Nikolaus Berlakovich, Präsident der Landwirtschaftskammer Burgenland zeigte sich darüber überrascht. "Wir waren einigermaßen überrascht, als wir diese Ankündigung gehört haben, weil sie doch ein massiver Einschnitt wäre in die Landwirtschaftskammer", so Berlakovich am Rande einer Pressekonferenz am Montag in Eisenstadt zu Journalisten. "Ich kann dazu nur sagen, dass die Landwirtschaftskammer seit Jahren auf einem Sparkurs ist."

Außerdem sei es deswegen so überraschend gewesen, "weil wir ja seit Jahren, die Landwirtschaftskammer und das Land Burgenland, gemeinsam - finde ich - einen sehr erfolgreichen Weg gehen. Die Zahlen belegen das. Wir sind ein Bio-Topland".

Agrarlandesrätin Dunst setzt auf Gespräche

Nun soll es ein Gespräch geben. Darin soll man "überhaupt erfahren, was da jetzt genau geplant ist. Ich hoffe aber, dass wir diesen gemeinsamen Weg weitergehen, weil ich finde, dass ist für das Burgenland positiv, dass wir eine bäuerliche Landwirtschaft haben, die hochwertige Lebensmittel, regionale Lebensmittel produziert", sagte Berlakovich, der sich wünscht, dass das Land Burgenland und die Landwirtschaftskammer den gemeinsamen Weg weitergehen werde.

Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ), die ebenfalls an dem Pressetermin teilnahm, erklärte, sie habe Berlakovich um ein Gespräch gebeten. Generell sei man aber ständig in Gesprächen. "Wir werden sicher einen gemeinsamen Weg finden. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil jetzt da vor den Medien etwas auszurichten, finde ich aus meiner Sicht nicht gut".

Konzept zur Erhöhung des Bioanteils in Arbeit

Wie der Bioanteil in der Landwirtschaft noch steigen könnte, soll in einem Konzept, das von der Kammer erarbeitet wird, gezeigt werden, kündigte sie an. Den Wunsch habe sie gegenüber Kammerdirektor Otto Prieler bereits geäußert. Liegt das Konzept vor, könne man weitere Schritte gehen, so die Agrarlandesrätin. Das Budget wird im November im Landtag Thema sein. "Da gibt's noch einige Zeit", sagte Dunst.

Doskozil hatte konkret gesagt, dass er Glyphosat im Burgenland verbannen wolle. "Deshalb werden künftig auch die Förderungen für die Landwirtschaftskammer zweckgebunden und zwar nur für Beratungszwecke, die einen Umstieg auf Biolandwirtschaft zum Ziel haben." Er wolle gesunde Nahrungsmittel für die Bevölkerung.