Man habe den Genossen "alle verfügbaren Daumen gehalten", und es sei ihnen angesichts eines konzentrierten und engagierten Wahlkampfs auch nichts vorzuwerfen.

Das Ländle sei "kein leichtes Pflaster" für die Sozialdemokratie und nach diesem Wahlergebnis anscheinend in Richtung konservativ-liberal-grün unterwegs. Auswirkungen auf die Bundesebene oder auf die kommenden Landtagswahlen sehe er nicht, betonte Fürst.

Wenig Freude kam am Sonntag auch bei den Freiheitlichen, dem Regierungspartner der SPÖ im Burgenland, auf. "Vor dem Balearentief gibt's derzeit kein Entrinnen", kommentierte Klubobmann Geza Molnar in Anspielung auf die Ibiza-Affäre die Verluste der Vorarlberger FPÖ. So kurz nach der "unerfreulichen" Nationalratswahl hätten die Freiheitlichen im Ländle unter besonders schwierigen Bedingungen gelitten.

Dennoch könne Molnar aufgrund der Ergebnisse der ersten Hochrechnungen auch etwas Zuversicht für die kommenden Wahlen im Burgenland schöpfen: Diese seien im Vergleich zu EU- und Nationalratswahl "stabil" geblieben, und man wäre "mehr als zufrieden", könnte man ein vergleichbares Level auch im Burgenland erreichen, zeigte sich Molnar in einer Aussendung vorsichtig optimistisch.

Steiner: "Großartiger Erfolg"

Burgenlands ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner sprach am Sonntag angesichts der Hochrechnungen von einem "großartigen Erfolg" für die Volkspartei Vorarlberg. In einer Aussendung gratulierte er Landeshauptmann Markus Wallner und seinem Team, das "hervorragende Arbeit" für Vorarlberg geleistet habe. "Dieses Ergebnis zeigt, dass eine bürgerliche Politik der Mitte wichtiger ist denn je", betonte Steiner.

Regina Petrik, Landessprecherin der burgenländischen Grünen, gratulierte ihren Vorarlberger Parteikollegen zu einem "sensationellen Ergebnis". Dieses sei ein klarer Auftrag, sowohl die grüne Klima- als auch die Sozialpolitik im Ländle fortzuführen, sagte Petrik im Gespräch mit der APA. Besonders die vom Grünen Landesrat Johannes Rauch betriebene Mobilitätsoffensive und die Versorgung von Randgebieten im Ländle mit öffentlichem Verkehr sei ein Vorbild für das Burgenland. Nachdem beide Regierungsparteien in Vorarlberg zulegen konnten, befürworte Petrik eine Fortführung der Zusammenarbeit mit der dortigen ÖVP.

