Nicht nur bei SPÖ und ÖVP wird die Frage nach dem nächsten Spitzenkandidaten immer wieder laut gestellt. Hinter den Kulissen beschäftigen sich auch die Freiheitlichen schon jetzt mit der Landtagswahl 2020.

Hofer nach Kollaps wieder wohlauf

FPÖ-Chef und Landesvize Hans Tschürtz brachte bereits in der Vergangenheit mehrmals selbst Minister Norbert Hofer ins Spiel. Zur Kandidatenfrage meinte jetzt auch FPÖ-Landesrat Alexander Petschnig in einem BVZ-Interview: „Wir haben natürlich unseren Landesparteiobmann Hans Tschürtz, der einen guten Job macht. Und wir haben den Burgenland-Minister Norbert Hofer, den Hans Tschürtz vor den Vorhang gebeten und als möglichen Spitzenkandidaten präsentiert hat. Und da wird man sehen, wer von den beiden das machen wird.“ ( Das gesamte Interview findet ihr hier und unten)

Sowohl im Büro von Tschürtz als auch in jenem von Hofer hieß es auf BVZ-Anfrage jetzt, dass für die Klärung der Kandidatenfrage „noch Zeit“ sei.

Norbert Hofer ist seit Beginn der Woche wieder im Dienst im Ministerium, nachdem er sich in Pinkafeld von einem Kreislaufkollaps erholen musste. In der Vorwoche war der Minister in seiner Wiener Wohnung infolge von Flüssigkeitsmangel und der großen Hitze zusammengebrochen.