ÖVP setzt bei Mobilität und Pflege auf den Bund .

Die ÖVP Burgenland erhofft sich vom Programm der türkis-grünen Regierung Rückenwind für Maßnahmen auf Landesebene, etwa bei Mobilität und Pflege. Er freue sich, dass es gelungen sei, ein wichtiges Prinzip - "dass es keinen Unterschied machen darf, ob man in einer ländlichen Region lebt oder in eine Stadt" - im Regierungsprogramm zu verankern, sagte Landesparteiobmann Thomas Steiner am Mittwoch.