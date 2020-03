24. März - Artikel aktualisieren

07.59 Uhr: Nach dem Hilfeschrei der Ärztekammer hat die Regierung laut Medienberichten zwei Millionen OP-Masken gekauft.

Engpässe in Spitälern Bundesregierung kauft zwei Millionen OP-Masken

07.04 Uhr: In Zeiten der Corona-Krise hat das Home Office Saison und Büromöbel für daheim sind gefragt, lautete der Tenor eines APA-Rundrufs bei Möbelproduzenten und -häusern.

Coronavirus Büromöbel für das Home Office gut nachgefragt

23. MÄRZ

20.33 Uhr: Auch die Damenmannschaft des SV St. Margarethen Damen hat ein Onlinevideo gedreht. Die Kickerinnen zeigen dabei ihre „Klopapier-Gaberlkünste“.

Stay-at-Home-Challenge Sankt Margarethen-Kickerinnen zeigen Gaberl-Künste

20.25 Uhr: Auch die Damenmannschaft des Gst Mönchhof hat ein Onlinevideo gedreht. Die Kickerinnen zeigen dabei ihre „Gaberlkünste“.

Stay-at-Home-Challenge Gst Mönchhof-Kickerinnen zeigen Gaberl-Künste

20.04 Uhr: Auch vier Mitarbeiter des Landes Burgenland wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Alle vier Mitarbeiter, drei Männer und eine Frau, gehören dem gleichen Referat an – sie stehen unter häuslicher Quarantäne.

COVID-19 Vier Landes-Mitarbeiter positiv getestet

18:56 Uhr: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es derzeit im Burgenland 83 Personen, die an COVID-19 erkrankt sind (Stand 23. März 2020, 18.45 Uhr). Das bedeutet eine Zunahme um 19 Fälle. Bisher gab es zwei Todesfälle.

Coronavirus Aktuelle Lage im Burgenland

17.57 Uhr: Kurz nachdem die Corona-Krise auch in Österreich ankam, wurde Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zum dritten Mal an den Stimmbändern operiert. Nun meldete er sich erstmals, um über seinen Gesundheitszustand zu berichten und zum Durchhalten in der Krise aufzurufen.

Geglückte OP Doskozil meldet sich erstmals nach OP in Leipzig

17.42 Uhr: Land Burgenland beklagt einen weiteren Todesfall

Covid-19 73-Jährige verstirbt im Krankenhaus Oberpullendorf



17.17 Uhr: Am Montagnachmittag sind in Wien-Schwechat zwei AUA-Maschinen aus China gelandet, die 130 Tonnen Schutzausrüstung an Bord hatten.

Unterstützung 130 Tonnen Schutzausrüstung aus China in Wien gelandet

16.40 Uhr: Am Montagnachmittag wandte sich der Burgenländische Fußballverband (BFV) mit einem Rundschreiben an alle Vereine.

FUSSBALLVERBAND Corona-Stellungnahme des BFV

16.23 Uhr: Mobilitätsclubs regen an, von Strafen wegen Überziehung von §57a-Fristen abzusehen.

Wegen Coronavirus Mehr Toleranz für „Pickerl“-Fristen

16.00 Uhr: Der Trend der SARS-CoV-2 Zuwachsraten in Österreich hat nach einer Abflachung am Sonntag am Montag wieder zugenommen.

Coronavirus Trend bei Neuinfektionen in Österreich leicht gestiegen

15.14 Uhr: Auch die Damenmannschaft des SC Neusiedl am See hat ein Onlinevideo gedreht. Die Kickerinnen zeigen dabei ihr „Heimprogramm“.

Stay-at-home-Challenge Neusiedl-Kickerinnen zeigen Gaberl-Künste

14.47 Uhr: Termin am 2. April abgesagt - Landtagspräsidentin Dunst: Außerplanmäßige Sitzung bei dringenden Maßnahmen möglich

Wegen Coronavirus Keine Landtagssitzung im Burgenland

13.59 Uhr: Die Sportunion hat am Montag mitgeteilt, dass sie sich um das wirtschaftliche Überleben der Sportvereine sorge.

Sportunion Sorge um Überleben der Sportvereine

13.55 Uhr: Die meisten heimischen Zahnarzt-Ordinationen haben laut der Österreichischen Zahnärztekammer (ÖZÄK) wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit entweder ganz geschlossen oder behandeln nur Notfälle.

Coronavirus-Pandemie Zahnärzte im Notbetrieb - Schutzausrüstung fehlt

13.30 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus werden erstmals in der Geschichte Teile der Miliz mobilgemacht.

3.000 Mann einberufen Erste Miliz-Teilmobilmachung in der Geschichte läuft an

12.21 Uhr: Gesichtsmasken, Handschuhe, OP-Kleidung sind Mangelware. Daher werden die Normen zur Herstellung dieser Produkte nun kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt.

Coronavirus Masken & Co. aus Österreich?

12.10 Uhr: Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Montag angekündigt, dass die Coronavirus-Tests "in den kommenden Wochen massiv erhöht" werden.

Österreich Coronavirus-Testkapazitäten werden ausgebaut

11.30 Uhr: Aufgrund der anhaltenden weltweiten Reisestopps wegen des sich ausbreitenden Coronavirus stellen die Austrian Airlines (AUA) ihren Flugbetrieb für drei Wochen länger ein als zunächst geplant.

Reisestopp AUA stellt Flugbetrieb bis 19. April ein

11.15 Uhr: Erster bestätigter Fall in Bad Tatzmannsdorf

Coronavirus Erster bestätigter COVID-19-Fall in Bad Tatzmannsdorf

10.05 Uhr: Ersatztraining bei den Parndorfer Kickern

Gaberln steht derzeit bei den Parndorfer Kickern an oberster Stelle. Die Landesliga-Spieler aus dem Heidebodenstadion machen in der Corona-Krise auf Facebook mit einem Video auf sich aufmerksam. Dabei gaberln Lukas Umprecht, Daniel Gruber und Co. in ihrem eigenen Garten.

Mit dabei ist natürlich auch Leithammel und Tormann Christian Weidinger, der die Abschluss-Message spricht: „Seids vernünftig, bleibts daham!“

10.04 Uhr: Brief von Sportlandesrat Illedits an Verbände und Vereine

Mit einem Brief wandte sich Sportlandesrat Christian Illedits an Sportdachverbände, die Fachverbände und die Vereine. Darin sicherte er Unterstützun zu, damit die Strukturen aufrechterhalten werden können. Das Paket umfasst laut Brief folgende Maßnahmen und abschließend auch einen Aufruf:

Finanzielle Unterstützung durch Bund und Land

Konkret geht es um Stundungen für laufende Zahlungen wie für Strom, Wasser, Miete und Kredite. Darüber hinaus wird auch finanzielle Unterstützung zugesagt: „Der Bund richtet einen Sondertopf für Schäden durch den Coronavirus ein. Für besondere Härtefälle werden wir seitens des Landes ebenso Hilfsmittel bereitstellen“, so Illedits. Unter Einbindung der Sportdach- und Fachverbände und aller wichtigen Player im Sport, wird laufend über weitere Maßnahmen beraten.

Sportförderungen seitens des Landes werden ohne Einschränkungen ausbezahlt

Auf Grund der aktuellen Bestimmungen ist die Abhaltung von Sportbeiratssitzungen untersagt – was bedeuten würde, dass keine Fördermittel an die SportlerInnen und Vereine ausbezahlt werden können. „Wir haben nun eine pragmatische Lösung gefunden, wonach wir die Mittel, rund 500.000 Euro, ohne eine Sitzung des Sportbeirates zur Anweisung bringen können“, so Illedits.

Aufruf zur Erstellung von Bewegungsvideos und sozialem Zusammenhalt

Weiter geht Sportlandesrat Christian Illedits in diesem Brief darauf ein, dass gerade in Zeiten wie diesen uns vor Augen geführt wird, wie wichtig ein gesunder Körper ist. „Viele Menschen – von der jüngsten bis hin zur älteren Generation sitzen nun zuhause und sind inaktiv. Weil Bewegung das A und O der Gesundheitsprophylaxe ist, möchten wir die Menschen im Burgenland weiterhin bewegen! Daher lade ich alle burgenländischen Sportvereine, -verbände und -dachverbände dazu ein, digitale Bewegungsangebote bereitzustellen und diese Videos auch dem Sportland Burgenland zu übermitteln. Auch Videos die unseren sozialen Zusammenhalt stärken sind erwünscht“, so Illedits. Die gesammelten Beiträge, die mit den entsprechenden Links an wolfgang.szorger@bgld.gv.at übermittelt werden sollen, fließen in die Bewegungsoffensive „Gemeinsam in Bewegung“ ein und werden über die Social-Media Kanäle des Landesrates auf Facebook und Instagram bzw. auch auf der Seite des Landes unter www.burgenland.at verbreitert.

8.59 Uhr: Montagfrüh 3.611 Corona-Infektionen in Österreich

Stand Montagfrüh 3.611 bestätigte Corona-Infektionen in Österreich

22. MÄRZ

18.29 Uhr: Zahl der Erkrankten im Burgenland auf 64 gestiegen.

Coronavirus Zahl der Erkrankten im Burgenland auf 64 gestiegen

18.25 Uhr: Wie der Homepage der Gemeinde zu entnehmen ist, gibt es den ersten Fall einer SARS-CoV-2-Infektion in Baumgarten.

Coronavirus Corona-Fall in Baumgarten

18.18 Uhr: Eine neue Verordnung der burgenländischen Bezirksverwaltungsbehörden sieht eine verpflichtende Heimquarantäne für Rückkehrer aus betroffenen Skigebieten vor.

Coronavirus Verpflichtende Heimquarantäne für Rückkehrer

18.08Uhr: Schnell reagiert auf die Corona Krise hat auch das überparteiliche Sozialprojekt „Nachbarschaftshilfe Plus“.

Nachbarschaftshilfe Plus Weiterhin aktiv bei der Unterstützung Älterer

17.58 Uhr: Der Härtefallfonds dient als Sicherheitsnetz für in Not geratene Betriebe.

Covid19-Krise Härtefallfonds auch für Land- und Forstwirtschaft offen

15.16 Uhr: Hier finden Sie einen Überblick zu Lieferservices und Hilfsdiensten samt Kontaktdaten in den Gemeinden des Bezirks Mattersburg.

Hilfe in Zeiten der Krise Bezirk Mattersburg: Hilfsdienste und Lieferservices

12.26 Uhr: Die Verkehrssituation auf der Ostautobahn (A4) vor dem Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) in Fahrtrichtung Ungarn hat sich deutlich entspannt, berichtete die Polizei.

Coronavirus Situation am Grenzübergang Nickelsdorf normalisiert

09.03 Uhr: Aus dem Burgenland wurden 54 positive Tests gemeldet.

Coronavirus Zahl der Infektionen in Österreich über 3.000er-Marke

Alle weiteren Live-Ticker-Einträge

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 21. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 20. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 19. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 18. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 17. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 16. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 15. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 14. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 13. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 12. März

Coronavirus Liveticker: Alle Beiträge vom 11. März