Außerdem will Finanzlandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) eine Sozialversicherung für pflegende Angehörige durchrechnen. Die Ergebnisse sollen im ersten Quartal 2019 vorliegen, hieß es am Freitag.

Der Arbeitsgruppe gehören etwa das Rote Kreuz, Siedlungsgenossenschaften und die KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.) sowie die Arbeiterkammer und Vertreter diplomierter Krankenpfleger an, erläuterte Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) bei einer Pressekonferenz.

Alle möglichen Maßnahmen im Bereich der Pflege sollen in dem Konzept enthalten sein und ein abgeschlossenes Paket bilden, das zeige, wie das Thema Pflege in Zukunft im Burgenland beantwortet werde. Sobald das Konzept auf dem Tisch liege, werde es "sukzessive umgesetzt und abgearbeitet", kündigte Doskozil an.

"Auch die Bundesregierung hat erkannt, dass im Bereich der Pflege einige Maßnahmen gesetzt werden müssen, dass man vielleicht Pflege auch neu denken muss. Wir wollen aber nicht ad hoc und anlassbezogen, wenn irgendwelche Problemstellungen auftauchen, in Diskussion mit der Bundesregierung treten. Sondern wir wollen jetzt ganz intensiv und klar unsere Kompetenz selbst wahrnehmen. Ich weiß und ich glaube, dass es am Ende nächsten Jahres - das ist der Zeitpunkt, wo sich die Bundesregierung ihre Maßnahmen überlegt hat - einzig und allein höchstwahrscheinlich eine Diskussion darüber geben wird, wer die einzelnen Maßnahmen finanzieren wird", hielt der Finanzlandesrat fest.

Schlussendlich hätten aber die Länder dafür Sorge zu tragen, dass auf das Land und auf die jeweiligen Verhältnisse in den Ländern abgestimmt ein entsprechendes Pflegekonzept auch auf den Tisch gelegt werde, so Doskozil.

Er sei der Meinung, dass im Bereich der Pflege zu Hause nicht nur die Förderung und Unterstützung für die pflegenden Angehörigen gewährt werden müsse, "sondern auch die Frage beantwortet werden muss, können wir ein Modell erarbeiten, um die pflegenden Angehörigen auch sozial zu versichern beispielsweise". Danach dürfe die Antwort nicht gleich Pflegeheim lauten. "Wir müssen uns höchstwahrscheinlich in dieser Zwischenphase und Zwischenstufe möglicherweise ein neues Modell überlegen", meinte der künftige Landeshauptmann.

Das könnte eine Kombination aus Tagesheimstätte und betreutem Wohnen sein, wo auch stunden-, tage- oder wochenweise eine vorübergehende Pflege möglich sei und wo auch sonst ein sehr dezentrales Kommunikationszentrum in den Gemeinden entstehen könne. Und zwar, weil diese Einheiten möglicherweise leichter zu finanzieren seien, erklärte er. Der Leitgedanke sei mobile vor stationärer Pflege, betonte Darabos.

ÖVP: Darabos seit einem Jahr säumig

Die ÖVP Burgenland hat am Freitag erneut Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) für das Fehlen des Pflegebedarfs- und Entwicklungsplans kritisiert. Darabos sei seit einem Jahr säumig. Er lasse das Land stehenden Auges auf einen Pflegenotstand zusteuern, so Landesparteiobmann Thomas Steiner in einer Reaktion auf das für das erste Quartal 2019 geplante Pflegekonzept. Er ortete "grobe Fahrlässigkeit".

"Wir haben die Ausreden und Ausflüchte satt. Darabos hat die Pflege und Gesundheit einfach nicht im Griff", meinten Klubobmann Christian Sagartz und Steiner. Sie verweisen einmal mehr unter anderem auf die Forderung nach einer Schaffung eines Pflegelehrberufs im Anschluss an die Pflichtschule.