Bauland-Abgabe ist jetzt beschlossene Sache

Werbung

Bei den Einkaufszentren und Supermärkten soll vor allem die Bodenversiegelung eingebremst werden, indem bestehende Grundstücke im Zentrum der Gemeinden als Standorte forciert werden. Die kleinen Greißler sind von den Beschränkungen ausgenommen, erläuterte Dorner. Die Grünen stimmten zu. Klubobfrau Regina Petrik freute sich über "einen richtigen Schritt gegen den Wildwuchs der Einkaufszentren an den Ortsrändern". Positiv sieht sie auch, dass die Geschäfte künftig nicht nur mit dem Auto, sondern auch zu Fuß und mit dem Fahrrad erreichbar sein müssen.

Anderer Meinung waren hingegen ÖVP und FPÖ. Sie sehen durch die Gesetzesänderung die Nahversorgung gefährdet. Die Regelungen seien großteils "realitätsfremd", meinte FPÖ-Landtagsabgeordnete Ilse Benkö. ÖVP-Klubobmann Markus Ulram störte sich an den Anforderungen an die Standorte, an denen Einkaufszentren künftig errichtet werden sollen. "Diese Flächen gibt es nicht", betonte er. Landesrat Dorner wies das zurück. Die Versorgungssicherheit sei gewährleistet, zumal es im Burgenland derzeit österreichweit die höchste Dichte an Einkaufszentren gebe.

Dorner verteidigte auch die Baulandmobilisierungsabgabe und verwies auf die am Montag gestartete Info-Tour dazu. Laut seinen Angaben würden rund 24.000 Grundstücke unter diese Abgabe fallen, 18.000 davon haben einen Grundstückseigentümer. Er geht davon aus, dass es schließlich unter Berücksichtigung der Ausnahmen 2.500 bis 3.000 Abgabepflichtige geben wird. "Ja, das ist ein kleiner Teil", räumte er ein. "Aber wenn es dadurch zu einer Mobilisierung kommt und in jeder Gemeinde ein, zwei Grundstücke frei werden, finde ich, haben wir Gutes getan, weil die jungen Familien zugute kommen."

ÖVP und FPÖ sahen sich dadurch in ihrer Kritik bestätigt. Die Abgabe werde "nichts mobilisieren", meinte Ulram. FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig sprach von einem "immensen Aufwand" für letztlich wenige Fälle: "Das ganze Brimborium wird gemacht, um ein Grundstück pro Gemeinde zu mobilisieren, so das überhaupt passiert."

Vor Beginn der Sitzung machten Landtagspräsidentin Verena Dunst und Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf mit einer Verteil-Aktion auf den Internationalen Frauentag aufmerksam. Als kleine Überraschung gab's passende Frühstückskipferl; diese durften aber entsprechend der Hausordnung nicht in Saal während der Sitzung gegessen werden.

In der Sitzung wurde außerdem das Jugendförderungsgesetz beschlossen, das bei der Opposition und bei Jugendorganisationen im Vorfeld auf heftige Kritik gestoßen war. Sie sehen die Selbstbestimmung des Landesjugendforums gefährdet, das seinen Vorsitz künftig nicht mehr selbst wählen soll. Anfangs sollte das Jugendreferat des Landes den Vorsitz übernehmen, inzwischen ist man auf den unabhängigen Kinder- und Jugendanwalt umgeschwenkt. Landesrätin Daniela Winkler verteidigte die Neuerungen, diese wprden unter anderem klarere Förderungsregelungen bringen und die raschere Aufnahme von Mitgliedern ermöglichen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen das Sozialeinrichtungsgesetz, mit dem der Weg für das neue Pflegemodell mit 71 Pflegestützpunkten bereitet wird, sowie der erste Nachtragsvoranschlag für dieses Jahr. Er enthält zusätzliche 53,6 Mio. Euro für Maßnahmen gegen die Teuerung wie den Wärmepreisdeckel, das Einfrieren der Mieten und den Verzicht auf Annuitätensprünge bei der Wohnbauförderung.