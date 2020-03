16. MÄRZ - Artikel aktualisieren:

7.08 Uhr: Ungarn beabsichtigt, die Grenzen für den Personenverkehr zu schließen. Nach Ungarn können dann nur mehr ungarische Staatsbürger einreisen.

16. MÄRZ - Artikel aktualisieren:

20:51 Uhr: OSG schließt alle ihre 158 Baustellen

18:50 Uhr: Bestätigter Corona-Fall im Krankenhaus Kittsee. Intensivstation wurde gesperrt.

18:39 Uhr: Im Gasthaus "Zur alten Press" in Henndorf, kann weiterhin Essen bestellt werden.

"Liebe Freunde! Wir lassen Euch nicht alleine: In dieser schwierigen Zeit sind wir weiter für unsere Mitbürger & Freunde, die Hilfe benötigen da. Trotz Gastraumschließung gibt es auf Wunsch ein Tagesgericht/ Menü." Informationen unter 0664 4976920, Heidi Ellmauer & Freunde"

17.23 Uhr: Überwachung der Kurzparkzonen in Eisenstadt ausgesetzt

17.05 Uhr: Die Schließung der ungarischen Grenze für den Personenverkehr könnte sich im Burgenland nachteilig auf die medizinische Versorgung auswirken:

16.28 Uhr: Keine Engpässe in der Lebensmittelversorgung zu befürchten

16.03 Uhr: Zehntausende von Anrufen verzeichnet die Hotline 1450 österreichweit täglich. Durch das hohe Aufkommen hängen Anrufer oft lange in der Warteschleife, nach einiger Zeit wird per Tonband ein Rückruf versprochen - der jedoch manchmal nicht kommt, wie Anrufer bestätigten.

15.45 Uhr: Landtagssitzungen abgesagt:

15.41 Uhr: Musiker setzten ein Zeichen:

15.37 Uhr: Leere Straßen auch in Eisenstadt

Die seit Montag verhängten "Ausgangsbeschränkungen" waren auch in Eisenstadt deutlich zu spüren. Die Parkplätze vor den Einkaufszentren und Geschäften blieben weitgehend leer. Lediglich vor den Supermärkten tummelten sich weiterhin die Menschen. Nur vereinzelt waren Fußgänger auf den Straßen der burgenländischen Landeshauptstadt anzutreffen. Bereits spürbar weniger Autos waren auf den Straßen unterwegs. Generell war die Lage im Burgenland am Montag ruhig, betonte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage. Insbesondere die Bezirkshauptstädte würden aufgrund der Ausgangsbeschränkungen zwar "verstärkt bestreift, die Leute sind aber besonnen", sagte ein Polizeisprecher.

14:45 Uhr: Verzögerungen auf digitalen Lernplattformen - Bildungsministerium: An Lösung wird intensiv gearbeitet

Aus mehreren Schulen kommen Beschwerden, dass die – übrigens im Zuge eines Burgenländischen Schulprojekts entstandene – digitale Lernplattform LMS des Bildungsministeriums BMBWF immer wieder abstürze. Aus dem Ministerium heißt es dazu: „Aufgrund erhöhter Zugriffszahlen auf den verschiedenen Lernplattformen wie etwa Eduthek, LMS oder Moodle kann es aktuell zu Serverüberlastungen bzw. Verzögerungen kommen. Das Bildungsministerium arbeitet intensiv an einer Lösung der Probleme.“

14.37 Uhr: Laut stellvertretendem Landesstellenleiter der Burgenländischen Gesundheitskasse, Günter Reiter, sind alle Kundenservicestellen ab heute geschlossen. Es gibt aber überall die Möglichkeit, Schriftstücke in Boxen, die vor der Kundenservicestelle montiert sind, einzuwerfen. Das Zahnambulatorium hat einen Notdienst – Termine gibt es nur unter telefonischer Anmeldung!

14.31 Uhr: Das Stadttaxi Jennersdorf bietet ab sofort einen Lieferdienst an. Medikamente und Lebensmittel können bestellt und an die Haustüre geliefert werden. Kontakt unter 0664/4000099.

14.10 Uhr: Die ASFINAG stellt alle derzeit nicht notwendigen Neubau- und Sanierungsbaustellen ein

13.45 Uhr: Zutrittsbeschränkung für Apotheke

Zur Sicherheit von Kunden und Mitarbeiter hat Oberpullendorfer Apotheke zum Mohren weitere Schritte gesetzt.

13.10 Uhr: Die Stadtapotheke in Jennersdorf hat sich laut eigenen Aussagen in den Krisenmodus umgestelt. Betreiber Siegmund Mihellyes auf Facebook: "Die STADTAPOTHEKE JENNERSDORF hat heute in wenigen Stunden ( trotz Wochenenddienst) in den Kriesenmodus umgestellt! Zur Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter-Auch wurden die Mitarbeiter in zwei unabhängige Teams eingeteilt um immer für Sie da zu sein! Damit stehen wir morgen ab 8 Uhr wieder für unsere Kunden uneingeschränkt zur Verfügung! Besonderen Dank an die Firmen TISCHLEREI BRÜCKLER und NIEDERER mit ihren Mitarbeitern die am Sonntag ihre Freizeit geopfert haben um für die Bevölkerung von JENNERSDORF die notwendige Sicherheit zu schaffen!"

13.02 Uhr: Im Burgenland reduzieren die Spitäler seit heute, Montag, die klinisch nicht dringlichen Termine in ihren Ambulanzen.

12.29 Uhr: Energieversorgung und Sicherheit für Kunden gesichert.

12.17 Uhr: In Eisenstadt wird die Kurzparkzone vorerst noch kontrolliert. Man werde allerdings die Situation in den nächsten Tagen weiter beobachten und dann entscheiden, ob die Überwachung zurückgefahren wird, sagte ein Sprecher der burgenländischen Landeshauptstadt am Montag. Anders als in anderen Landeshauptstädten werde in Eisenstadt derzeit aber "schon noch durchgegangen", hieß es aus dem Rathaus. Prinzipiell werde aber darüber nachgedacht, die Überwachung einzustellen. Eine vollständige Aufhebung der Kurzparkzone werde es nicht geben. Dafür bräuchte es einen Beschluss des Gemeinderates.

12 Uhr: Arztbesuche nur in dringend notwendigen Fällen

11.55 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen ist auf über 1.000 angestiegen:

11.35 Uhr: Die Verwaltung der Marktgemeinde Markt Allhau hat mittlerweile komplett auf Homeoffice umgestellt, ein persönlicher Parteienverkehr ist zurzeit daher nicht möglich. Die Bevölkerung kann das Gemeindeamt per Mail an: post@markt-allhau.bgld.gv.at sowie telefonisch unter der Nummer 03356-202 von 8 bis 16 Uhr erreichen. Die beiden Nahversorger Nah&Frisch Hauer (03356 / 212), Spar Markt Allhau Kuich (03356 / 73314) und Nah&Frisch Ringbauer Buchschachen (03356/322) bieten einen Lieferservice an.

10.43 Uhr: Alle wichtigen Verbindungen, besonders in und um die Ballungszentren, würden aber jedenfalls aufrechterhalten, betonten die ÖBB am Montag.

10.29 Uhr: Die Bargeldversorgung und der Zahlungsverkehr in Österreich sind gesichert, das versicherten Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), Nationalbank-Gouverneur Robert Holzmann und der Obmann der Bankensparte, Andreas Treichl, am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im Bundeskanzleramt in Wien.

10.08 Uhr: Wirtschaftskammer unterstützt Unternehmer:

9.51 Uhr: Mit Stand Montagfrüh gab es im Burgenland nach wie vor zehn bestätigte Corona-Fälle.

9.47 Uhr: Das Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf vermeldete auf Facebook, dass ihre Einrichtungen geschlossen werden.

9.38 Uhr: AK-Präsident Gerhard Michalitsch: „Beratungen gibt es nur mehr telefonisch oder per E-Mail. Dieses Angebot wird aber verstärkt.“

9.35 Uhr: Aktuelle Zahlen liegen vor:

9.06 Uhr: Bundeskanzler Sebastian Kurz beantwortete Fragen der Bevölkerung

7.38 Uhr: Verstärkte Corona-Tests bei Gesundheitspersonal:

7.21 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die Bundesregierung im Hinblick auf das Bundesheer weitere Maßnahmen beschlossen:

07.12 Uhr: Coronavirus: Parteienverkehr im Amt der Burgenländischen Landesregierung und in den Bezirkshauptmannschaften wird stark reduziert

Aufgrund der aktuellen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird der Parteienverkehr im Amt der Burgenländischen Landesregierung sowie in den Bezirkshauptmannschaften ab Montag, dem 16. März 2020, stark reduziert. Diese Maßnahme gilt bis auf Widerruf.

Davon ausgenommen ist nur Parteienverkehr in dringenden Fällen nach telefonischer Voranmeldung. Die Erreichbarkeit des Amtes der Burgenländischen Landesregierung sowie der Bezirkshauptmannschaften per Telefon bzw. E-Mail ist weiterhin gewährleistet. Hingewiesen wird auch auf das Online-Angebot auf www.burgenland.at.

Die Landesbediensteten wurden angewiesen, vorübergehend und bis auf Widerruf zu Hause zu bleiben. Davon ausgenommen sind Personen, die zur Sicherstellung der unmittelbaren Aufgaben bei der Bekämpfung des Coronavirus erforderlich sind. Ebenfalls ausgenommen sind Dienststellenleiter, Bezirkshauptleute und Hauptreferatsleiter sowie unverzichtbares Schlüsselpersonal. Dies betrifft systemrelevante Dienststellen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Aufrechterhaltung des unbedingt erforderlichen Dienstbetriebes benötigt werden sowie Personal, das zur Bewältigung der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen unbedingt erforderlich ist.

15. MÄRZ

20:47:

zVg

Eine gemeinsame Aktion hat der SV Mattersburg auf Facebook geposted. Dabei zeigen sich die Profis aus ihren jeweiligen Wohnungen und dokumentieren bildlich, dass sie die Situation entsprechend ernst nehmen und allesamt daheim bleiben.

20:40: Die Situation rund um den Coronavirus betrifft auch die burgenländischen Rauchfangkehrer: Die üblichen Kehrdienste und Überprüfungen werden derzeit nicht durchgeführt, für akute Probleme steht ein Notdienst rund um die Uhr zur Verfügung.

19:49: 158 Baustellen hat die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft derzeit im gesamten Burgenland. OSG Geschäftsführer Alfred Kollar will gemeinsam mit den Baufirmen morgen eine Entscheidung treffen, sagt aber ganz klar „wir stellen unsere Baupartner sicher nicht am Wochenende vor vollendete Tatsachen.“

19:47: Eingeschränkter Parteienverkehr bei der Landespolizeidirektion Burgenland (LPD B)

Aufgrund der bundesweit notwendigen Einschränkungen zur Eindämmung des COVID-19 Virus wird es bis auf Widerruf Einschränkungen des Parteienverkehrs in verschiedenen Ämtern der Landespolizeidirektion Burgenland – Eisenstadt - geben.

Das Amtsgebäude in 7000 Eisenstadt, Neusiedler Straße 84 ist ab morgen, 16. März 2020, bis auf Widerruf für den Parteienverkehr eingeschränkt geöffnet. Es werden alle Bürgerinnen und Bürger ersucht, die persönliche Kontaktaufnahme mit Polizeidienststellen auf ein Mindestmaß zu reduzieren bzw. Anliegen soweit möglich telefonisch oder elektronisch zu erledigen. Notwendige polizeiliche Amtshandlungen bzw. die Aufnahme von Strafanzeigen sind hiervon selbstverständlich unberührt.

Ausnahmen gibt es nur für Personen, die im Besitz einer persönlichen Ladung sind, und bei absolut notwendigen Anträgen (diese sind bei Möglichkeit elektronisch einzubringen, die Bezahlung erfolgt bei Abholung).

Verkehrsamt: Es entfällt der Führerscheinaustausch sowie die Ausstellung von Führerscheinduplikaten. Die Foto-Erfassung für die E-Card wird nur nach Terminvereinbarung durchgeführt.

Anfragen bzw. Anträge sind telefonisch oder auf elektronischem Weg an die zuständigen Organisationseinheiten zu richten.

17:45: Christian Gartner, Chef von Gartner Ümitz (Event Marketing Gartner GmbH), weist auf die wirtschaftlichen Folgen hin

17:40: Die Stadtgemeinde Neusiedl am See wird am Montag, 16. März, einen Einkaufsservice für Neusiedlerinnen und Neusiedler der Risikogruppen einrichten, die die Versorgung nicht mit Freunden oder Verwandten regeln können. Damit möchte die Stadtgemeinde die Einhaltung der Vorgaben der Regierung unterstützen.

17:34: Zivildiener, die derzeit ihren Dienst verrichten, werden dies länger tun müssen.

17:27: Das Land Burgenland informiert in einer Aussendung über weitere Corona-Maßnahmen: Parteienverkehr im Amt der Burgenländischen Landesregierung und in den Bezirkshauptmannschaften wird stark reduziert

Aufgrund der aktuellen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus wird der Parteienverkehr im Amt der Burgenländischen Landesregierung sowie in den Bezirkshauptmannschaften ab Montag, dem 16. März 2020, stark reduziert. Diese Maßnahme gilt bis auf Widerruf.

Davon ausgenommen ist nur Parteienverkehr in dringenden Fällen nach telefonischer Voranmeldung. Die Erreichbarkeit des Amtes der Burgenländischen Landesregierung sowie der Bezirkshauptmannschaften per Telefon bzw. E-Mail ist weiterhin gewährleistet. Hingewiesen wird auch auf das Online-Angebot auf www.burgenland.at .

Die Landesbediensteten wurden angewiesen, vorübergehend und bis auf Widerruf zu Hause zu bleiben. Davon ausgenommen sind Personen, die zur Sicherstellung der unmittelbaren Aufgaben bei der Bekämpfung des Coronavirus erforderlich sind. Ebenfalls ausgenommen sind Dienststellenleiter, Bezirkshauptleute und Hauptreferatsleiter sowie unverzichtbares Schlüsselpersonal. Dies betrifft systemrelevante Dienststellen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zur Aufrechterhaltung des unbedingt erforderlichen Dienstbetriebes benötigt werden sowie Personal, das zur Bewältigung der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen unbedingt erforderlich ist.

17:08: In Sigleß bieten Jugendliche ihre Hilfe an, Mattersburger Lokal Peacock rief Facebook-Gruppe ins Leben.

16:46: Mit einem eigenen Online-Stundenplan, Livestreams und Videounterricht, wird in den kommenden Wochen in Jennersdorf gelernt

16:06: Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle ist auch während des Sonntags gestiegen

15:39: Auch an Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen findet ab Montag kein Unterricht mehr statt.

15:16: Die sozialen Kontakte werden auch bei der Stadtfeuerwehr Neusiedl am See auf ein Minimum beschränkt.

14:56: Aufgrund der Situation an den Grenzen, fragen sich Angehörige vermehrt, wie der Wechsel von Pflegepersonal abläuft. Die BVZ hat bei Norbert Aichhorn nachgefragt. Der Neusiedler betreibt eine Agentur für 24-Stunden-Betreuung.

14:07: Der Hofladen Thamhesl in Königsdorf, bietet ab sofort Hauszustellungen an. Bestellungen können unter 03325/2289 oder home@thamhesl.at eingebracht werden.

13:50: Eisenstadt startet Einkaufsdienst für ältere Menschen

13:40: Und auch der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) schickte bereits folgende Weisung aus,

„In Anbetracht der aktuellen dramatischen Entwicklungen im Zusammenhang mit COVID-19 ist ab sofort der komplette Trainingsbetrieb – sofern dies nicht ohnedies bereits erfolgt ist – in ganz Österreich einzustellen. Diese Maßnahme erfolgt in Abstimmung mit der Bundesliga und den Landesverbänden. „Der Fußball ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten, damit wir alle gemeinsam diese Krise meistern. Wir appellieren an alle Österreicherinnen und Österreicher, den Maßnahmen der Bundesregierung Folge zu leisten, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Beschränken Sie Ihre sozialen Kontakte auf ein absolutes Minimum. Bleiben Sie zu Hause, wenn es möglich ist!", so ÖFB-Präsident Leo Windtner.“

13:39: Der Burgenländische Fußballverband informierte die Vereine per Aussendung, dass sämtliche Sportanlagen geschlossen werden müssen.

„Liebe Sportfreunde! Nach der aktuellsten Aussendung der Bundesregierung müssen wir euch mitteilen, dass ab sofort und bis auf Weiteres eure Sportanlage (inkl. Kantinenbetrieb, Getränkeausschank, Kabinentrakt und Fitnessraum) komplett GESPERRT werden muss!! Ganz besonders bedanken möchten wir uns nochmals bei allen Burgenländischen Fußballvereinen und der gesamten Fußballfamilie für das Verständnis und die Umsetzung aller angeordneten und empfohlenen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wir gehen diesen Weg gemeinsam in der großen Verantwortung für uns selbst und für alle anderen Menschen.Wir hoffen natürlich, dass wir gemeinsam diese schwierige und äußerst unangenehme Zeit schnell überbrücken können und werden euch weiter auf dem Laufenden halten!“

13:06: Der AktivPark in Güssing bleibt ab Montag komplett geschlossen.

12:38: In den Gemeinden St. Martin/Raab, Minihof-Liebau, Mühlgraben und Neuhaus/Klausenbach, werden ab sofort Jugendliche und junge Erwachsene gesucht, die ehrenamtliche Dienste absolvieren wollen. Dabei geht es vor allem um Besorgungen für ältere Mitmenschen. Interessierte melden sich unter hilfe@fibbb.at oder 0650/2825542

12:15: Die BVZ hörte sich beim Mattersburger Handel um: Angst und Verunsicherung vor der Zukunft

12:10: Sport Austria (ehemals "Bundes-Sportorganisation") hat als Interessensvertretung des organisierten Sports in Österreich am Sonntag die Mitglieder aufgefordert, den Vereinsbetrieb gänzlich einzustellen. Der organisierte Sport trage mit all seinen Dach- und Fachverbänden die Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen den Coronavirus voll und ganz mit, hieß es in einer Aussendung.

12:02: SPÖ Burgenland schließt Zentrale und Bezirksbüros

Dazu in einer Aussendung: "Der Schutz der Gesundheit der Menschen hat jetzt oberste Priorität. "Wir werden ab morgen auf Home Office umstellen und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Betreuungspflichten dienstfrei stellen. Die Zentrale in Eisenstadt, aber auch die Bezirksbüros bleiben geschlossen. Über Telefon und die sozialen Medien sind wir aber natürlich erreichbar. Alle Versammlungen wie zum Beispiel der Landesparteivorstand am 23.3. werden abgesagt. Ich empfehle auch den Bezirken und Gemeinden alle Sitzungen im Sinne der Anweisungen der Bundesregierung abzusagen. Wir müssen jetzt gemeinsam handeln, um soziale und wirtschaftliche Folgen abzufedern. Unsere Funktionärinnen und Funktionäre kümmern sich bereits mit hohem Engagement in den Gemeinden um die Anliegen der Bevölkerung", erklärt SPÖ Landesgeschäftsführer Roland Fürst."

11:49: Nach BVZ-Informationen wird es morgen zur Absage aller Basketball-Ligen in Österreich kommen. Somit gibt es 2019/2020 keinen Meister.

11:43: Das Land Burgenland informiert in einer Aussendung über weitere Corona-Maßnahmen:

Weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus

Zur Bekämpfung des Coronavirus werden weitere Maßnahmen gesetzt. Diese heute vom Bund bekanntgegeben Maßnahmen betreffen Veranstaltungen, Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum, Restaurants, Einreisebestimmungen und Versorgungssicherheit.

Veranstaltungen werden künftig gänzlich untersagt

An keinem Ort sollen sich mehr als 5 Menschen auf einmal treffen.

Die einzigen Ausnahmen sind jene Aktivitäten, die der Bekämpfung des Corona-Virus dienen.



Die Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum wird massiv eingeschränkt

Sportplätze, Spielplätze und andere öffentliche Plätze der Begegnung werden geschlossen.

Die Österreicherinnen und Österreicher werden aufgefordert sich selbst zu isolieren: Das bedeutet, soziale Kontakte ausschließlich mit jenen Menschen zu pflegen, mit denen sie zusammenleben.

Es gibt künftig nur drei Gründe das Haus zu verlassen:

Berufsarbeit, die nicht aufschiebbar ist

Dringend notwendige Besorgungen (Lebensmittel)

Anderen Menschen zu helfen

Mit Dienstag werden Restaurants vollständig geschlossen

Die Lebensmittelversorgung wird über Supermärkte und Lieferservices gewährleistet.

Die Einreisebestimmungen werden weiter verschärft

Künftig werden auch Reisende aus Großbritannien, den Niederlanden, Russland und der Ukraine nicht mehr nach Österreich einreisen können.

Ausnahme: sie begeben sich zwei Wochen in Heimquarantäne oder sie verfügen über ein aktuelles Gesundheitszertifikat.

Neben der Aufgabe, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, muss Versorgungssicherheit in Österreich zu jeder Zeit gewährleistet sein

Bestehende Zivildiener werden verlängert und es wird begonnen, weitere Zivildiener zu mobilisieren, damit potenzielle Engpässe im Pflegebereich sowie in der 24 Stunden Betreuung durch Unterstützung der Zivildiener vermieden werden können.

10:55: Schwierige Situation für Wirten. Die BVZ im Gespräch mit dem Mönchhofer Dorfwirten.

10:39: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Sonntag im Nationalrat ein Versammlungsverbot angesichts der Coronakrise angekündigt. Spielplätze und Sportplätze müssen ebenso schließen wie Restaurants, die ab Dienstag ganz zu haben. Zudem werden ehemalige Zivildiener und die Miliz eingezogen. Weiters kündigte Kurz zusätzliche Flugverbote an, konkret zu Russland, der Ukraine, Niederlande und Großbritannien.

10:30: Der Österreichische Volleyballverbands-Vorstand entschied, dass die Denizbank AG Volley League Women & Men 2019/20 sowie die 2. Bundesligen 2019/20 mit sofortiger Wirkung beendet werden. Betroffen davon sind die Fidas Volleys Jennersdorf in der 2. Bundesliga Damen

09:55: Die Stadtgemeinde Pinkafeld ändert aufgrund der aktuellen Situation die Öffnungszeiten. Das Gemeindeamt ist von Montag bis Freitag, von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am Nachmittag geschlossen. „Sie werden darauf hingewiesen, dass Besucher und andere externe Personen, mittels im Foyer aufliegendem Formular, anzumelden sind“, heißt es in einer Information auf der Homepage der Gemeinde. Auch die Einschreibung in der städtischen Kinderkrippe, die am Donnerstag, dem 19. März, hätte stattfinden sollen, wird abgesagt. Der Ersatztermin wird rechtzeitig per Aushang, in der Stadtinfo und auf der Homepage der Gemeinde bekanntgegeben. „Wir haben schon sehr viele Maßnahmen umgesetzt, es wird aber heute noch eine Sitzung mit den Verantwortlichen der Gemeinde und verschiedener Institutionen, wie Schulen und Feuerwehr geben, um weitere Maßnahmen zu besprechen“, sagt Bürgermeister Kurt Maczek.

09:20: 758 Personen (Stand 15. März, 09:00) sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

08:30: Das Parlament wird am Sonntag gesetzlich auf die Corona-Krise reagieren. Beschlossen wird von National- und Bundesrat ein Paket, das wirtschaftliche Hilfen sicher stellt und die gesetzliche Grundlage für die Einschränkungen in Handel und Gastronomie bringt. Außerdem soll die Möglichkeit geschaffen werden, das Betreten bestimmter Orte wie Spielplätze oder konsumfreie Räume zu untersagen.

