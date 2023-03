Landwirtschaftskammerwahl LK-Wahl Burgenland: Freiheitliche Bauern wollen in die Kammer

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

FPÖ-Landesobmann Alexander Petschnig, FPÖ-Bauern-Spitzenkandidat Thomas Karacsony (v.l.). Foto: Wolfgang Millendorfer

D ie Freiheitliche Unabhängige Bauernschaft Burgenland will bei der Landwirtschaftskammerwahl am 26. März in die Vollversammlung einziehen - 2018 scheiterten die Blauen daran knapp mit 3,73 Prozent.