Grünen-Chefin Petrik verkündet Rückzug aus der Politik

Im ORF Sommergespräch mit Patricia Spieß erklärte die Parteichefin der Grünen Burgenland ihren gänzlichen Abschied aus der Politik. Bei den Landtagswahlen 2025 werde sie nicht mehr antreten und dann dem Politbetrieb Adieu sagen.

„Ich werde nicht mehr antreten. Ich werde heuer 60 Jahre alt. Ich bin jetzt mehr als zehn Jahre an der Spitze der Grünen. Also immer vorne und immer in der Spitzenpolitik“, erklärt Petrik: „Ich möchte gern für mein restliches Berufsleben auch wieder andere Dinge, andere Fähigkeiten, die ich habe, umsetzen und einsetzen, dich in dieser Position so nicht umsetzen kann.“

Gegenüber der BVZ erklärt Petrik, wie es zum angekündigten Rückzug kam: „Ich wurde im Sommergespräch gefragt, ob ich nocheinmal antrete, und ich wollte nicht herumeiern. Den Rückzug verkündet man ja eigentlich, wenn man übergibt, aber ich wollte eine klare Antwort geben.“ Und mit Schmunzeln meint sie: „Da passiert ja nichts Schlimmes, ich trete auch nicht zurück. Kommendes Jahr werde ich im Landtag übergeben. Deshalb ist jetzt noch keine Zeit, Personalfragen zu wälzen.“

Dass sie zum bevorstehenden runden Geburtstag auch einen Perspektivenwechsel plant, sieht Petrik auch entspannt: „Mir hat die Politik immer Spaß gemacht, aber es gibt auch andere Kompetenzen, die ich in den vergangenen Jahren nicht so leben konnte. Da will ich noch etwas Neues machen.“