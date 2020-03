28. März - Artikel aktualisieren

14:30 Uhr: Nach der Anordnung der Schließung von Kur- und Reha-Zentren wegen der Coronavirus-Pandemie werden viele Einrichtungen derzeit umfunktioniert.

Coronavirus Reha-Kliniken werden Notspitäler

13:46 Uhr: Die Grünen sind im Gegensatz zu Bundeskanzler Sebastian Kurz offen für die Schaffung von Corona-Bonds zur Bewältigung der Coronakrise auf europäischer Ebene.

Im Gegensatz zu Kurz Grüne lehnen Corona-Bonds nicht ab

12:30 Uhr: Der staatliche Finanzierungsrahmen für die Kurzarbeit wird aufgestockt - von 400 Mio. auf eine Mrd. Euro.

Coronavirus Rahmen für Kurzarbeit wird aufgestockt

12:12 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) will, dass der Kreis der Bezugsberechtigten für den Corona-Härtefallfonds ausgeweitet wird.

Coronavirus Kogler will Härtefonds-Bezieherkreis ausweiten

11:47 Uhr: Am Freitag sorgte ein Erlass der ungarischen Regierung und die darauffolgende Verbreitung der Nachricht, dass „die ungarischen Grenzen gesperrt seien“, für Aufregung und Verunsicherung bei den burgenländischen Betrieben. Nach Gesprächen mit Ungarn passieren aber derzeit ungarische Berufs-Pendler die Grenzübergänge in beide Richtungen.

Grenzsituation Ungarn Entspannung aber keine Entwarnung

10:57 Uhr: Ein 69-jähriger an COVID-19 erkrankter Mann ist im Krankenhaus Oberpullendorf verstorben. Es ist der 3. Todesfall im Burgenand.

Coronavirus Burgenland beklagt 3. Todesfall

09.47 Uhr: Wissenschafter sprechen sich für eine Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Epidemie in Österreich aus.

Coronavirus Wissenschafter fordern Verschärfung der Maßnahmen

27. März - Artikel aktualisieren

20.15 Uhr: Aktuelle Zahlen für das Burgenland

Coronavirus Zahl der Erkrankten im Burgenland auf 140 gestiegen

18.13 Uhr: Reha-Zentren in Bad Sauerbrunn und Bad Tatzmannsdorf mit insgesamt 150 Betten stehen zur Verfügung.

Coronavirus Ersatzbetreuungseinrichtungen für Pflege im Burgenland

16.05 Uhr: Auf den heimischen Baustellen soll unter verschärften Schutzmaßnahmen auch in der Coronavirus-Krise weitergearbeitet werden können, ohne dass die Bauarbeiter allzu hohen Ansteckungsrisiken ausgesetzt sind.

Burgenland Landesbaustellen: Schrittweises Hochfahren nach Ostern?

14.39 Uhr: Kurzarbeit bei Pagro und Libro

Coronavirus Libro/Pagro: Kurzarbeit für alle 1.850 Beschäftigten

14.00 Uhr: Das Rote Kreuz schlägt Alarm

Corona-Symptome Rotes Kreuz: Patienten verschweigen Erkrankung

13.02 Uhr: Das Burgenland ist massiv vom neuen Beschluss, nach welchem ich Arbeitskräfte nach der Einreise in 14-tägige Quarantäne begeben müssen, in Ungarn betroffen, daher wendet sich Landeshauptmann Doskozil nun an den Bund.

Quarantäne nach Einreise Verschärfung in Ungarn: Doskozil fordert Lösung

12.10 Uhr: Intendant Frank Hoffmann und sein Team entschlossen sich, dass heuer keine Veranstaltungen stattfinden.

Coronavirus Güssinger Kultursommer 2020 abgesagt

11.12 Uhr: Aktuell 7.040 Fälle in Österreich mit Stand Freitagfrüh

Stand Freitag-Abend Österreich: 7.399 Fälle, plus 16 Prozent in 24 Stunden

11.01 Uhr: Regierung evaluiert Situation über das Wochenende

Laut Regierung Coronavirus: Evaluierung über das Wochenende

09.30 Uhr: Wirtschaftskammerpräsident: „Der Bau ist unser Wirtschaftsmotor. Würden wir diesen komplett herunterfahren, hätte dies fatale Auswirkungen wie Insolvenzen und Arbeitslosigkeit.“

Trotz Coronakrise Peter Nemeth: „Wirtschaftsmotor Bau darf nicht stocken“

7.50 Uhr: Corona-Peak laut Minister Anschober "zwischen Mitte April und Mitte Mai"

Laut Anschober Corona-Peak "zwischen Mitte April & Mitte Mai"

26. März

21.26 Uhr: Zahl der Corona-Erkrankten im Burgenland auf 117 gestiegen

Stand Donnerstagabend Zahl der Erkrankten im Burgenland auf 117 gestiegen

17.46 Uhr: Gynäkologie des Oberwarter Spitals bleibt zwei Wochen geschlossen

Coronavirus Gynäkologie im KH Oberwart bleibt zwei Wochen gesperrt

16.40 Uhr: Die Wirtschaftskammer wurde mit der Abwicklung des Härtefall-Fonds der Republik beauftragt. Kleinstunternehmern wird ein Fördervolumen von 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Erste Auszahlungen sollen nächste Woche erfolgen.

Härtefall-Fonds startet Nemeth: „Erste Hilfe für persönliche Lebenssituation“

15.41 Uhr: Die SPÖ Burgenland spricht sich angesichts der Folgen der Coronakrise für eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes aus.

Coronavirus SPÖ Burgenland fordert höheres Arbeitslosengeld

15.32 Uhr: Fehlende Schutzausrüstung und massive Einkommensverluste: Für Österreichs Ärzte stellt die Verbreitung des Coronavirus in Österreich zusätzliche Herausforderungen dar.

Coronavirus Sorge um Ärzte im niedergelassenen Bereich

15.00 Uhr: Die FPÖ hat das Krisenmanagement der Regierung während der Corona-Krise scharf kritisiert.

Coronavirus FPÖ kritisiert Krisenmanagement der Regierung

11.04 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie lässt Österreichs Wirtschaft heuer deutlich schrumpfen.

Wegen Corona-Pandemie Wirtschaft rutscht heuer in Rezession

10.28 Uhr: Am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat sich am Donnerstag erneut in Richtung Ungarn ein Lkw-Stau gebildet, der am frühen Vormittag etwa 20 Kilometer Länge erreichte.

Coronavirus Rund 20 Kilometer langer Lkw-Stau in Nickelsdorf

09.42 Uhr: Die aktuellen Corona-Zahlen von Donnerstag-Vormittag liegen vor:

Stand Donnerstag 15 Uhr Coronavirus: 6.398 Erkrankte in Österreich

08.11 Uhr: SARS-CoV-2 könnte in seiner Aktivität temperaturabhängig sein.

Wissenschaft Hohe Temperaturen könnten SARS-CoV-2 "bremsen"

07.21 Uhr: Die veränderte Arbeitsweise in Zeiten der Corona-Krise betrifft Mediziner stark, so auch SVM-Teamarzt Martin Ivanschitz.

SVM-Teamarzt/Eisenstadt Ivanschitz & Corona im Spital: „Es ist komplizierter“

