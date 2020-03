27. März - Artikel aktualisieren

11.12 Uhr: Aktuell 7.040 Fälle in Österreich mit Stand Freitagfrüh

Stand Freitagfrüh Coronavirus: Aktuell 7.040 Fälle in Österreich

11.01 Uhr: Regierung evaluiert Situation über das Wochenende

Laut Regierung Coronavirus: Evaluierung über das Wochenende

09.30 Uhr: Wirtschaftskammerpräsident: „Der Bau ist unser Wirtschaftsmotor. Würden wir diesen komplett herunterfahren, hätte dies fatale Auswirkungen wie Insolvenzen und Arbeitslosigkeit.“

Trotz Coronakrise Peter Nemeth: „Wirtschaftsmotor Bau darf nicht stocken“

7.50 Uhr: Corona-Peak laut Minister Anschober "zwischen Mitte April und Mitte Mai"

Laut Anschober Corona-Peak "zwischen Mitte April & Mitte Mai"

26. März

21.26 Uhr: Zahl der Corona-Erkrankten im Burgenland auf 117 gestiegen

Stand Donnerstagabend Zahl der Erkrankten im Burgenland auf 117 gestiegen

17.46 Uhr: Gynäkologie des Oberwarter Spitals bleibt zwei Wochen geschlossen

Coronavirus Gynäkologie im KH Oberwart bleibt zwei Wochen gesperrt

16.40 Uhr: Die Wirtschaftskammer wurde mit der Abwicklung des Härtefall-Fonds der Republik beauftragt. Kleinstunternehmern wird ein Fördervolumen von 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Erste Auszahlungen sollen nächste Woche erfolgen.

Härtefall-Fonds startet Nemeth: „Erste Hilfe für persönliche Lebenssituation“

15.41 Uhr: Die SPÖ Burgenland spricht sich angesichts der Folgen der Coronakrise für eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes aus.

Coronavirus SPÖ Burgenland fordert höheres Arbeitslosengeld

15.32 Uhr: Fehlende Schutzausrüstung und massive Einkommensverluste: Für Österreichs Ärzte stellt die Verbreitung des Coronavirus in Österreich zusätzliche Herausforderungen dar.

Coronavirus Sorge um Ärzte im niedergelassenen Bereich

15.00 Uhr: Die FPÖ hat das Krisenmanagement der Regierung während der Corona-Krise scharf kritisiert.

Coronavirus FPÖ kritisiert Krisenmanagement der Regierung

11.04 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie lässt Österreichs Wirtschaft heuer deutlich schrumpfen.

Wegen Corona-Pandemie Wirtschaft rutscht heuer in Rezession

10.28 Uhr: Am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat sich am Donnerstag erneut in Richtung Ungarn ein Lkw-Stau gebildet, der am frühen Vormittag etwa 20 Kilometer Länge erreichte.

Coronavirus Rund 20 Kilometer langer Lkw-Stau in Nickelsdorf

09.42 Uhr: Die aktuellen Corona-Zahlen von Donnerstag-Vormittag liegen vor:

Stand Donnerstag 15 Uhr Coronavirus: 6.398 Erkrankte in Österreich

08.11 Uhr: SARS-CoV-2 könnte in seiner Aktivität temperaturabhängig sein.

Wissenschaft Hohe Temperaturen könnten SARS-CoV-2 "bremsen"

07.21 Uhr: Die veränderte Arbeitsweise in Zeiten der Corona-Krise betrifft Mediziner stark, so auch SVM-Teamarzt Martin Ivanschitz.

SVM-Teamarzt/Eisenstadt Ivanschitz & Corona im Spital: „Es ist komplizierter“

