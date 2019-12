Außerdem fordert die Volkspartei weiterhin die Durchführung von Schuldiskussionen im Zuge der Landtagswahl 2020.iskussionen im Zuge der Landtagswahl 2020.

In Österreich könnten junge Menschen bereits mit 16 Jahren darüber entscheiden, wen sie bei einer Wahl mit ihrer Stimme unterstützen. Wenn man wolle, dass Jugendliche zu mündigen Bürgern ausgebildet werden, die die Zusammenhänge des politischen Systems verstehen, dann sei die Einführung eines Faches 'Politische Bildung' mit gleicher Wertigkeit in allen Schultypen "unerlässlich", argumentierte Sagartz.

Jugendsprecher Patrik Fazekas ortete in der Ankündigung von Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ), im Vorfeld der Landtagswahl keine Podiumsdiskussionen in den Schulen durchzuführen, "Parteitaktik". Die Argumentation, dass es um Gleichbehandlung ginge, sei "peinlich und an den Haaren herbeigezogen". "Die Schüler sollen die Chance haben, sich selbst eine Meinung zu bilden", forderte Fazekas und appellierte an die Landesrätin, politische Diskussionen in der Schule zuzulassen.

"Wir wollen unsere Zukunft selbst mitgestalten und fordern daher mehr Mitbestimmung schon in der Schule, damit wir unser Burgenland attraktiv gestalten können", sagte JVP-Landesobmann Sebastian Steiner. Er sprach sich dafür aus, dass Schüler bei Podiumsdiskussionen im Zuge der Landtagswahl direkt mit Politikern ins Gespräch kommen, um Politik möglichst hautnah zu erleben.