20. April - Artikel aktualisieren

7.44 Uhr: Rendi-Wagner für schrittweise Schulöffnung Anfang Mai

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner für schrittweise Schulöffnung Anfang Mai

7.43 Uhr: Maskentragen laut Kanzler Kurz künftig auch in Restaurants

Laut Kanzler Maskentragen laut Kurz künftig auch in Restaurants

7.03 Uhr: Mit Blutplasma behandelter Covid-Patient aus der Steiermark genesen

Coronavirus Blutplasma-Behandlung:CoV-Patient in Österreich genesen

19. April - Artikel aktualisieren

19.09 Uhr: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Sonntagnachmittag in einem Videointerview mit dem US-Fernsehsender CNN die "schnelle und harte" Vorgehensweise der Bundesregierung in der Coronakrise verteidigt.

Videointerview Kanzler Kurz auf CNN: "Situation jetzt unter Kontrolle"

17.00 Uhr: Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland aktuell (Stand 19. April, 17 Uhr) 94 Personen an COVID-19 erkrankt, 198 Personen sind bereits genesen

Covid-19 im Burgenland 94 Personen erkrankt und 198 Personen genesen

16.17 Uhr: Das Gesundheitsministerium reagiert zurückhaltend auf den Vorstoß von Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die Grenzen für deutsche Sommerurlauber zu öffnen.

Ministerium zurückhaltend Debatte um deutsche Urlauber in Österreich

15.18 Uhr: Bei einem klein angelegten Experiment an Affen haben sich erste Behandlungserfolge des Mittels Remdesivir gegen die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 gezeigt.

Virushemmende Mittel Behandlungserfolge bei Affen in neuer Remdesivir-Studie

13:30 Uhr: Red Bulls Motorsport-Berater Helmut Marko sieht sehr gute Chancen, dass der Saisonstart der Formel 1 am 5. Juli in Österreich über die Bühne geht.

Formel 1 Marko hält Chancen auf Österreich-GP für "sehr hoch"

12.16 Uhr: Die Zuwachsrate an mit dem Coronavirus erkrankten Menschen bleibt in Österreich niedrig.

Statistik Zahl der "aktiv" Erkrankten in Österreich unter 4.000

12.05 Uhr: Die zweite Phase beim Härtefallfonds für Selbstständige startet. Das Geld - bis zu 2.000 Euro drei Monate lang - kann ab Montag, 12.00 Uhr auf der Webseite der Wirtschaftskammer beantragt werden.

Geld für Selbstständige Zweite Phase des Härtefallfonds startet am Montag

11.20 Uhr: 94,3 Prozent der Jugend in Österreich nehmen die Coronakrise ernst.

Österreichweite Umfrage Jugend nimmt Lage rund um Corona-Pandemie ernst

10.58 Uhr: Mit Klarna hat einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter die größten Veränderungen beim Shoppingverhalten seiner Nutzer seit Ausbruch der Corona Krise in Österreich analysiert.

Aktuelle Datenanalyse So hat Corona das Online-Kaufverhalten verändert

09:30 Uhr: Lockerungen für Spitzensportler ab Montag

Covid-19-Vorgaben Spitzensportler dürfen ab Montag wieder trainieren

08.45 Uhr: Die NEOS fordern von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) jetzt Vorsorge für die kommende Influenza-Saison zu treffen, damit es nicht wieder zu einer dramatischen Situation kommt.

Gesundheitssystem NEOS fordern von Anschober sofortige Influenza-Vorsorge

07.00 Uhr: Für Österreicher wird es zwar noch mehrere Monate nur eine eingeschränkte Reisefreiheit geben, aber deutsche Urlauber werden möglicherweise schon im Sommer wieder ins Land kommen können.

Bilaterale Vereinbarung Köstinger erwägt Grenzöffnung für deutsche Urlauber

18. April

18.55 Uhr: Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland aktuell 100 Personen an COVID-19 erkrankt, 181 Personen sind bereits genesen.

Stand Samstagabend 299 bestätigte Covid-19-Fälle im Burgenland

16.02 Uhr: Es handelt sich um einen 75-jährigen Mann aus dem Bezirk Mattersburg.

Covid-19 Land Burgenland beklagt achten Todesfall

15.09 Uhr: Am Mittwochnachmittag kamen 100 kroatische Personenbetreuer aus Zagreb nach Wien Schwechat für die Unterstützung der 24-Stunden Betreuung im Burgenland.

24-Stunden Betreuung Kroatische Pfleger helfen im Burgenland aus

09.55 Uhr: Insgesamt 22.000 Stück Mund-Nasen-Schutzmasken hat ein 45-jähriger Mann aus einem Firmenlager im Bezirk Eisenstadt gestohlen.

Täter überführt Bezirk Eisenstadt: 22.000 Atemschutzmasken gestohlen

17. April

18.10 Uhr: Insgesamt wurden im Burgenland nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher 290 Personen positiv auf COVID-19 getestet

Stand Freitagabend 290 bestätigte Covid-19-Fälle im Burgenland

17.39 Uhr: Das burgenländische Unternehmen FT-Tec Trading GmbH mit Sitz in Neutal (Bezirk Oberpullendorf) will die Produktion von Gesichtsschutz im Zuge der Coronakrise steigern.

Firma aus Neutal FT-Tec Trading steigert Produktion von Gesichtsschutz

14.03 Uhr: Im Designer Outlet Parndorf haben am Freitagvormittag nach der Schließung aufgrund der Coronakrise die ersten Geschäfte wieder geöffnet.

Parndorf Erste Geschäfte im Designer Outlet wieder offen

13.15 Uhr: An den Schulen fehlt es derzeit an Schutzmasken, Desinfektionsmitteln und Zugang zu Seife und warmem Wasser in den Klassen, warnt die Lehrergewerkschaft.

Coronavirus Lehrergewerkschaft: Schulstart derzeit nicht denkbar

11.40 Uhr: Der Übergang Fetorakas - Sankt Margarethen werde am Mittwoch wieder geöffnet, damit ungarische Pendler leichter zu ihren Arbeitsplätzen im Burgenland kommen, kündigte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Freitag auf Facebook an.

Coronakrise Weiterer Grenzübergang zu Ungarn wird geöffnet

11.35 Uhr: Zusätzlichen Schutz vor einer Covid-Ansteckung für Schüler und Lehrer durch Schutzmasken

Covid-19 LR Winkler versorgt Schüler und Lehrer mit Schutzmasken

11.20 Uhr: Die Einhaltung der Zutrittsbeschränkungen für Seebäder am Neusiedler See wird von der Polizei kontrolliert, teilte Brigitte Novosel vom burgenländischen Koordinationsstab Coronavirus am Freitag mit.

Polizei-Kontrollen Neusiedler See-Sperre sorgt für Kritik

10.55 Uhr: Im Zuge der ersten Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen sollen auch die Spitäler schrittweise wieder geöffnet werden.

Maßnahmen-Lockerung Spitäler sollen schrittweise geöffnet werden

16. April

19.20 Uhr: Unfallabteilung im Krankenhaus Oberwart gesperrt

Coronavirus Unfallabteilung im Krankenhaus Oberwart gesperrt

18.35 Uhr: Bundesliga wird eventuell ab Mitte Mai fortgesetzt

Fußball Bundesliga wird eventuell ab Mitte Mai fortgesetzt

17.37 Uhr: Landtag beschloss Covid-19-Sammelnovelle

Burgenland Landtag beschloss Covid-19-Sammelnovelle

15.27 Uhr: Ein 87-jähriger an COVID-19 erkrankter Mann ist im Krankenhaus Oberpullendorf verstorben.

87-Jähriger verstorben Siebter Corona-Todesfall im Burgenland

10.56 Uhr: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner tritt dafür ein, zum medizinischen Regelbetrieb zurückzukehren. Nicht-Corona-Patienten dürften nicht Patienten zweiter Klasse sein, meinte die frühere Gesundheitsministerin bei einer Pressekonferenz Donnerstagvormittag.

Coronavirus SPÖ-Chefin für Rückkehr zu medizinischem Normalbetrieb

10.50 Uhr: Die Österreicher setzen nach der Corona-Krise auf ihr Auto. In einer Umfrage des Online-Autoanbieters AutoScout24.at stimmte mehr als die Hälfte (53 Prozent) der befragten Lenker der Aussage zu, dass das Auto aktuell mehr an Bedeutung gewinnt.

Umfrage Österreicher wollen Auto nach Corona verstärkt nutzen

10.00 Uhr: Mit der Öffnung zusätzlicher Geschäfte ist auch an den Schulen die Zahl der Kinder, die in Betreuung gegeben werden, gestiegen. Im Vergleich zur Zeit vor Ostern hat sich der Anteil verdreifacht, insgesamt bleiben die Zahlen aber dennoch überschaubar.

Coronakrise Weiterhin kaum Kinder in Betreuung an den Schulen

09.39 Uhr: Die Baustellen der OSG, Energie Burgenland und auch jene des Landes laufen wieder. Der S31-Sicherheitsausbau startet wieder am Freitag.

Stopps aufgehoben Baustellen laufen im ganzen Land wieder

08.04 Uhr: Alle großen Wein-Events im Blaufränkischland stehen in den Sternen. Das Rotweinopening Horitschon wurde abgesagt.

Bezirk Oberpullendorf Winzer befürchten extreme Verluste

07.39 Uhr: Die heutige Landtagssitzung findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Neben einem Corona-Gesetzespaket soll auch der politische Diskurs nicht zu kurz kommen, sagt Landtagspräsidentin Verena Dunst im BVZ-Interview.

BVZ-Interview Verena Dunst: „An einem Strang ziehen“

06.24 Uhr: Seebäder und Hütten rund um den Neusiedler See sind wieder freigegeben. Bei einem Ansturm könnte das Land allerdings wieder „die Notbremse“ ziehen.

Seebäder wieder offen Doskozil kündigt neue Zutritts-Beschränkungen an

15. April

20.40 Uhr: 100 Personenbetreuer aus Kroatien sind am Mittwoch im Burgenland angekommen.

Burgenland 100 Personenbetreuer aus Kroatien angekommen

19.12 Uhr: Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland aktuell 124 Personen an COVID-19 erkrankt, 148 Personen sind bereits genesen.

Coronavirus Aktuelle Lage im Burgenland

19.08 Uhr: Wie erwartet hat das ÖFB-Präsidium in der heutigen Videokonferenz-Sitzung entschieden, die abgebrochene Meisterschaft in den Amateurligen (das heißt von den Regionalligen bis zu den 2. Klassen) der Männer sowie auch in sämtlichen Frauenfußball, Nachwuchs- und Futsalligen zu annullieren und somit nicht zu werten. Eine ordnungsgemäße Durchführung sei aufgrund der behördlichen Beschränkung zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich.

ÖFB-PRÄSIDIUM ENTSCHIED Amateurfußball: Zurück zum Start!

17.05 Uhr: Der Fahrplan für die Öffnung der Schulen bleibt vorerst weiter unklar. Im Bildungsministerium verwies man auf Anfrage auf die Aussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), wonach erst Ende April entschieden werde, ob und in welcher Form die für Mitte Mai geplante schrittweise Öffnung komme.

Entscheidung Ende April Fahrplan für Öffnung der Schulen nach wie vor unklar

16.20 Uhr: Geräte stammen aus Kontingent für Projekte im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive.

Für Pflichtschüler Land Burgenland stellt 380 Tablets zur Verfügung

15.28 Uhr: Die türkis-grüne Regierung lässt die von vielen Juristen als problematisch eingestuften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nun doch evaluieren.

Pandemie Corona-Gesetze werden nach Kritik evaluiert

12.50 Uhr: Landtag beschließt am Donnerstag Covid-19-Sammelnovelle:

Landtag Coronavirus: 39 Gesetzesänderungen im Burgenland

12.20 Uhr: Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass verschiedene Sportstätten ab 1. Mai für den Breitensport wieder geöffnet werden sollen.

Breitensport Diverse Sportstätten ab 1. Mai wieder geöffnet

10.25 Uhr: Ärzte warnen vor medizinischen Kollateralschäden, weil wegen der Corona-Pandemie Kontroll- sowie Operationstermine sowie nicht dringenden Behandlungen verschoben würden.

Behandlungen verschoben Ärzte warnen vor medizinischen Kollateralschäden

07.56 Uhr: "Wie sich die Zahlen in Österreich entwickelt haben, ist absolut erfreulich", sagte die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der Medizin-Uni Wien.

Coronavirus-Zahlen Puchhammer-Stöckl sieht "erfreulichen" Trend

07:06 Uhr: Nach der ersten repräsentativen Stichprobenuntersuchung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch das Sozialforschungsinstitut SORA von Anfang April startet am Donnerstag die zweite Studie zur Abschätzung der Dunkelziffer der Infizierten.

Ab Donnerstag Zweite Dunkelziffer-Studie zum Coronavirus startet

