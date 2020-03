14. März - Artikel aktualisieren:

17.00 Uhr: Der erste im Bezirk Jennersdorf nachgewiesene Fall einer COVID-19 Patientin hat einen INDIREKTEN Bezug zu einem Kind, das den Kindergarten Jennersdorf besucht - der Kindergarten bleibt daher ab Montag geschlossen. Die Sperre gilt vorerst bis Mittwoch, 18. März.

16.42 Uhr: Die Gasthäuser im Bezirk Güssing stelle sich auf die derzeitigen Herausforderungen ein. Die meisten werden ihre Öffnungszeiten ändern.

16.14 Uhr: Die Zahl der nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten Personen ist in Österreich am Nachmittag weiter angestiegen.

15.40 Uhr: Die Regierung arbeitet nach den Grenzschließungen wegen des Coronavirus mit Hochdruck an einer Lösung für die vielen 24-Stunden-Betreuerinnen und -betreuer, die in Österreich tätig sind.

15.34 Uhr: Im Bezirk Oberwart schließen ebenfalls erste Restaurants:

15.25 Uhr: Ein Rettungssanitäter aus Pinkafeld, der bei Corona-Verdachtsfällen die Tests durchführt, eine Radiologie-Technologin aus Rechnitz, die in einem der größten Krankenhäuser der Schweiz an ihre Grenzen arbeitet und ein Bankangestellter, der als Freiwilliger Sanitäter des Roten Kreuz Oberwart tätig ist, erzählen, wie sich ihr Arbeitsalltag in den letzten Tagen massiv verändert hat.

14.49 Uhr: Ein Überblick über die aktuellen Einschränkungen:

14.41 Uhr: Trotz der drastischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus schließt Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) Ausgangssperren in Österreich für die Zukunft aus.

14.12 Uhr: Im Burgenland wurde eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet. Bei der Erkrankten handelt es sich um eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Jennersdorf. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne, informiert der „Koordinationsstab Coronavirus“ des Landes.

14.05 Uhr: Bezirk Mattersburg: Die Team Österreich-Tafel, sie wird jeden Samstag von 19 bis 20 Uhr abgehalten, findet heute in Mattersburg nicht statt. „Ich habe sie heute in der Früh abgesagt. Ich kann dies meinen Mitarbeitern gegenüber nicht verantworten“, berichtet Organisatorin Gerlinde Leitgeb. Ob es am kommenden Samstag eine Team Österreich-Tafel geben wird, ist noch offen.

13.56 Uhr: Die BVZ sprach mit jenem Mattersburger Ehepaar, das sich seit Freitagabend in Quarantäne befindet . „Ich war mit zwei Freunden (Anm.: aus Salzburg und Wiener Neustadt) seit Freitag vergangener Woche Skifahren in St. Anton am Arlberg. Am Donnerstag wurde dann für Freitag Regen angesagt, wir haben uns dann entschlossen gleich am Vormittagvormittag abzureisen“, berichtet der Mattersburger. Sie „entkamen“ der dortigen Quarantäne; denn am Freitagvormittag wurde über das Paznaun-Tal eben diese verhängt. Des Risikos bewusst, verständigte der Mann umgehend die Behörden. „Ich habe die Nummer 1450 gewählt, wobei einige Fragen gestellt wurden. Kurz darauf bin ich vom Amtsarzt kontaktiert worden und gegen 20 Uhr kam das Rote Kreuz und hat einen Abstrich aus der Nase genommen.“ Seine Frau und er sind nun in Quarantäne, heute Abend sollte das Ergebnis kommen.

13.00 Uhr: Die Regierung hat am Samstag einen vier Mrd. Euro schweren "Corona-Krisenfonds" angekündigt.

10.49 Uhr: Das AMS Stegersbach bittet, Arbeitslosenmeldungen nicht persönlich durchzuführen:

10.09 Uhr: Bezirk Jennersdorf - Erste Restaurants schließen

10.04 Uhr: In Jennersdorf und in Güssing findet die Team Österreich Tafel statt. "Sie wird ganz regulär stattfinden, jedoch mit erhöhten Hygienevorschriften", erklärt Jennersdorf-Dienststellenleiter Chris Janics.

9.16 Uhr: Team Österreich Tafel stellt Ausgabe im Bezirk Oberwart ein:

8.52 Uhr: 602 Personen sind in Österreich bisher positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das gab das Gesundheitsministerium am Samstag mit Stand 8.00 Uhr bekannt. Insgesamt wurden 7.467 Personen auf eine Infektion untersucht. Ein Patient ist bisher in Wien verstorben, sechs sind wieder genesen, zwei davon in Tirol, drei in Wien und einer in Niederösterreich.

Die meisten Fälle gibt es mit 206 in Tirol. In Niederösterreich wurden 82 Personen, in Wien 85, in der Steiermark 61, in Oberösterreich 101, in Salzburg 28, im Burgenland neun, in Vorarlberg 26 und Kärnten vier positiv getestet. Bei den beiden neuen Corona-Fällen im Burgenland handelt es sich um eine 72-jährige Frau und ihren 80-jährigen Ehemann aus dem Bezirk Oberwart.

8.22 Uhr: In der Gemeinde Markt Allhau wird aus aktuellem Anlass der Normalbetrieb in den Kinderbetreuungseinrichtungen ab Montag auf das Mindestmaß der benötigten Gruppenanzahlen eingeschränkt, heißt es in einem Informationsschreiben der Gemeinde. Der Kindergartenbetrieb wird in Buchschachen stattfinden. Das Büro im Gemeindeamt ist von 8 bis 12 Uhr persönlich besetzt. Die Verwaltung wird überwiegend auf Homeoffice umgestellt. Telefonisch sind die Mitarbeiter von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Der Dienstbetrieb am Bauhof wird eingeschränkt. Das Altstoffsammelzentrum hat heute, Samstag, noch geöffnet, bleibt danach aber geschlossen.

6.40 Uhr: Der Kindergartenbesuch ist am Freitag bereits spürbar zurückgegangen. Die Landeshauptstadt betreibt sieben Kindergärten, die von rund 580 Kindern besucht werden. Rund 40 Prozent davon würden nun bereits zu Hause betreut, hieß es aus dem Rathaus auf Anfrage. Man bemühe sich, weiterhin in allen Kindergärten Betreuung anbieten zu können, verbinde dies jedoch mit dem Appell: "Wer die Kinder zu Hause betreuen kann, soll dies bitte tun." Auch in Oberwart war der Kindergartenbesuch am Freitag rückläufig. Schätzungsweise 20 bis 30 Prozent der Kinder dürften laut Informationen der Stadtgemeinde daheimgeblieben sein.

13: März:

20.23 Uhr: Mattersburg/Parndorf: Laut einer Meldung von Cineplexx stellt man aufgrund der aktuellen Lage den kompletten Kinobetrieb vorübergehend ein.

19.29 Uhr: Das Thermenhotel PuchasPlus in Stegersbach wird aufgrund der aktuellen Entwicklungen ab 14.03.2020 bis voraussichtlich 03.04.2020 schließen. Weiters heißt es: "Alle bisher getätigten Buchungen können selbstverständlich kostenlos storniert werden und wir freuen uns, wenn wir Sie, sobald sich die Situation entspannt hat, wieder in unserem 4-Sterne Thermenhotel begrüßen und verwöhnen dürfen. Unsere MitarbeiterInnen sind gerne telefonisch oder per Mail für Sie erreichbar."

19.19 Uhr: Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf gab Auskunft zum siebenten Corona-Fall im Burgenland.

19.07 Uhr: Eingeschränkter Parteienverkehr in der öffentlichen Verwaltung

Aufgrund der aktuellen Maßnahmen gegen die Ausbreitung von COVID-19 ist der Parteienverkehr in den Bezirkshauptmannschaften sowie im Amt der Burgenländischen Landesregierung und den nachgeordneten Dienststellen bis auf weiteres grundsätzlich ausgesetzt und erfolgt nur in dringenden Fällen nach telefonischer Voranmeldung.

18.42 Uhr: In Eisenstadt wird ein Versorgungsdienst für ältere Bewohner eingerichtet.

18.39 Uhr: Die Maßnahme der Regierung, wonach Gastronomieeinrichtungen nur mehr bis 15 Uhr geöffnet haben dürfen, zeigt erste Auswirkungen.

17.42 Uhr: Das Hotel Larimar in Stegersbach schließt ab 16. März bis voraussichtlich 3. April. Auf der Homepage wird bekannt gegeben, wann der genaue Eröffnungstermin ist, zusätzlich wird an alle Larimar-Gäste ein Newsletter geschickt.

17.36 Uhr: Das "Gasthaus zum Hof" (ehemals Burgenlandhof) in Jennersdorf schließt ab kommenden Montag für unbestimmte Zeit seine Pforten. "Wir öffnen wieder sobald sich die aktuelle Situation entspannt hat", heißt es auf der Facebookseite des Gastronomiebetriebs. Lokale dürften eigentlich bis 15 Uhr offen haben.

17.15 Uhr: Laut einem Schreiben der Bildungsdirektion Burgenland dürfen ab Montag alle Schüler zu Hause bleiben:

17.08 Uhr: Shops im Parndorfer Outlet Center bleiben zu

17.03 Uhr: Das Tourismus-Büro in Stegersbach (Bezirk Güssing) ist nicht besetzt, Gäste können aber unter dieser Telefonnummer Kontakt aufnehmen: 03326-52052

16.53 Uhr: BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch warnt vor Hysterie und Panik:

16.44 Uhr: Das BORG-Jennersdorf ist laut Direktor Peter Pommer für die kommenden Online-Wochen gerüstet: "Alle Schülerinnen und Schüler, sowie das Lehrpersonal, sind bereits eingeschult. Wir haben einen eigenen Stundenplan erstellt. Es wird Livestreams und Arbeitsaufträge geben. Das kommt bei allen super an, auch bei den Eltern. Alle haben den Ernst der Lage voll erkannt."

Das Sekretariat, sowie die Direktion sind auch in der kommenden Woche Vormittags immer besetzt.

16.25 Uhr: KRAGES-Mitarbeiter negativ getestet - Corona-Verdacht am Krankenhaus Oberwart hat sich nicht bestätigt!

15.49 Uhr: Der Burgenländische Fußballverband stellt ab Montag (16. März) auf Journaldienst um. Die Mitarbeiter sind dazu großteils per Mail erreichbar und können laut Aussendung auch von zu Hause aus auf die wichtigsten Daten zugreifen. Zudem wird ersucht, von nicht unbedingt notwendigen Besuchen in der Geschäftsstelle abzusehen.

15.48 Uhr: Das Land Burgenland sagt die Nacht des Sports am 15. April ab. Sportlandesrat Christian Illedits nimmt dazu im Zuge einer Presseaussendung Stellung:

Nach den aktuellen Entwicklungen betreffend die Verbreitung des Coronavirus (SARS CoV-2-Virus) setzen der Bund und das Land gezielt Maßnahmen zur Risikominimierung. "Soziale Kontakte müssen auf ein Minimum reduziert werden. Auf Grund der aktuellen Situation sagen wir deshalb die Galanacht des Sports ab und suchen nach Entspannung der allgemeinen Situation nach einem alternativ Termin", erklärt Sportlandesrat Christian Illedits die Beweggründe. Die im Rahmen der Galanacht stattfindende Ehrung der vier Mesko-Trophy-Gewinner wurde bereits vorgezogen. "Im Sinne der Anerkennung für ihre Leistungen sowie die Möglichkeit, mit dem Geld in ihre weitere sportliche Entwicklung zu investieren, wird das Preisgeld in der Höhe von je 2.500 Euro bereits vorzeitig ausbezahlt. Zur aktuellen Situation zieht Landesrat Christian Illedits ganz klar Stellung: "Die Sicherheit und die bestmögliche Prävention für unsere Gesellschaft hat oberste Priorität. Ich möchte mich daher bei allen Playern im Sportland Burgenland, den Vereinen, den Sportdach- und Fachverbänden, den Sportlerinnen und Sportlern und den Funktionärinnen und Funktionären sehr herzlich für das aufgebrachte Verständnis und die reibungslose Zusammenarbeit in dieser besonders herausfordernden Situation bedanken", so Illedits.

15.45 Uhr: Rund um die Coronavirus-Problematik "geistern" nach wie vor diverse Hiobsbotschaften durch die sozialen Medien. Für Aufsehen sorgten zuletzt Meldungen, wonach aufgrund der angespannten Wirtschaftslage die Stromversorgung zurückgeschraubt werden solle.

15.37 Uhr: Drogerien und Gastronomie bleiben im Oberwarter "eo" bis 15 Uhr offen.

15.29 Uhr: Im Burgenland wird der Parteienverkehr im Amt der burgenländischen Landesregierung und in den Bezirkshauptmannschaften vorwiegend auf Bürgerservicezentren und den Vormittag beschränkt. Die Bürger seien außerdem angehalten, behördliche Angelegenheiten so weit wie möglich telefonisch oder per Mail zu erledigen, heißt es vom "Koordinationsstab Coronavirus". Für jeden Besucher im Landhaus wird ein Kontaktformular ausgefüllt, um den Parteienverkehr lückenlos nachvollziehen zu können.

15.00 Uhr: Das Land Burgenland hat die aktuellen Zahlen um 15 Uhr bekannt gegeben. Es gibt in Burgenland keinen neuen Corona-Fall. Somit gibt es 7 positive Fälle, 45 Personen wurden negativ getestet. Bei weiteren 26 getesteten Personen wird noch auf das Testergebnis gewartet.

14.38 Uhr: Handel wird weitgehend gestoppt, weitere Maßnahmen von der Bundesregierung gesetzt

14.10 Uhr: Leere Shops in Parndorf

14.07 Uhr: Discobus-Linienbetrieb eingestellt

13.59 Uhr: Großer Andrang in Supermärkten

13.10 Uhr

Bezirk Mattersburg

Die Veranstaltungsstätte Bauermühle in Mattersburg hat bekannt gegeben, dass alle Veranstaltungen bis auf weiteres abgesagt wurden.

12.26 Uhr: Öffis großteils regulär unterwegs

11.45 Uhr: Diözese verordnet Absage aller Gottesdienste mit sofortiger Wirkung

11:20 Uhr: Positiver Fall im Bezirk Mattersburg

Seitens des Landes wurde soeben bekannt gegeben, dass im Bezirk Mattersburg ein Mann positiv auf das Virus getestet wurde.

Der Mann war ebenfalls in der Bar in Ischgl, in der mehrere Gäste mit COVID-19 infiziert wurden und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Seitens des Landes wird zudem darauf hingewiesen, dass man weiter Ruhe bewahren solle. Hamsterkäufe seien nicht nötig, wird appelliert.

10.52 Uhr: St. Patrick’s Day Party im Peacock abgesagt

Bezirk Mattersburg

Nun wurde auch die St. Patrick’s Day Party im Mattersburger Peacock (angesetzt für Morgen, Samstag) abgesagt. „Die Gefahr für gesunde Menschen ist zwar nicht so groß. Jene Gefahr hingegen, dass jemand angesteckt wird, der nicht ganz fit ist, ist gegeben. Dies wollen wir nicht riskieren, deshalb sagen wir die Veranstaltung ab“, wird bekannt gegeben. Morgen hätte ursprünglich auch das Jazz Pub Wiesen offen gehabt. Gestern wurde bekannt gegeben, dass nicht geöffnet wird.

10.39 Uhr: BSO kündigt Task Force an

Sport Austria, also die Bundessport-Organisation (BSO), der Alt-Landeshauptmann Hans Niessl als Präsident vorsteht, kündigt die Installierung einer Task Force an.

10:15 Uhr: Eisenkopf bei Kurz

Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf nimmt derzeit an einer Besprechung im Bundeskanzleramt in Wien teil. Bundeskanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und der Stab besprechen mit den Landeshauptleuten aller Bundeländer die weiteren Maßnahmen. Eine Pressekonferenz wurde für 14 Uhr angekündigt.

10:00 Uhr: PGA Players Championship abgesagt.

Für Bernd Wiesberger war nach Runde eins bei der Players Championship Ende. Mit zwei über Par lag der Burgenländer auf Rang 113. Die PGA brach das Turnier ab und sagte auch alle Events für die kommenden Wochen ab.

09:30: Grenzsperre Gaas-Szentpeterfa.

