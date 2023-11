Laut Eisenkopf Ausgaben der burgenländischen Gemeinden 2022 deutlich gestiegen

Burgenlands Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, HELMUT FOHRINGER

D ie burgenländischen Gemeinden haben 2022 einen deutlichen Anstieg bei den Ausgaben verzeichnet. Insgesamt 564 Mio. Euro an Auszahlungen bedeuten ein Plus von elf Prozent gegenüber 2021, hielt Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ) am Mittwoch fest.