NEOS fordern Verbesserungen im Bildungsbereich .

Die burgenländischen NEOS haben am Freitag im Rahmen der Jahresauftaktklausur des erweiterten Vorstands in Eisenstadt ihre Forderungen im Bereich der Bildung bekräftigt. Landessprecher Eduard Posch will etwa anstelle der Sicherheitspartner Lesepaten installieren und den Betreuungsschlüssel in den Kindergärten verbessern, betonte er bei einer Pressekonferenz.