeit mit Hund Nico.

Wie sie es politisch gehalten hat („In Sachfragen debattieren, aber mit Menschlichkeit!“), das freute Benkö bei ihrer Abschiedsfeier: Über die Landtags-Parteigrenzen hinweg war die Stimmung gut. Als „Ikone der FPÖ“ gelobt und mit so manch beschwingter Anekdote wurde Benkö auch von der (in dieser Funktion ebenfalls scheidenden) Landtagspräsidentin Verena Dunst, dem zweiten Präsidenten Walter Temmel und seinem Vor-Vorgänger Rudolf Strommer, Landesvize Astrid Eisenkopf, Landesrat Leonhard Schneemann, ÖVP-Chef Christian Sagartz, SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich und vielen weiteren Abgeordneten und Funktionären gebührend verabschiedet.

Alt-Landeshauptmann Hans Niessl kam ebenfalls vorbei, Benkös FPÖ-Mentor Eduard Nicka und der frühere blaue Klubobmann Stefan Salzl. Das heutige Landtagsteam war unter anderem vertreten mit FPÖ-Chef Alexander Petschnig, Klubchef Hans Tschürtz und Benkös Landtags-Nachfolger Markus Wiesler, ihrem „politischen Ziehsohn“, der am 21. September sein Comeback im Hohen Haus hat. Wenn Ilse Benkö dann ihren Sitz übergibt, geht für sie eine 23-jährige Ära im Landtag zu Ende.