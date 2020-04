16. April - Artikel aktualisieren

15.27 Uhr: Ein 87-jähriger an COVID-19 erkrankter Mann ist im Krankenhaus Oberpullendorf verstorben.

87-Jähriger verstorben Siebter Corona-Todesfall im Burgenland

10.56 Uhr: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner tritt dafür ein, zum medizinischen Regelbetrieb zurückzukehren. Nicht-Corona-Patienten dürften nicht Patienten zweiter Klasse sein, meinte die frühere Gesundheitsministerin bei einer Pressekonferenz Donnerstagvormittag.

Coronavirus SPÖ-Chefin für Rückkehr zu medizinischem Normalbetrieb

10.50 Uhr: Die Österreicher setzen nach der Corona-Krise auf ihr Auto. In einer Umfrage des Online-Autoanbieters AutoScout24.at stimmte mehr als die Hälfte (53 Prozent) der befragten Lenker der Aussage zu, dass das Auto aktuell mehr an Bedeutung gewinnt.

Umfrage Österreicher wollen Auto nach Corona verstärkt nutzen

10.00 Uhr: Mit der Öffnung zusätzlicher Geschäfte ist auch an den Schulen die Zahl der Kinder, die in Betreuung gegeben werden, gestiegen. Im Vergleich zur Zeit vor Ostern hat sich der Anteil verdreifacht, insgesamt bleiben die Zahlen aber dennoch überschaubar.

Coronakrise Weiterhin kaum Kinder in Betreuung an den Schulen

09.39 Uhr: Die Baustellen der OSG, Energie Burgenland und auch jene des Landes laufen wieder. Der S31-Sicherheitsausbau startet wieder am Freitag.

Stopps aufgehoben Baustellen laufen im ganzen Land wieder

08.04 Uhr: Alle großen Wein-Events im Blaufränkischland stehen in den Sternen. Das Rotweinopening Horitschon wurde abgesagt.

Bezirk Oberpullendorf Winzer rechnen mit 50 Prozent Verlust

07.39 Uhr: Die heutige Landtagssitzung findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Neben einem Corona-Gesetzespaket soll auch der politische Diskurs nicht zu kurz kommen, sagt Landtagspräsidentin Verena Dunst im BVZ-Interview.

BVZ-Interview Verena Dunst: „An einem Strang ziehen“

06.24 Uhr: Seebäder und Hütten rund um den Neusiedler See sind wieder freigegeben. Bei einem Ansturm könnte das Land allerdings wieder „die Notbremse“ ziehen.

Seebäder wieder offen Doskozil kündigt neue Zutritts-Beschränkungen an

15. April - Artikel aktualisieren

20.40 Uhr: 100 Personenbetreuer aus Kroatien sind am Mittwoch im Burgenland angekommen.

Burgenland 100 Personenbetreuer aus Kroatien angekommen

19.12 Uhr: Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland aktuell 124 Personen an COVID-19 erkrankt, 148 Personen sind bereits genesen.

Coronavirus Aktuelle Lage im Burgenland

19.08 Uhr: Wie erwartet hat das ÖFB-Präsidium in der heutigen Videokonferenz-Sitzung entschieden, die abgebrochene Meisterschaft in den Amateurligen (das heißt von den Regionalligen bis zu den 2. Klassen) der Männer sowie auch in sämtlichen Frauenfußball, Nachwuchs- und Futsalligen zu annullieren und somit nicht zu werten. Eine ordnungsgemäße Durchführung sei aufgrund der behördlichen Beschränkung zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich.

ÖFB-PRÄSIDIUM ENTSCHIED Amateurfußball: Zurück zum Start!

17.05 Uhr: Der Fahrplan für die Öffnung der Schulen bleibt vorerst weiter unklar. Im Bildungsministerium verwies man auf Anfrage auf die Aussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), wonach erst Ende April entschieden werde, ob und in welcher Form die für Mitte Mai geplante schrittweise Öffnung komme.

Entscheidung Ende April Fahrplan für Öffnung der Schulen nach wie vor unklar

16.20 Uhr: Geräte stammen aus Kontingent für Projekte im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive.

Für Pflichtschüler Land Burgenland stellt 380 Tablets zur Verfügung

15.28 Uhr: Die türkis-grüne Regierung lässt die von vielen Juristen als problematisch eingestuften Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nun doch evaluieren.

Pandemie Corona-Gesetze werden nach Kritik evaluiert

12.50 Uhr: Landtag beschließt am Donnerstag Covid-19-Sammelnovelle:

Landtag Coronavirus: 39 Gesetzesänderungen im Burgenland

12.20 Uhr: Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass verschiedene Sportstätten ab 1. Mai für den Breitensport wieder geöffnet werden sollen.

Breitensport Diverse Sportstätten ab 1. Mai wieder geöffnet

10.25 Uhr: Ärzte warnen vor medizinischen Kollateralschäden, weil wegen der Corona-Pandemie Kontroll- sowie Operationstermine sowie nicht dringenden Behandlungen verschoben würden.

Behandlungen verschoben Ärzte warnen vor medizinischen Kollateralschäden

07.56 Uhr: "Wie sich die Zahlen in Österreich entwickelt haben, ist absolut erfreulich", sagte die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl von der Medizin-Uni Wien.

Coronavirus-Zahlen Puchhammer-Stöckl sieht "erfreulichen" Trend

07:06 Uhr: Nach der ersten repräsentativen Stichprobenuntersuchung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durch das Sozialforschungsinstitut SORA von Anfang April startet am Donnerstag die zweite Studie zur Abschätzung der Dunkelziffer der Infizierten.

Ab Donnerstag Zweite Dunkelziffer-Studie zum Coronavirus startet

14. April - Artikel aktualisieren

18.12 Uhr: Laut dem amtlichen Dashboard des Gesundheitsministeriums sind im Burgenland aktuell 126 Personen an COVID-19 erkrankt, 135 Personen sind bereits genesen.

135 Personen genesen Burgenland: 126 Personen an COVID-19 erkrankt

15.59 Uhr: „Wegen des Coronavirus kann der Girls Day nicht wie geplant abgehalten werden und wird deshalb heuer erstmals online stattfinden“, teilt Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf mit.

Wegen Coronavirus Girls Day 2020 findet online statt

13.39 Uhr: Enormer Andrang vor Geschäften

Großer Andrang Zahlreiche Geschäfte sperren nach "Shutdown" wieder auf

11.49 Uhr: Auch nach Ostern hat sich der Rückgang der "aktiven" Coronavirus-Erkrankten in Österreich fortgesetzt.

Coronavirus Rückgang der "aktiv" Erkrankten geht weiter

11.47 Uhr: Das burgenländische Unternehmen "Oberflächenschutz" setzt im Kampf gegen das Coronavirus auf die Desinfektion der Atemluft.

Corona-Maßnahmen Burgenländische Firma setzt auf Desinfektion der Luft

11.15 Uhr: SPÖ LGF Fürst: "Schutzschirm gilt für arbeitslose Menschen offensichtlich nicht"

Coronakrise Fürst fordert Erhöhung des Arbeitslosengeldes

07.28 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie hat Österreichs Fußball in eine Art Schockstarre versetzt. Seit über einem Monat ruhen Spiel- und Trainingsbetrieb, die Zwangspause hat für manche Vereine vor allem auf Profi-Ebene existenzbedrohenden Charakter. Nun wird nach Lösungen gesucht - zunächst am Mittwoch bei einer ÖFB-Präsidiumssitzung, tags darauf bei der Bundesliga-Clubkonferenz.

Österreich Fußball vor richtungsweisenden Beschlüssen

06:50 Uhr: Neben der ersten Öffnung mancher Geschäfte in Österreich werden nach den Osterfeiertagen auch die Testkapazitäten auf das Coronavirus erhöht.

Kampf gegen Coronavirus Testkapazitäten in Österreich werden weiter erhöht

13. April - Artikel aktualisieren

19.10 Uhr: Das Parndorfer Einkaufszentrum nimmt kommende Woche wieder den Betrieb auf - mit reduzierten Öffnungszeiten und Maskenpflicht.

Parndorf Designer Outlet Center ab Freitag wieder geöffnet

17.38 Uhr: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es im Burgenland insgesamt 260 bestätigte COVID-19-Fälle (Stand 13. April 2020, 17.00 Uhr).

135 Personen genesen 268 bestätigte COVID-19-Fälle im Burgenland

15.45 Uhr: LR Illedits: „Zum Schutz der Gesundheit der älteren Burgenländerinnen und Burgenländer rate ich dieser Gruppe dezidiert von morgigen Einkäufen ab!“

Öffnung der Geschäfte Ältere Bevölkerung soll Einkäufe aufschieben

12. April

17.22 Uhr: Innerhalb der letzten 24 Stunden gab es einen Anstieg von einem bestätigten Fall.

133 Personen genesen 260 Corona-positiv getestete Personen im Burgenland

11.02 Uhr: Der Eisenstädter Bischof Ägidius Zsifkovics hat in seiner Funktion als österreichischer "Europabischof" Kritik an der EU und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geübt.

Coronavirus Eisenstädter Bischof Zsifkovics kritisierte EU und WHO

11. April

19.04 Uhr: Die Zahl der Covid-19-Fälle ist im Burgenland am Samstag leicht angestiegen. Verzeichnet wurden im Vergleich zum Vortag fünf neue Erkrankungen, insgesamt gab es im Bundesland damit 259 nachweislich Infizierte.

Statistik Leichter Anstieg bei Covid-19-Fällen im Burgenland

09.28 Uhr: Eine 84-jährige an COVID-19 erkrankte Frau ist im Krankenhaus Oberpullendorf verstorben.

84-Jährige verstorben Sechster Corona-Todesfall im Burgenland

10. April

18.30 Uhr: Insgesamt 119 Personen genesen, ein fünfter Todesfall, Gesamtzahl der positiv auf COVID-19 getesteten Personen im Burgenland: 254.

119 Personen genesen 254 positiv getestete Personen im Burgenland

16.30 Uhr: Im Burgenland haben Unternehmen bisher 261 Anträge auf Unterstützung durch das Corona-Hilfspaket des Landes gestellt.

Coronavirus Unterstützungspaket für Betriebe: Bisher 261 Anträge

11.57 Uhr: Eine 83-jährige an COVID-19 erkrankte Frau ist im Krankenhaus Oberpullendorf verstorben.

COVID-19 Land beklagt fünften Todesfall

11.16 Uhr: Teile der Wirtschaft fahren nach Ostern wieder den Betrieb hoch, auch auf vielen Baustellen wird wieder gearbeitet. Für Burgenlands Wirtschaftskammerpräsident Peter Nemeth ist der schnelle Neustart enorm wichtig, „nur so kann die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Burgenländer weiterhin gewährleistet werden“.

Baustart nach Ostern Burgenländische Betriebe setzen Produktion fort

09.01 Uhr: Beim Besuchen von Märkten gilt es die Sicherheitsregeln besonders gut zu beachten.

Regeln einhalten Ostermarktbesuche Corona-tauglich gestalten

08.48 Uhr: Das wegen des Coronavirus im Burgenland angeordnete Betretungsverbot für Seebäder, Stege und Seehütten geht demnächst wieder zu Ende: Die Verordnung trete mit Ablauf des Ostermontags außer Kraft und werde nicht verlängert, teilte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Donnerstag mit.

Coronavirus Burgenland erlaubt nach Ostern Betreten von Seebädern

08.33 Uhr: Viele Menschen sind derzeit aufgrund der Corona-Krise von Einkommensverlusten bedroht. Um den Leuten die Angst zu nehmen und ihnen Unterstützung in finanziellen Angelegenheiten anzubieten, steht die Schuldenberatung auch in diesen Zeiten zur Verfügung.

Auch in Corona-Zeiten Schuldenberatung Burgenland ist für Menschen da

9. April - Artikel aktualisieren

14.22 Uhr: Das Land Burgenland beklagt den 4. Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um einen 81-jährigen Mann aus dem Bezirk Neusiedl.

81-Jähriger verstorben Vierter Corona-Todesfall im Burgenland

11.15 Uhr: Regierung stellt PCs für Schüler in Bundesschulen bereit

Distance Learning Regierung stellt PCs für Bundesschüler bereit

11.12 Uhr: Rotes Kreuz sucht auch Covid-19-Plasmaspender

Coronavirus Rotes Kreuz sucht auch Covid-19-Plasmaspender

10.59 Uhr: Kanzler Kurz appelliert vor Ostern: "Bitte bleiben Sie zu Hause"

Kanzler Oster-Appell von Kurz: "Bitte bleiben Sie zu Hause"

9.32 Uhr: LH-Stv. Astrid Eisenkopf: "Handlungsfähigkeit der Gemeinden auch in der Krise abgesichert"

Auch in Krisenzeiten LH-Stv.: "Handlungsfähigkeit der Gemeinden abgesichert"

9.03 Uhr: Geburtshilfe ab 14. April in Oberwart wieder geöffnet

CoViD-19-Vorsorgemaßnahme Geburtshilfe ab 14. April in Oberwart wieder geöffnet

8.23 Uhr: Ab 13. April - Mundschutzpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab 13. April Mundschutzpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln

7.39 Uhr: Karfreitagsgebet als Zeichen der Ökumene in Zeiten von Corona

Kirche Karfreitagsgebet als Zeichen der Ökumene im Burgenland

8. April - Artikel aktualisieren

18.47 Uhr: Insgesamt 79 Personen genesen, Gesamtzahl der positiv auf COVID-19 getesteten Personen im Burgenland: 244.

Stand 18 Uhr 244 Personen im Burgenland positiv getestet

17.54 Uhr: Flächendeckende Testungen in burgenländischen Spitälern sowie Altenwohn- und Pflegeheimen

Coronavirus Flächendeckende Testungen in Gesundheitseinrichtungen

16.39 Uhr: Im Burgenland kämpfen Industriebetriebe nach Angaben der Industriellenvereinigung (IV) in der Coronakrise mit Umsatzeinbrüchen bis zu 75 Prozent.

Burgenland Bis zu 75 Prozent Umsatzeinbrüche bei Industrie

