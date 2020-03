12. März

17:40. Eisenstadt schließt kommunale Einrichtungen. Wegen der Corona-Maßnahmen sperren in der Landeshauptstadt das Allsportzentrum, das Generationenzentrum, der E_Cube, der Indoorspielplatz und die Stadtbücherei. Der Stadtbus fährt aber weiter, auch das Kinderbetreuungsangebot in den Kindergärten bleibt für die Eltern, die in die Arbeit fahren müssen, aufrecht:

Corona-Maßnahmen Eisenstadt sperrt Allsportzentrum

17:01: Aufgrund der aktuellen Coronavirus-Entwicklung hat sich die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen am Donnerstag dazu entschlossen temporär ausschließlich ihren Hotelbetrieb fortzuführen. Diese Regelung gilt ab sofort bis vorerst einschließlich 3. April. Die Thermen-Bereiche des Resorts stehen in dieser Zeit nur eingeschränkt und ausschließlich für Hotel-Gäste zur Verfügung. Der Thermen-Betrieb für Tagesgäste wird damit vorübergehend eingestellt.

16.11: Der Surf Worldcup in Neusiedl am See wird verschoben. Das meldete der Veranstalter heute Donnerstag. Geplant wäre das Traditionsevent von 24. April bis 3. Mai gewesen. Laut Gerhard Polak soll die Veranstaltung Anfang September nachgeholt werden.

16.08: In Oberwart wird der Normalbetrieb in den Städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) vorübergehend eingestellt. Eingeschränkter Betrieb im Rathaus und am Wirtschaftshof. In den Turnsälen und der Sporthalle wird der Betrieb eingestellt bzw. auf ein Minimum beschränkt:

Coronavirus Stadtgemeinde Oberwart setzt umfassende Maßnahmen

15.31: Bei den Organisatoren des Jazz Pub Wiesen hatte man ursprünglich vor, am Samstag für 90 Personen geöffnet zu haben. Dieser Plan wurde nun verworfen. „Wir haben uns entschlossen, das Jazz Pub in den kommenden Wochen zu schließen. Damit wollen wir unser Verantwortung nachkommen und vielleicht ein bisschen dazu beitragen, dass wir alle wieder gemeinsam tanzen und feiern können“, heißt es.

14.40: Bei den Wiesen-Festivals gibt es aktuell keine Absagen. „Unsere erste Veranstaltung ist erst am 29. Mai mit ‚Punk in Drublic‘. Natürlich kann man die Entwicklung bezüglich Corona noch nicht abschätzen. Wir hoffen jedoch, dass sich die Situation entspannt und dass wir unsere Events wie geplant durchziehen können“, berichtet Chefin Juliane Bogner.

14.02: Auch die Sonnentherme Lutzmannsburg schließt aufgrund des Coronavirus.

Vorerst bis 3. April Coronavirus: Sonnentherme Lutzmannsburg schließt

10.21 Uhr: Zwei neue Fälle im Bezirk Neusiedl!

Bezirk Neusiedl am See Coronavirus: Zwei neue Fälle im Burgenland

10.13 Uhr: Parteienverkehr in Deutschkreutz eingestellt

In Deutschkreutz hat Bürgermeister Manfred Kölly den Parteienverkehr in der Gemeinde ab heute eingestellt. In Ausnahmefällen soll man ihn persönlich (0664 / 100 00 66) kontaktieren. Auch alle Veranstaltungen, die in Deutschkreutz stattgefunden hätten, wurden abgesagt.

9.18 Uhr: Gesamter Fußballbetrieb vor Schließung!

Coronavirus im Fokus Gesamter Fußballbetrieb eingestellt

08.08 Uhr: Absagen des Volleyballverbands treffen u.a. auch Jennersdorferinnen:

U.a. Jennersdorf Corona: Volleyballbetrieb wird zur Gänze eingestellt

06.58 Uhr: Weitere Absagen im Bezirk Mattersburg:

Das Benefizevent der Mattersburger Kiwis „Remembering“ war für 28. März im Lutherkeller auf Burg Forchtenstein angesetzt. Dieses wurde auf Herbst verschoben.

Uschi Piller, Direktorin der Neuen Mittelschule Mattersburg, postete auf Facebook: Die NMS Mattersburg hat vorerst alle Schulveranstaltungen bis auf Weiteres abgesagt. Maßnahmen für Übungsmappen und digitale Lernmöglichkeiten wurden bereits ergriffen und werden allen Schüler*innen und Eltern zeitnah über Elternbriefe und die Homepage mitgeteilt. Weitere Informationen folgen!

Die geplante Infoveranstaltung der Bürgerinitiative – Stopp Autobahn S4 am 14. März in der Bad Sauerbrunner Genussquelle wurde abgesagt. „Auf Grund der aktuellen Corona-Virus Lage, wird die Infoveranstaltung Stopp Autobahn S4 abgesagt! Die Sicherheit für Teilnehmer, deren Angehörigen, Freunden und Arbeitskollegen geht deutlich vor und hat für uns höchste Priorität! Leider ist aus heutiger Sicht nicht abzuschätzen, wie sich die Lage in den nächsten Wochen entwickeln wird. Aus diesem Grund sehen wir uns gezwungen die Veranstaltung vorweg ganz abzusagen“, heißt es auf Facebook

11. März

20.09 Uhr: Um die Ansteckungen mit CoViD-19 zu vermeiden ersucht die KRAGES um Mithilfe der Bevölkerung.

Wegen Coronavirus Besuchsverbot in Burgenlands Spitälern ab Freitag

19.59 Uhr: Die Vorbereitungen zu den Schulschließungen laufen, sagt Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

Kein Unterricht Bildungsdirektor Zitz: „Burgenland vorbereitet“

19.17 Uhr: Feuerwehr: Absagen zur Sicherung der Schlagkraft

Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl hat sich mit einen Schreiben betreffend Maßnahmen und Empfehlungen zum Corona-Virus an die Feuerwehrkommandanten und Feuerwehrmitglieder gewandt. Darin heißt es, dass um im Anlassfall die Schlagkraft und Einsatzbereitschaft nicht zu gefährden mit sofortiger Wirkung (voraussichtlich geltend bis 3. April) Frühjahrshauptdienstbesprechungen, Wissenstest, Leistungsprüfungen und Leistungsbewerbe auf Bezirks- und Landesebene, alle Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule sowie in den Bezirken vom 16. März bis einschließlich 3. Arpil, alle Großübungen und Inspizierungen in den Feuerwehren, Abschnitten und Bezirken und alle Sachgebietssitzungen abzusagen sind.

18.15 Uhr: In ganz Österreich werden zur Eindämmung des Coronavirus ab kommenden Montag die Schulen teilweise geschlossen.

Coronavirus Schulunterricht eingestellt, aber Betreuung für Jüngere

16 Uhr: Late Night Shopping im Parndorfer Outlet Center abgesagt

Corona-Maßnahme Parndorf: Late Night Shopping abgesagt

15 Uhr:

Bezirk Oberwart

Dieselkino Oberwart bleibt offen, aber mit Einschränkungen

Coronavirus Betrieb im Oberwarter Dieselkino eingeschränkt

Rotes Kreuz sagt Bezirksversammlung ab:

Rotenturm Bezirk Oberwart: Rotes Kreuz sagt Bezirksversammlung ab

Auch das Frühlingskonzert der Blasmusik Oberschützen-Bad Tatzmannsdorf am Sonntag, dem 15. März, im Kultursaal Reduce Bad Tatzmannsdorf wurde abgesagt.

In der röm.-kath. Pfarrkirche Bad Tatzmannsdorf entfallen bis auf Weiteres die 10-Uhr-Gottesdienstes an Sonntagen. Alle anderen Gottesdienste im Seelsorgeraum finden statt, vorausgesetzt es nehmen daran nicht mehr als 100 Leute teil.

Bezirk Güssing

Die Veranstaltung mit Karl Ploberger im Lagerhaus Güssing am 13. März wurde abgesagt. Die Karten können bis 31. März in jeder Lagerhaus-Filiale zurückgegeben werden. Das Geld wird retour gegeben.

Das Landtechnische Museum St. Michael sagt die geplante Generalversammlung am 19. März ab. Eine neue Einladung folgt, der voraussichtliche Termin wird im Juni 2020 sein.

Die ÖVP Wörterberg hat ihr Schnapsen am Samstag, dem 21. März im Gasthaus Gradwohl ebenfalls abgesagt.

Bezirk Jennersdorf

In der Gemeinde Rudersdorf finden bis zur aktuellen Sperre vom 3. April keine größeren Veranstaltungen im Gemeindegebiet statt. Davon betroffen ist neben der CD-Präsentation von Erich Frei im Gasthaus Antonyus, auch das „Bla Bla Theater Jugendensemble“, welches die Aufführungen am 28. und 29 März sowie am 4. Und 5. April absagt.

Der Verein Wassergenossenschaft Südburgenland hat seine für 13. März geplante Generalversammlung abgesagt.

14.50 Uhr: Geisterspiele der Oberwart Gunners

Auch Oberwart Gunners Coronavirus: Alle Basketball-Spiele ausgesetzt

14 Uhr: BFV bestätigt: Amateurfußball wird ausgetragen

Trotz Corona Fußballverband: Spielbetrieb bleibt aufrecht

11 Uhr: Oberwarter SOS-Kinderdorf-Event verschoben

Aus aktuellem Anlass wird die Tagung „Geschwister in der Fremdunterbringung & Jobs für die Zukunft“ von SOS-Kinderdorf und der Bundesbildungsanstalt für Sozialpädagogik am Freitag, dem 13. März, in Oberwart verschoben. Die Veranstaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

9:30 Uhr: Lagerhaus eröffnet wie geplant, aber ohne Eröffnungsfeier

Der Eröffnungsevent am 18.3.2020 in Eisenstadt ist abgesagt, der Betriebsstart ab 19.3. ist davon nicht betroffen. Auch alle beworbenen Kunden-Aktionen werden planmäßig erfolgen.

9 Uhr: Zahlreiche Absagen im Bezirk Oberpullendorf, aber KUGA macht weiter:

Corona-Maßnahmen Zahlreiche Absagen und Verschiebungen in Oberpullendorf

10. März: FH, PH, Museen und Kulturzentren schließen, Basketball fällt aus

Seitens des Burgenlandes wurden die Maßnahmen der Bundesregierung sofort umgesetzt. Was das für die einzelnen Bezirke bedeutete, lesen Sie hier.

Eisenstadt

An der Fachhochschule in Eisenstadt kommt heute ein eigener Koordinationsstab zusammen, der bereits vor der Bekanntgabe der Bundes-Maßnahmen einberufen wurde. Hier wird die Umsetzung des Notfallplans im Detail besprochen. Das vorübergehende Aussetzen der Lehrveranstaltungen beziehungsweise deren Online-Abhaltung gilt auch an der Fachhochschule Burgenland.

In einem Mail an alle Studierenden heißt es: "Glücklicherweise sind derzeit an der FH Burgenland keine SARS-CoV-2 Fälle zu verzeichnen. Selbstverständlich beteiligt sich die Hochschule jedoch an den von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen. Uns ist wichtig, Studierende, Lehrende und Mitarbeiter*innen bestmöglich zu unterstützen.

Die an der FH Burgenland eingerichtete Koordinationsgruppe, zusammengesetzt aus Mitgliedern der Hochschulleitung, Abteilungsleitungen und Studiengangsleitungen, hat entschieden, dass ab morgen, Mittwoch, 11. März 2020, keinerlei Präsenz-Veranstaltungen an den Studienzentren der FH Burgenland in Eisenstadt und Pinkafeld stattfinden. Alle Lehrveranstaltungen sollen schrittweise – soweit möglich - auf Online-Formate umgestellt bzw. gegebenenfalls verschoben werden - das gilt u.a. für Laborübungen. Geplante Exkursionen und Prüfungen in großem Rahmen sind abgesagt, ebenso geplante Konferenzen und Sponsionen. Die Berufspraktika finden - sofern es durch das jeweilige Unternehmen keine anderen Informationen gibt - planmäßig statt. Für Detailfragen steht Ihnen Ihre Studiengangsleitung zur Verfügung.

Wir ersuchen Sie alle, in den nächsten Tagen sehr regelmäßig Ihre E-Mails zu checken. Wir informieren Sie über diesen Kanal über weitere Schritte bzw. die Organisation und Umsetzung von online Lehrveranstaltungen. Uns liegt sehr viel daran, dass für niemanden Nachteile aus dieser Situation entstehen."

Auf BVZ-Anfrage bei Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz hieß es zu Mittag, dass man nun die weiteren Informationen des Bildungsministeriums abwarte.

Corona-Maßnahme Landesmuseen und Kulturzentren müssen schließen

Auch die Esterhazy-Stiftung ist betroffen: Der Ostermarkt auf der Burg Forchtenstein ist abgesagt, das Oster-Konzert am 4. April im Schloss Esterhazy findet – sofern die Maßnahmen nicht verlängert werden – sehr wohl statt.

Martin Steindl von der Cselley Mühle gibt sich im BVZ-Gespräch vorerst abwartend: "Wir müssen erst einmal den Erlass und den genauen Wortlaut abwarten. Wir wissen noch nicht wie und ab wann die neue Maßnahmen gelten - ab morgen oder ab Montag, wie bei Unis und Fachhochschulen. Am Wochenende wäre beispielsweise das Konzert von Voodoo Jürgens angesetzt und mit über hundert Gästen davon betroffen. Derzeit überlegen wir noch, wie wir damit umgehen und ob wir vielleicht outdoor ausweichen können. Wir wissen aber auch erst seit kurzem davon, über Neuigkeiten und Änderungen informieren wir laufend auf unserer Homepage."

In der Pädagogischen Hochschule wurden bei einer heutigen Veranstaltung alle Anwesenden gebeten sich die Hände zu desinfizieren, ab Mittwoch wird die Lehre durch Fernlehre ersetzt, wie es in einer Information an die Studierenden heißt.

Die heutige Buchpräsentation von Helmut Prinke „Kirchenbau im Burgenland“ wurde ebenfalls abgesagt. Bei der Veranstaltung im Martinus-Saal des Dompfarrzentrums in Eisenstadt wurden als Ehrengäste auch Bischof Ägidius Zsifkovics und Superintendent Manfred Koch erwartet.

Die für morgen (Mittwoch, 11.3.) um 15 Uhr geplante Gleichenfeier für den neuen Kindergarten in St. Georgen findet nicht statt. Es wird einen neuen Termin nach Ostern geben.

Auch die Vernissage der Rathaus-Galerie am Donnerstag, dem 12.3., ist abgesagt. Die Ausstellung des ungarischen Künstlers Tibor Gáspárdy kann weiterhin zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden. Statt der Vernissage wird Mitte Mai zu einer Finissage geladen.

Die für Samstag, 9:30 bis 15 Uhr, geplante Abschnittsübung der Jugend-Feuerwehr in Wulkaprodersdorf musste Corona-bedingt abgesagt werden. 70 angemeldete Florianis wollten in einer Halle den Ernstfall in mehreren Stationen üben.

Karin Rojacz-Pichler, Direktorin des BG/BRG/BORG Kurzwiese - der größten Schule des Landes - hat mit den Vorbereitungen für eine mögliche Schließung alle Hände voll zu tun. Im Gespräch mit der BVZ erklärt sie: „Wir haben Informationen an die Klassen gegeben und ausgehängt halten auch via Infoscreen auf dem Laufenden. Zudem hängen die Piktogramme des Landes in den Gängen und es wurde für ausreichend Seife und Papierhandtücher auf den Toiletten gesorgt. Der Schulbetrieb wirrd größtenteils uneingeschränkt fortgeführt. Einzig der Skikurs der zweiten Klassen, der am Sonntag starten sollte, wurde auf Empfehlung des Ministeriums abgesagt. Für Kinder ist der Virus weniger gefährlich als für ältere Menschen und jene mit geschwächtem Immnsystem. Einige Kinder, deren Angehörige Immunsuppressiva nehmen, sind bereits seit einigen Tagen auf Wunsch der Eltern zuhause geblieben.

Derzeit bereiten wir uns auf mögliche Schließungen vor. Diese hätten weitgehende Konsequenzen, da vor allem die Schüler der Unterstufe auch zuhause beaufsichtigt werden müssen. Bis zu einer Woche wären diese noch zu verkraften. Alles darüber hinaus würde zu terminlichen Problemen und Zeitknappheit führen, vor allem für die Matura-Klassen. Die vorwissenschaftlichen Arbeiten sollen etwa bereits vor den Osterferien präsentiert werden. Das „learning management system“ (LMS) des Landes bietet einige Möglichkeiten von zuhause aus zu lernen. In der derzeitigen Form kann es den Unterricht jedoch nicht ersetzen.

Wir warten nun auf weitere Informationen und Anweisungen von Ministerium und Bildungsdirektion. Die weitere Entwicklung werden wir jedenfalls genau im Auge behalten und von Tag zu Tag schauen."

Neusiedl

Die für kommenden Donnerstag den 12. März in St. Andrä am Zicksee angesetzte Vollversammlung von BIO AUSTRIA Burgenland wird wie geplant stattfinden. Die erwartete Anzahl der Besucher liegt unter 100 Personen und unterliegt deshalb nicht dem aktuellen Runderlass des Gesundheitsministeriums.

Die Pannonian Bird Experience von 18. bis 26. April im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel wird heuer ohne die begleitende Ausstellermesse, die von 24. bis 26. April geplant war, durchgeführt. Das teilten die Organisatoren auf der Homepage http://www.birdexperience.org/ mit. Das Rahmenprogramm soll aus jetziger Sicht - vorbehaltlich einzelner Änderungen - wie geplant stattfinden. Aufgrund der vorherrschenden Unsicherheit, der nicht prognostizierbaren Entwicklungen des Coronavirus und damit verbundener Entscheidungen und drohender Auflagen sehe man sich gezwungen, die Ausstellermesse am Gelände des Nationalparkzentrums abzusagen. Einige Aussteller hätten mitgeteilt, dass ihr Personal Reiseverbot habe, sagte Alois Lang vom Nationalpark Neusiedler See auf APA-Anfrage. Die Bird Experience umfasst neben Exkursionen in den Nationalpark, benachbarte Bundesländer sowie in die angrenzende Slowakei und nach Ungarn auch Workshops und Vorträge. Das Angebot richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Ornithologen.

Mattersburg

In der Mattersburger Bauermühle findet am Samstag von 9 bis 12 Uhr das SPÖ-Frauenfrühstück statt. „Man kann davon ausgehen, dass die Veranstaltung wie geplant stattfindet. Wir werden die 100 Personen-Grenze nicht überschreiten“, berichtet Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Ebenfalls in Mattersburg steht am kommenden Samstag im Peacock die „Happy St. Patrick‘s Day Party“ am Programm. „Wir halten uns an die Regelung und werden darauf achten, dass nur 99 Personen am Event teilnehmen“, berichtet Peacock-Chef Holger Stefanitsch. „Wir gehen davon aus, dass wenn sich jemand krank fühlt, erst gar nicht kommt. Von da braucht sich niemand Sorgen machen. Und trinken hilft ja um die Schleimhäute zu befeuchten, damit sind die Gäste bei uns genau richtig.“

Bezirk Mattersburg: Anlässlich des heurigen 20 Jahr-Jubiläums vom Mattersburger Verein „2getthere“ war für 26. März im Gymnasium ein Kabarett zum Thema „Bildung“ geplant. Dieses wurde nun verschoben, neuer Termin ist der 14. Mai, neue Austragungsstätte ist die Bauermühle. Der Verein „2getthere“ bietet in den Räumlichkeiten des ehemaligen Sonderpädagogischen Zentrum bei der HAK kostenlose Nachhilfe an und betreibt dort das Jugendzentrum.

Vom Literaturhaus wurde die Lesung mit Susanne Gregor am Donnerstag, den 12. März in Mattersburg nach Absprache mit der Autorin abgesagt. Der Termin wird laut Literaturhaus nach Möglichkeit zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Das Benefizevent der Mattersburger Kiwis „Remembering“ war für 28. März im Lutherkeller auf Burg Forchtenstein angesetzt. Dieses wurde auf Herbst verschoben.

Oberwart

Für Harry Kahr, den Pächter der Messe Oberwart bedeuten die strikten Maßnahmen finanzielle Einbußen im mittleren fünfstelliger Euro-Bereich. Veranstaltungen, wie die „WM-Sound-Party und das Kabarett mit Gernot Kulis sind bereits abgesagt. „Wir haben Miete zu bezahlen und null Einnahmen. Die Lage ist dementsprechend angespannt“, so Kahr im Gespräch mit der BVZ.

Betroffen sind auch die Spiele der Oberwart Gunners, die in den nächsten zwei Wochen ohne Publikum ihre Spiele austragen. Gunners-Präsident Thomas Linzer: "Meines Wissens nach, werden wir die nächsten zwei Heimspiele ohne Publikum austragen. Wir müssen den Erlass am Nachmittag noch abwarten, weil auch noch geklärt gehört, ob bei der 100-Personen-Grenze die Spieler und das Betreuerteam mit eingeschlossen sind."

Auch der 16. Dreiländer Kuppelcup am Wochenende in Aschau wird voraussichtlich nicht stattfinden. „Die Entscheidung fällt heute Nachmittag, aber voraussichtlich wird die Veranstaltung abgesagt. Wir sind hier in enger Abstimmung mit der Gemeinde“, heißt es vom Veranstalter Peter Kainz.

Der „Frühling am Hannersberg“ geht mit 90 Sitzplätzen über die Bühne. „Eine aktuelle Information aufgrund der aktuellen Entwicklungen und den von der österreichischen Bundesregierung getroffenen Maßnahmen: Wir legen die Kapazität auf 90 Sitzplätze fest. Das bedeutet doppelt so viel Sitzabstand. Feiern und Feste sind von den Regulationen nicht betroffen. Mitarbeitern wurde freigestellt, ob sie arbeiten möchten“, teilt der Hannersberg auf Facebook mit.

Auch im Offenen Haus Oberwart würden in der nächsten Zeit zahlreiche Veranstaltungen im Terminkalender stehen. Ob sie stattfinden werden, ist derzeit noch unklar. Schon fix abgesagt ist die Albumpräsentation der Band „Psycho Toaster“ am Samstag, dem 14. März (20 Uhr). Die Veranstaltung soll aber zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Schweren Herzens musste auch Magdalena Freißmuth, Geschäftsführerin des Vereins „Frauen für Frauen Burgenland“, die Präsentation des Films „Die Dohnal“ am Mittwoch, dem 11. März (15 Uhr), im Dieselkino in Oberwart absagen. „Aufgrund der derzeitigen Entwicklung kann ich noch nicht sagen, ob wir die Veranstaltung nachholen werden“, sagt Freißmuth.

Wie es im Dieselkino Oberwart weitergeht, wird derzeit besprochen. „Wir werden heute noch erfahren, ob wir das Kino sperren müssen. Getränkebestellungen wurden bereits storniert.“ Noch nicht fix ist, ob die Veranstaltung „Rettet das Dorf“, die heute im Kino stattfindet, „weil aktuell 70 Karten verkauft sind“, heißt es vom Kino.

Das Autohaus Friesl in Rohrbach teilt mit, dass die Frühlingsautoschau, die am 29. März stattgefunden hätte, ebenfalls abgesagt wird.

Die Schoagabühne Eisenberg hat die Theateraufführungen abgesagt.

Das Kabarett von Lydia Prenner-Kaspar in der NMS Rechnitz wird aufgrund des derzeit geltenden Veranstaltungsverbot vom 21. März auf Freitag, den 5. Juni 2020 um 19 Uhr 30 verschoben! Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Sollten Sie an diesem Tag verhindert sein, können Sie die Karten bis spätestens 10. April 2020 in der ENGEL Apotheke zurückgeben.

Auch im Einkaufszentrum eo in Oberwart machen sich die Maßnahmen bemerkbar. Die Veranstaltung „eo Shopping Queen & King 2020 “, die am 3. April stattgefunden hätte, wurde bereits abgesagt.

In Bad Tatzmannsdorf ist man derzeit noch am überlegen, ob Veranstaltungen abgesagt werden müssen oder mit weniger Besuchern stattfinden können. Tourismusdirektor Dietmar Lindau: „Wir haben einige Veranstaltungen im Reduce Kursaal, wo wir über 100 Personensein werden. Daher wird gerade überlegt, ob wir diese Events absagen oder limitieren. Davon betroffen ist auch am 18. März das Kabarett von Roland Düringer. Lindau: „Wir klären aktuell mit dem Management ab, ob er auch nur mit 100 Personen spielen würde.“

Gelassener gibt man sich hingegen in der AVITA-Therme Bad Tatzmannsdorf. Peter Prisching: „Es gibt keinen Anlass, Panik zu betreiben. Wir haben normalen Betrieb.“

Die Volksschule Riedlingsdorf hat nach Rücksprache mit der Gemeinde das Schulfest, welches am Freitag stattgefunden hätte, auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Friedensuniversität Schlaining muss ihren für morgen geplanten China-Vortrag absagen, ein Ersatztermin wird gesucht.

In der HTL Pinkafeld, der größten maturaführenden Schule des Landes, ist derzeit alles ruhig. „Von einer Schließung der Schule ist derzeit keine Rede. Wir warten ab, wie es weitergeht“, sagt Direktor Wilfried Lercher. Zu den Vorsichtsmaßnahmen erklärt der Direktor, dass es an der Schule schon seit über zwei Jahren Handdesinfektions-Spender gibt, die im ganzen Schulgebäude verteilt sind. „Wir haben diese vor allem für die Winter- und Grippezeit aufgestellt und die Spender werden jetzt natürlich verstärkt genutzt“, so Lercher.

HTL Pinkafeld "An der HTL gibt es bereits seit zwei Jahren an mehreren Stellen die Möglichkeit für eine hygienische Händedesinfektion. Diese wurden nicht nur in Grippezeiten gerne genutzt, jetzt haben sie natürlich eine noch wesentlich größere Bedeutung", Schulleiter Wilfied Lercher.

In Pinkafeld muss aufgrund des aktuellen Erlasses die Buchpräsentation mit Christoph Leitl, welche heute Dienstag um 19 Uhr im Rathaussaal Pinkafeld stattfinden hätte sollen, abgesagt werden. „Wir suchen natürlich nach einem Ersatztermin“, erklärt Gunter Drexler.

Auch das Passionskonzert „Stabat Mater“ am Sonntag, dem 15. März (17 Uhr), in der Pfarrkirche Pinkafeld wurde mittlerweile abgesagt

Der Leseverein der reformierten Jugend hat das Theater am 14., 21., 28. und 29. März im reformierten Pfarrsaal in Oberwart abgesagt. Die bezahlten Eintrittskarten werden in der Raika Oberwart bei Johann Oswald und nach den Sonntagsgottesdiensten rückerstattet.

Der Lieder- und Theaterabend des MGV Oberdorf wird ersatzlos abgesagt. Das Geld für bereits bezahlte Eintrittskarten wird selbstverständlich rückerstattet und kann ab sofort im Gemeindeamt abgeholt werden.

Güssing

Blackbirds-Obmann Karl Baldauf: "Wir wissen noch gar nichts. Es wäre extrem schade für uns, weil wir für Dornbirn am Samstag extra einen Fanbus organisiert haben. Da wäre der ganze Aufwand umsonst gewesen. Aber wir haben noch nichts gehört, auch nicht von der Basketballliga."

Die ÖVP Burgauberg hat die Weinkost am Samstag, dem 14. März und Sonntag, dem 15. März in der „Alten Volksschule“ abgesagt.

Die Veranstaltung mit Karl Ploberger im Lagerhaus Güssing am 13. März wurde abgesagt. Auch das Märzenfest wird abgesagt.

Die Burgenländische Landwirtschaftskammer teilt Ihnen mit, dass der Galaabend zur Landesprämierung am 12. März in Güssing abgesagt wird. Aufgrund der aktuellen Corona Situation wird der Galaabend zur Landesprämierung für Edelbrände, Säfte, Nektare, Moste, Essige, Sirupe und Liköre am 12. März in Güssing abgesagt. Über die weitere Vorgehensweise (event. Terminverschiebung) wird termingerecht zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Die Burgenländische Landwirtschaftskammer teilt mit, dass der Galaabend zur Landesprämierung am 12. März in Güssing abgesagt wird. Über die weitere Vorgehensweise (event. Terminverschiebung) wird termingerecht zu einem späteren Zeitpunkt informiert.

Bereits abgesagt ist die "Irish Night" in Bildein am Samstag, dem 21. März.

Jennersdorf

Das Kabarett mit Gernot Kulis am Samstag in Heiligenkreuz findet nicht statt. Seitens des Veranstalters sucht man nach Ersatzterminen.

Die CD Präsentation „10 Jahre Erich Frei Solo“ am Samstag, dem 14. März im Gasthaus Antonyus in Rudersdorf ist ebenfalls abgesagt. Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. „Ein Ersatztermin wird so bald als möglich bekannt gegeben“, heißt es vom Veranstalter

Vorerst nicht betroffen von einer Absage ist der St. Patrick’s Day am 14. März in der Königsdorfer Traverse. Eine Entscheidung soll aber erst am Mittwoch fallen.

Das St. Patrick’s Weekend im Pub „Irish Rover“ in Mühlgraben findet nicht abgesagt.

In Rudersdorf wurde das "BLA BLA Theater Rudersdorf - Zickenkrieg im Märchenwald" am 28. März abgesagt.

Oberpullendorf

Während die Kulturzentren burgenlandweit bereits geschlossen sind und damit der erste Block des Lisztfestivals nicht plangemäß stattfindet, hält die KUGA am 13. März den kroatischsprachigen Vortrag von Nikola Bencic „Jezik i MMM“ und am 21. März den KUGA-Talk #2-„Klimaaktivismus“ mit Fridays for Future ab. Alle größeren Veranstaltungen vom März und April werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies betrifft die Irish Night mit Caedmons Fayre (14. März), Grajam (20. März), Tricky Nicki (27. März), Boris Bukowksi (28. März), Blechhaufn & Christoph Moschberger (3. April) und Gernot Kulis (4. April).

Verschoben wurden auch die Aufführungen der Theatergruppen aus Horitschon, Tschurndorf und Markt St. Martin. Die Theatergruppe Laienstars Horitschon plant ihre Aufführungen im November nachzuholen, die Tschurndorfer ihre am 16., 17., 30. und 31. Mai sowie am 1. Juni. Auch in Markt St. Martin soll es Ersatztermine geben.

Abgesagt ist der heute Mittwoch geplante Kinoabend des Soroptimistclubs Pannonia. Die Karten behalten aber ihre Gültigkeit, die Veranstaltung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Das Kino selbst wird den Spielbetrieb in den beiden kleinen Sälen (50 bzw. 42 Sitzplätze) plangemäß weiterführen.

Das Rote Kreuz Oberpullendorf hat indes die für Freitag (13. März) angesetzte Bezirksversammlung ebenfalls abgesagt, da man mehr als 100 Anmeldungen hatte.

Sport

Massive Auswirkungen haben die vom Bund vorgegebenen Maßnahmen freilich auch auf das Sportgeschehen. Am Samstag und Sonntag wird – geht es nach dem Spielplan - etwa in der Fußball-Bundesliga nach der Ligateilung die Meistergruppe und die Qualifikationsgruppe gespielt. Der SV Mattersburg würde am Samstag um 17 Uhr auf Altach treffen. Seitens des SVM will man die offizielle Entscheidung der Bundesliga abwarten. Dort heißt es in einer Aussendung unter anderem: „Wir warten die genauen Inhalte des Erlasses ab und werden die behördlichen Vorgaben umsetzen. In Punkto Spielplan werden wir die vorbereiteten Szenarien besprechen und so rasch wie möglich eine Entscheidung treffen.“

Ob und wann die Spiele durchgeführt werden können, ließ man vorerst offen. Eines ist aber fix: Mit Zuschauern können die Partien zum geplanten Termin ganz sicher nicht stattfinden. Die Bundesliga werde sämtliche Möglichkeiten ausschöpfen, aber „Geisterspiele erst in Betracht ziehen, wenn es keine anderen Möglichkeiten mehr gibt.“

Apropos Geisterspiele. Solche könnte es möglicherweise in der Basketball-Bundesliga geben, wie etwa Oberwart Gunners-Präsident Thomas Linzer in Aussicht stellt: "Meines Wissens nach, werden wir die nächsten zwei Heimspiele ohne Publikum austragen. Wir müssen den Erlass am Nachmittag noch abwarten, weil auch noch geklärt gehört, ob bei der 100-Personen-Grenze die Spieler und das Betreuerteam mit eingeschlossen sind." Hier soll seitens der Basketball-Bundesliga noch eine Klärung folgen.

Geklärt werden muss freilich auch die weitere Vorgehensweise beim größten Sportfachverband des Landes, dem Burgenländischen Fußballverband. Hier wird ebenfalls noch abgewartet und in weiterer Folge beraten, um zu einer