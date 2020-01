Die Politik schaut am kommenden Sonntag nicht nur nach Niederösterreich (wo zeitgleich die Gemeinderatswahlen abgehalten werden), sondern vor allem auch ins Burgenland, zumindest wenn es um 16 Uhr die erste Hochrechnung zur Landtagswahl gibt.

Der Ausgang der Wahl wird mit Spannung erwartet – sei es in der Frage, wie SPÖ und FPÖ nach den bundesweiten Verlusten abschneiden werden, ob und in welchem Ausmaß ÖVP und Grüne ihre Zugewinne fortsetzen können und ob es zu einem Rennen zwischen LBL und NEOS kommt. Das bundesweite Interesse an der Burgenland-Wahl zeigt sich allein an der Zahl der Anmeldungen im Landhaus in Eisenstadt: Mehr als 200 Medienvertreter – so viele wie noch nie – haben sich akkreditiert. TV-Sender richten ihre Studios vor dem Landtags-Sitzungssaal ein.

Zehn Ansprechpartner für juristische Fragen

Betreut werden die Journalisten vom Landesmedienservice, das jede Menge Arbeitsplätze bereitstellen muss. Die Landeswahlbehörde unter der Leitung von Brigitte Novosel ist indes mit einem rund zehnköpfigen Team für die Anfragen aus den Gemeinden und juristische Beratung zuständig. Zudem werden die von den Bezirkswahlbehörden in eine Datenbank eingegebenen Gemeindeergebnisse nochmals kontrolliert.

Für die Datenbank verantwortlich ist die Landes-IT, wo die gesamte Technik hinter der Wahl zusammenläuft. Zwölf Mitarbeiter werden sämtliche Systeme und Vorgänge überwachen und um 16 Uhr die ersten Ergebnisse freischalten.

Die BVZ berichtet am Wahlsonntag ebenfalls live aus den Parteizentralen und aus dem Landhaus. Alle Ergebnisse und Reaktionen gibt es am Sonntag laufend aktualisiert bei uns auf www.bvz.at !