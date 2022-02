Dichtes Programm mit Spitälern und Kontrolle

Der burgenländische Landtag debattiert in seiner Sitzung am Donnerstag unter anderem den neuen Regionalen Strukturplan Gesundheit und in einer von den Grünen beantragten Aktuellen Stunde die Kontrollrechte der Abgeordneten. In der Fragestunde davor stellt sich Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) den Fragen der Landtagsabgeordneten.

