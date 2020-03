19. MÄRZ - Artikel aktualisieren:

10.36 Uhr: Wirtschaftskammer-Präsident Nemeth appelliert an Unternehmer

WK-Präsident Nemeth zu Corona: Dank für Leistung, Bitte um Vernunft

10.23 Uhr: Letzter regulärer AUA-Flug in Schwechat gelandet

Coronavirus Letzter regulärer AUA-Flug in Wien gelandet

10.14 Uhr: Zahl stark rückläufig: 71 Kinder in Kindergärten des Burgenlands

Besuch stark rückläufig Coronavirus: 71 Kinder im Burgenland in Kindergärten

9.10 Uhr: Fußball-Gewerkschaftschef rät Kickern zu Kurzarbeit

Fußball Gewerkschaftschef Zirngast rät Kickern zu Kurzarbeit

8.11 Uhr: Zahl der österreichweiten Infektionen auf 1.843 gestiegen, 21 Fälle im Burgenland

Coronavirus Zahl der Infektionen in Österreich auf 1.843 gestiegen

7.37 Uhr: Laut Anschober Reha, Kurhäuser und Thermen ab heute geschlossen

Bald auch Parks Reha/Kurhäuser & Thermen ab Donnerstag geschlossen

18. MÄRZ - Artikel aktualisieren:

20.54 Uhr: Das seit Herbst 2019 gültige Lkw-Fahrverbot an den Grenzübergängen Klingenbach (Bezirk Eisenstadt), Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) und Bonisdorf (Bezirk Jennersdorf) wird temporär ausgesetzt.

Coronavirus Aussetzung dreier Lkw-Grenz-Fahrverbote im Burgenland

19.06 Uhr: In Hornstein im Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurde ein neuer Corona-Fall bestätigt. Es handelt sich um einen 50-Jährigen Hornsteiner, der in Tirol Skifahren war.

Coronavirus Corona-Fall in Hornstein bestätigt

18.47 Uhr: Rasche Ersttriage und Registrierung beim Zugang zu allen fünf Spitalsstandorten im Burgenland, um CoViD-19-Verdachtsfälle möglichst früh erkennen und zielgerichtet weiter zusteuern.

Burgenland Neue Zugangsregeln in Spitälern

18.35 Uhr: Sieben weitere bestätigte Corona-Fälle im Burgenland

Coronavirus Sieben neue Fälle im Burgenland Coronavirus Corona-Fall in Hornstein bestätigt

16.31 Uhr: Akutordinationen werden geschlossen, Versorgung weiterhin gesichert

Schließung Akutordination Medizinische Versorgung weiterhin gesichert

16.16 Uhr: Positive Nachrichten aus dem Krankenhaus Oberwart: Die Intensivstation ist trotz der jüngsten Entwicklungen laut Angaben der KRAGES ohne Restriktionen in Betrieb - mit allen 10 Intensivbetten.

Krankenhaus Oberwart Intensivstation ohne Restriktionen in Betrieb

15.20 Uhr: Zwei bestätigte Fälle im Oberwarter Spital

Zwei neue bestätigte Erkrankungen meldet das Land aus dem Krankenhaus Oberwart. Zwei Patientinnen wurden positiv getestet und ins Spital nach Oberpullendorf gebracht. Als Präventivmaßnahme werden auf der Station Interne Medizin IV in Oberwart bis auf weiteres keine Patienten aufgenommen.

15.19 Uhr: Ab Montag eingeschränktes Angebot im Schienen-Personennahverkehr

Burgenland Eingeschränktes Angebot im Schienen-Personennahverkehr

15.18 Uhr: Polizei lobt Disziplin

Bei Corona-Maßnahmen Bezirk Oberwart: Polizei lobt Disziplin der Bevölkerung

14.25 Uhr: Landtagsabgeordneter Alexander Petschnig warnt in einer Aussendung vor "Coronafalle" in Nickelsdorf.

Coronavirus FPÖ Burgenland warnt vor "Coronafalle" in Nickelsdorf

13.43 Uhr: Land übernimmt Zinsdienst für Tourismusbetriebe

Burgenland Land übernimmt Zinsdienst für Tourismusbetriebe

13.32 Uhr: Oberpullendorfer Bezirksfeuerwehrkommando sagt Bezirksbewerb ab

Bezirk Oberpullendorf Bezirksfeuerwehrkommando sagt Bezirksbewerb ab

13.21 Uhr: Gemeinde Bad Tatzmannsdorf mit Appell an Bürger

„Wir sind für Sie da“ Bad Tatzmannsdorf richtet Appell an ihre Bürger

12.48 Uhr: Nickelsdorf für Serben, Rumänen, Bulgaren offen

Coronavirus Nickelsdorf für Serben, Rumänen und Bulgaren offen

12.20 Uhr: Vier neue Fälle

Das Land meldet vier neue bestätigte Corona-Fälle: Ein Mann und seine Schwester aus Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See) sowie ein Ehepaar aus Forchtenstein (Bezirk Mattersburg) wurden positiv auf COVID-19 getestet. Alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Erkrankten im Burgenland steigt damit auf 16.

COVID-19 Coronavirus: Vier neue Fälle im Burgenland

12.19 Uhr: Gemeinde-Team in Olbendorf im Einsatz

Unbürokratisch Gemeinde-Team in Olbendorf im Einsatz

12.03 Uhr: Rotes Kreuz plant Vollversorgung an der Grenze

Nickelsdorf Rotes Kreuz plant Vollversorgung an der Grenze

11.08 Uhr: Stadttaxi Jennersdorf erledigt Besorgungen

BVZ

Das Stadttaxi Jennersdorf erledigt Besorgungen wie Medikamente oder Lebensmittel für Jennersdorf und Umgebung. Die Lieferung erfolgt bis an die Haustür. Bei Fragen oder Bestellungen ist das Team unter 0664/4000099 erreichbar.

11.06 Uhr: Nachbarschaftshilfe in Unterkohlstätten

Unterkohlstätten Nachbarschaftshilfe in Zeiten der Corona-Krise

10.51 Uhr: Stimmungsbild an der Nickelsdorfer Grenze zu Ungarn

Coronavirus Stimmungsbild an der Nickelsdorfer Grenze zu Ungarn

9.39 Uhr: Bad Tatzmannsdorf: Hotel-Kühllager für Spital ausgeräumt

Bad Tatzmannsdorf Kühllager für Krankenhaus leergeräumt

8.56 Uhr: Zahl der österreichweiten Corona-Fälle auf 1.471 gestiegen

Mitwoch Österreich: Zahl der Covid-19-Fälle auf 1.646 gestiegen

8.32 Uhr: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet angesichts der Coronaviruskrise, dass es noch "sehr, sehr lange dauern" werde, bis in Österreich wieder Normalbetrieb herrscht.

Ausnahmezustand Corona-Krise wird laut Kanzler Kurz noch lange dauern

8.02 Uhr: Erneut kilometerlanger Stau vor Grenze in Nickelsdorf

Coronavirus Erneut kilometerlanger Stau vor Grenze in Nickelsdorf

Alle weiteren Live-Ticker-Einträge

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 17. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 16. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 15. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 14. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 13. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 12. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 11. März