22. MÄRZ

18.29 Uhr: Zahl der Erkrankten im Burgenland auf 64 gestiegen.

18.25 Uhr: Wie der Homepage der Gemeinde zu entnehmen ist, gibt es den ersten Fall einer SARS-CoV-2-Infektion in Baumgarten.

18.18 Uhr: Eine neue Verordnung der burgenländischen Bezirksverwaltungsbehörden sieht eine verpflichtende Heimquarantäne für Rückkehrer aus betroffenen Skigebieten vor.

18.08Uhr: Schnell reagiert auf die Corona Krise hat auch das überparteiliche Sozialprojekt „Nachbarschaftshilfe Plus“.

17.58 Uhr: Der Härtefallfonds dient als Sicherheitsnetz für in Not geratene Betriebe.

15.16 Uhr: Hier finden Sie einen Überblick zu Lieferservices und Hilfsdiensten samt Kontaktdaten in den Gemeinden des Bezirks Mattersburg.

12.26 Uhr: Die Verkehrssituation auf der Ostautobahn (A4) vor dem Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) in Fahrtrichtung Ungarn hat sich deutlich entspannt, berichtete die Polizei.

09.03 Uhr: Aus dem Burgenland wurden 54 positive Tests gemeldet.

21. MÄRZ

17.00 Uhr: Mit Stand heute, Samstag, 17 Uhr, gibt es im Burgenland 51 bestätigte Fälle – dabei handelt es sich um die dem „Koordinationsstab Coronavirus“ gemeldeten und durch die Gesundheitsbehörde per Bescheid verifizierten Zahlen. Außerdem gibt es mit jenem gestern verstorbenen Mann bis dato 1 Todesfall.

10 Personen aus dem Bezirk Oberwart, 5 Personen aus dem Bezirk Neusiedl, 2 Personen aus dem Bezirk Mattersburg, je 1 Person aus den Bezirken Jennersdorf, Oberpullendorf und Eisenstadt-Umgebung sowie aus der Stadt Eisenstadt wurden positiv auf COVID-19 getestet

15.03 Uhr: Die Bundesregierung stellt im Kampf gegen das Coronavirus weitere 22 Millionen Euro für Forschung zur Verfügung.

14.35 Uhr: Die Stadtgemeinde informierte ihre Bürgerinnen und Bürger über Homepage und Facebook.

12.59 Uhr: Der Hagebaumarkt Niederer in Jennersdorf bietet ab kommenden Montag Zustellungen für Privatkunden innerhalb des Bezirks an. Für andere Bezirke, ist eine Lieferung nach Absprache möglich. Bestellbar ist alles aus dem lagernden Sortiment.

Das Unternehmen verkündete auf Facebook folgendes:

"Ab Montag, 23. März 2020, bieten wir euch einen erweiterten Zustelldienst zum Sondertarif an! Selbstverständlich unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsbestimmungen!

Montag bis Freitag von 08:00-12:00 Uhr u. 13:00-16:00 Uhr

Telefonische Bestellung unter 03329 46012 möglich, oder

Bestellung via Mail an info@niederer.at"

12.22 Uhr: Nachstehend ein Überblick zu Hilfsdiensten, Lieferservices oder auch Online-Plattformen sowie ein Überblick, welche Änderungen es in der Bezirkshauptstadt gibt.

10.32 Uhr: Ausreisende nach Ungarn müssen auch am Samstag mit langen Wartezeiten rechnen.

10.13 Uhr: Vermehrt Anfragen in Österreich, wonach in der Osterwoche für die Betreuung der 6- bis 14-Jährigen die Schulen geöffnet werden.

09.48 Uhr: Mit einer gemeinsamen Aktion wandte sich der SV Mattersburg an die Öffentlichkeit. Unter dem Titel „Imagine – wir schaffen es alle gemeinsam“ wurde der Beatles-Klassiker zum Besten gegeben – inklusive Aufruf von Präsident Martin Pucher am Ende des Videos. Unterhaltsam und sehenswert!

Hier geht's zur Facebook-Seite vom SV Mattersburg: https://www.facebook.com/353877911699434/posts/934414916979061/

08.19 Uhr: Einige Menschen versehen nun ihren Arbeitsalltag - bis auf entsprechende Schutzmaßnahmen - wie vor der Krise. Einer davon ist der Mattersburger Post-Mitarbeiter Günter Exler, der seine Pakete nach wie vor an den Mann oder die Frau bringt.

20. MÄRZ - Artikel aktualisieren:

19.06 Uhr: Erster Todesfall im Burgenland

17.55 Uhr: Die Zahl der positiv getesteten Personen im Burgenland liegt nun bei 31. Die drei weiteren erkrankten Personen stammen aus Breitenbrunn, St. Margarethen und Bruckneudorf und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

17.43 Uhr: Förderungen: Anträge werden weiter abgewickelt

17.23 Uhr: Bisher 277 Tests im Burgenland durchgeführt

16.58 Uhr: Abholservice in Jennersdorf gescheitert

Nichts wurde es aus dem Selbstabholservice des "Gasthaus zum Hof" in Jennersdorf. Das Jennersdorfer Restaurant postete folgendes auf seiner Facebookseite

"Liebe Gäste,

Weitere Verschärfung der Massnahmen für die Gastronomie - kein Gassenverkauf erlaubt!

Wir müssen unser "WIR KOCHEN - SIE HOLEN AB" Aktion ABSAGEN!!!

Mit Schreiben vom 19. März hat das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz klargestellt, dass der gesamte Kundenbereich (dazu zählt auch der Raum vor dem Lokal, Parkplatz, Drive in etc.) vom Betretungsverbot umfasst ist und nun auch ein Durchreichen von Speisen durch eine Tür oder ein Fenster nicht mehr zulässig ist.

Wir bitten um Verständnis!

Alles Gute und bleibt gesund!

Gernot und Sein Team"

16.47 Uhr: PVA Bad Tatzmannsdorf bleibt in Betrieb

15.51 Uhr: Nächster Nickelsdorf-Korridor für vier Nationen

14.37 Uhr: Im Burgenland bisher nur fünf Anzeigen nach Maßnahmengesetz

13.44 Uhr: AK Burgenland: Voller Rechtsanspruch auf Pflegekarenz

13.38 Uhr: Corona-Kurzarbeit nun für alle Sportvereine möglich

13.34 Uhr: Eisenstadt richtet Service-Hotline ein

13.13 Uhr: Banken-Appell an Kunden: Bankgeschäfte verstärkt online erledigen

12.34 Uhr: Wirtschaftskammer informiert über Härtefallfonds für Unternehmen

12.25 Uhr: Zurndorfer Ordination vorübergehend geschlossen

12.20 Uhr: Einbußen bei lokalen Nahversorgern - Nahversorgung aber gesichert

11.30 Uhr: Die "Ausgangsbeschränkungen" zur Eindämmung des Coronavirus werden bis Ostermontag (13. April) verlängert.

09.39 Uhr: Die Lage beim Grenzübergang Nickelsdorf war am Freitagvormittag weiter entspannt.

08.45 Uhr: Bis Freitag (Stand 8.00 Uhr) ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Österreich auf 2.203 gestiegen.

08.04 Uhr: Die Sozialpartner haben sich am Donnerstag auf Schutzmaßnahmen für Handelsangestellte in Zeiten der Coronapandemie geeinigt:

07.56 Uhr: Zur Bekämpfung des Coronavirus wird es nun doch keine Pflicht zum Home Office geben.

07.41 Uhr: Durch die andauernde Coronavirus-Krise müssen sich Österreichs Apotheken mit einem teils eklatant angestiegenen Kundenaufkommen auseinandersetzen.

